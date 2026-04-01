Sáng nay (1/4), trao đổi với PV VietNamNet, ông Ngô Quang Anh, Chủ tịch UBND xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên cho biết lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương xác minh và tổ chức tìm kiếm tung tích của ba mẹ con nghi nhảy xuống sông Hồng tại khu vực cống Xuân Quan (thuộc địa bàn xã) vào đêm 31/3.

Theo ông Anh, ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng cứu hộ đã triển khai công tác tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, đến khoảng 9h sáng nay, vẫn chưa phát hiện được dấu vết của ba nạn nhân.

Hiện tại, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục với sự tham gia của nhiều lực lượng. Xuồng cứu hộ được bố trí để rà soát dọc khu vực cống Xuân Quan và đoạn sông Hồng lân cận. Đồng thời, cơ quan công an cũng tiến hành kiểm tra, trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực nhằm thu thập thêm thông tin phục vụ điều tra.

Trước đó, vào tối 31/3, người dân địa phương phát hiện một chiếc xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên cùng nhiều đôi dép bị bỏ lại tại khu vực cống Xuân Quan. Đáng chú ý, tại hiện trường còn có một bức thư được viết bằng mực đỏ.

Nội dung bức thư được cho là của người mẹ, gửi lại cho gia đình, cho biết trong suốt 7 năm qua, cuộc sống của người này luôn trong tình trạng đau khổ do nhiều lần bị chồng hành hạ. Dù đã ly hôn, người phụ nữ cho biết cuộc sống vẫn không được yên ổn khi chồng cũ thường xuyên tìm đến quấy phá, xúc phạm.

Ở phần cuối bức thư, người viết bày tỏ: việc cùng hai con ra đi được xem là “cách giải thoát tốt nhất”. Bức thư cũng thể hiện tình cảm dành cho hai con, đồng thời nhắn nhủ người nhặt được hãy liên hệ với gia đình theo các số điện thoại được để lại để tìm kiếm thi thể ba mẹ con trên sông Hồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.