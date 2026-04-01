Khoảng 15h50 chiều 1/4, người dân phát hiện một người đàn ông đứng trên cầu Vĩnh Tuy (phường Long Biên) với biểu hiện bất thường. Chỉ ít phút sau, người này bất ngờ rơi từ trên cao xuống đất và tử vong tại chỗ.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những người xung quanh không kịp phản ứng. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã báo cho cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.

Anh Nguyễn T.A., nhân chứng tại hiện trường, cho biết tại khu vực trên cầu Vĩnh Tuy, nơi nạn nhân rơi xuống, có một đôi dép và chiếc xe máy, chìa khóa xe vẫn cắm trong ổ.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Long Biên xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn và cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân.