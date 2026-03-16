7 năm miệt mài gieo chữ

Phùng Thị Hải Yến (SN 1992, quê Vĩnh Phúc, nay là tỉnh Phú Thọ) gắn bó với công việc dạy tiếng Anh miễn phí cho các cụ già ở Hà Nội được 7 năm. Bảy năm miệt mài soạn giáo án, giảng bài, chấm thi... cho các cụ, cô gái trẻ không thể kể hết những câu chuyện xúc động và nhân văn từ những học viên đặc biệt này.

Hải Yến đã có 7 năm dạy tiếng Anh miễn phí cho người già. Ảnh: NVCC

Lớp học tiếng Anh miễn phí được mở ra một cách tình cờ. Năm 2019, trong một lần nghe giảng tại chùa, Yến được biết về chương trình dạy tiếng Anh miễn phí, trao tri thức cho người già. Ấn tượng với việc làm ý nghĩa, chị đã xung phong trở thành một trong những tình nguyện viên giảng dạy đầy nhiệt huyết.

Hải Yến ngỡ ngàng khi các cụ hưởng ứng nhiệt tình việc học tiếng Anh. Có thời điểm, gần 500 cụ xin được tham gia lớp học. Mọi thông tin được trao đổi qua nhóm chat, lớp học được tổ chưc tại nhà các cụ. Yến và nhóm bạn lên giáo trình và chia nhau đứng lớp.

Trân quý và tôn trọng người già, Hải Yến muốn trao niềm vui và tri thức cho họ

Năm ấy, Hải Yến đảm nhiệm 2 lớp học ở phố Kim Ngưu (mở chiều thứ 5) và Nguyễn Chí Thanh (mở sáng thứ 7). Có thời điểm, lớp có đến 70-80 cụ theo học, phải mượn không gian của chùa để mở lớp.

“Học sinh” cũng có nhiều lứa tuổi, người trẻ nhất 60 tuổi, người già nhất 88 tuổi nhưng ai nấy đều chăm chỉ và nghiêm túc. Bản thân Yến cũng đam mê việc giảng dạy, sẵn sàng học thêm bằng ngôn ngữ Anh để truyền tải kiến thức tốt nhất.

Thời gian sau, nhóm bạn của Hải Yến khó sắp xếp công việc nên từ bỏ việc dạy. Riêng lớp học của chị vẫn đều đặn mở cửa suốt 7 năm qua và chưa khi nào vắng bóng học trò.

Hiện tại, chị dạy 3 lớp ở Nguyễn Chí Thanh, Xã Đàn và Minh Khai, mỗi lớp có khoảng 15-20 cụ. Địa điểm tổ chức lớp là tại nhà của thành viên trong lớp, và phòng sinh hoạt cộng đồng của một chung cư. Trong đó, hai lớp mở vào sáng thứ 7 và một lớp mở vào tối thứ 2 hằng tuần.

Trao kiến thức, nhận niềm vui

Bảy năm đồng hành cùng lớp học tiếng Anh miễn phí cho người già, Hải Yến nhận được niềm vui khó đong đếm.

Lớp học tiếng Anh của Hải Yến tại một phòng cộng đồng tại Minh Khai (Hà Nội). Ảnh: NVCC

Yến kể, thời gian đầu chị gặp rất nhiều thách thức trong việc giảng dạy. Ở tuổi xế chiều, các cụ nghe, nhìn không rõ, chị phải nói lớn, viết chữ cỡ to để việc dạy, học hiệu quả hơn.

Nhiều khi, chị giảng giải một tràng nhưng dưới lớp học, các cụ vẫn ngơ ngác như thể chưa nghe thấy điều gì. Có những buổi học, chị dành 2 tiếng đồng hồ chỉ để giới thiệu 1 từ mới.

Nhiều cụ thấy việc học tiếng Anh khó quá nên nản lòng. Có cụ còn muốn nghỉ hẳn chỉ sau 1, 2 buổi học. Lúc đó, Hải Yến hiểu mình phải chậm lại, kiên nhẫn hơn.

“Tôi nói với các cụ: ‘Học trước quên sau là bình thường. Học mà nhớ ngay thì là siêu nhân rồi. Thôi, chúng ta làm người bình thường thôi các cụ nhé!’. Các cụ nghe vậy lại vui vẻ học”, Yến kể.

Hải Yến hạnh phúc khi chia sẻ về lớp học tiếng Anh miễn phí của mình

Mỗi ngày đến lớp, cô giáo trẻ thường mang những đồ ăn theo mùa như: kem, hoa quả, bánh trái... để cả lớp cùng thưởng thức. Các cụ thấy vậy cũng đem một số món ăn ngon đến chia sẻ cho mọi người. Dần dần, lớp học trở thành không gian sinh hoạt đầy ý nghĩa để các cụ tận hưởng niềm vui tuổi già.

“Suốt 7 năm, niềm đam mê học của các cụ khiến tôi phải bất ngờ. Có lần Hà Nội mưa ngập, tôi nghĩ các cụ sẽ nghỉ. Nào ngờ vừa đến lớp, tôi đã thấy các cụ có mặt đông đủ. Mưa làm ướt quần áo, các cụ mượn chăn mền của chủ nhà quấn quanh người và ngồi học tiếp.

Có cụ đau chân đến mức đi lại khó khăn nhưng nhất quyết không nghỉ học. Lớp học ở tầng 2, cụ dò từng bậc cầu thang từ tầng 1 lên, tôi thấy cảnh đó mà thương đến rơi nước mắt”, Yến xúc động kể.

Yến cho biết thêm, có cụ đang điều trị trong bệnh viện nhưng vẫn năn nỉ xin bác sĩ cho về nhà 2 tiếng để tham gia lớp học, có cụ mắc bệnh nan y suốt thời gian dài nhưng vẫn giấu cô giáo để được đi học. Chỉ đến khi cụ qua đời, chị và cả lớp mới ngỡ ngàng, đau xót.

Chứng kiến những câu chuyện như thế, Hải Yến càng hiểu rõ những người lớn tuổi trân quý lớp học tiếng Anh này đến thế nào.

Các cụ hào hứng tham gia lớp học tiếng Anh. Ảnh: NVCC

Bà Nguyễn Thị Lan (SN 1951, Hà Nội) – lớp trưởng lớp học tiếng Anh miễn phí của cô giáo Hải Yến ở đường Nguyễn Chí Thanh, cho hay suốt 7 năm gắn bó, giờ đây lớp học tiếng Anh đã trở thành gia đình thứ hai của bà.

“Cô Yến nhiệt tình và rất yêu quý học trò. Chúng tôi già cả rồi, có nhiều lúc lẩm cẩm nhưng cô vẫn niềm nở, kiên nhẫn chỉ dạy, thi thoảng còn mua quà tặng cho các cụ. Sự nhiệt tình của cô giáo trẻ khiến tuổi già chúng tôi cũng phải học hỏi.

Lớp học tiếng Anh đã cho chúng tôi được trở lại với tuổi thơ, thời còn cắp sách đến trường, mày mò học từng con chữ. Có khoảng thời gian vui vẻ thế này lúc tuổi già, tôi đã quá mãn nguyện”, bà Lan xúc động nói.

Chính những ghi nhận và sự trân trọng ấy khiến Hải Yến có thêm niềm tin và động lực để duy trì lớp học này. Chị cho rằng, khi thực sự yêu thương và trân trọng người già, mỗi người sẽ tìm ra một cách riêng để khiến họ vui và chị đã tìm ra cách đầy ý nghĩa trong suốt 7 năm qua.

Ông Nguyễn Văn Thể (SN 1959, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 19, phường Tương Mai, Hà Nội) cho hay, lớp học tiếng Anh miễn phí dành cho người cao tuổi của cô giáo Hải Yến khai giảng vào năm 2023 tại phòng sinh hoạt cộng đồng của một tòa chung cư trên địa bàn. “Lớp học hoạt động dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, chi hội người cao tuổi của tổ dân phố. Khi cô giáo Hải Yến đặt vấn đề về việc mở lớp học, cấp ủy rất ủng hộ vì đây là ý tưởng, chủ trương tốt đẹp, lan tỏa điều tích cực cho cộng đồng người cao tuổi với ý chí ‘học tập là suốt đời’. Trong quá trình học tập, các thành viên của lớp học luôn chăm chỉ, cố gắng. Họ cũng có rất nhiều đóng góp trong các phong trào chung của chi bộ, hội người cao tuổi và địa bàn dân cư”, ông Thể chia sẻ.

Thanh Minh - Nguyễn Hạnh