Cán mốc hơn 100 quốc gia

Ngày 31/8/2024, chị Trang bay tới Bahrain, hoàn thành cột mốc khám phá 100 quốc gia. Bahrain cách Dubai (UAE) - nơi chị Trang đang sống và làm việc, chỉ 40 phút di chuyển bằng máy bay.

“Mình sang Bahrain vào buổi sáng và tối đã trở về Dubai để hoàn thành ‘KPI du lịch’ của bản thân. Những năm tháng tuổi trẻ, mình thường có nhiều chuyến đi vội như vậy, sẵn sàng tới một quốc gia mới chỉ trong 1 hoặc 2 ngày”, chị chia sẻ.

Bước sang năm 2025, chị tiếp tục đến Croatia và nâng tổng số quốc gia mình đi qua lên 101.

Chị Trang tại quốc gia Trung Đông Bahrain. Ảnh: NVCC

Ước mơ đi vòng quanh thế giới đã nhen nhóm trong lòng Huyền Trang từ khi còn nhỏ. Năm 19 tuổi, chị lần đầu "xuất ngoại" trong chuyến trao đổi sinh viên tại Ma Cao (Trung Quốc). Những trải nghiệm mới mẻ nơi đây trở thành động lực để chị tiếp tục trau dồi ngoại ngữ, tìm kiếm cơ hội chinh phục nhiều vùng đất mới.

Hai năm sau, vượt qua quá trình tuyển chọn khắt khe, Huyền Trang trở thành tiếp viên hàng không của Emirates (UAE). Công việc đặc thù giúp chị có cơ hội đặt chân tới nhiều quốc gia. Mỗi năm có khoảng 30 ngày nghỉ phép, chị luôn lên kế hoạch chia nhỏ kỳ nghỉ để thăm gia đình hoặc đi du lịch.

“Càng đi nhiều mình càng thấy thế giới rộng lớn, còn bản thân thì nhỏ bé lại”, chị chia sẻ.

“Khi còn trẻ, mình ưu tiên những chuyến đi trải nghiệm, khám phá đời sống bản địa, dù đôi khi còn vất vả hơn cả đi làm. Sau này khi có điều kiện hơn, mình sẽ quay lại những nơi yêu thích để nghỉ dưỡng”, chị nói thêm.

Công việc tiếp viên hàng không cho chị Trang cơ hội thuận lợi thực hiện ước mơ du lịch vòng quanh thế giới. Ảnh: NVCC

Chị Trang thường dành khoảng 4-5 ngày cho mỗi điểm đến. Tuy nhiên, cũng có những chuyến đi “siêu ngắn”, như hành trình 1,5 ngày khám phá Ai Cập.

Đó là một chuyến đi hoàn toàn bất ngờ, không có kế hoạch trước. Khi vừa kết thúc chuyến bay gần 20 tiếng từ New Zealand về Dubai, hai đồng nghiệp thân thiết rủ chị tranh thủ ít ngày nghỉ, làm visa và bay sang Ai Cập - nơi chỉ cách Dubai khoảng 3 giờ bay.

"Do thời gian không có nhiều nên mình đặt tour tham quan trong ngày, đi xem kim tự tháp, bảo tàng, nghỉ ngơi 1 đêm. Chuyến đi chóng vánh nhưng mình đã bị thu hút bởi sự cổ kính, huyền bí của Ai Cập. Chắc chắn mình sẽ sớm trở lại", chị cho biết.

Không chỉ ghé thăm các nước phát triển, chị còn khám phá nhiều điểm đến ở châu Phi như đảo Zanzibar (Tanzania), hay thủ đô Accra của Ghana, để tìm hiểu đời sống và văn hóa bản địa.

Chị Trang đón sinh nhật tuổi 30 tại Cuba. Ảnh: NVCC

Du lịch "chậm" cùng bố mẹ

Huyền Trang chia sẻ, từ khi cán mốc 101 quốc gia, chị không còn vội vàng chinh phục những vùng đất mới mà muốn khám phá kỹ hơn, sâu sắc hơn những nơi mình từng đi qua.

Đặc biệt, chị muốn về nhà nhiều hơn và dành thời gian đưa bố mẹ đi du lịch. Với kinh nghiệm đi qua 101 quốc gia, chị Trang trở thành "hướng dẫn viên biết tuốt" của bố mẹ.

Trong hơn 3 năm, chị đã đưa bố mẹ đi du lịch một số tỉnh, thành trong nước và 10 quốc gia khác. "Bố mẹ mình đã ly hôn 15 năm. Trước đây, khi mình sang Dubai làm việc, bố và mẹ cũng sang thăm nhưng thường đi riêng”, chị Trang kể.

"Theo thời gian, bố mẹ mình đã vượt qua giai đoạn căng thẳng và giờ coi nhau như bạn bè. Khi mình ngỏ lời mời bố mẹ đi du lịch cùng - có lẽ vì thương con gái, không muốn mình tủi thân, bố mẹ đồng ý. Giờ đây, những chuyến đi chung đã trở nên quen thuộc và bố mẹ mình cũng tận hưởng chúng một cách thoải mái hơn", chị nói.

Chị Trang cùng bố mẹ trong chuyến đi Nhật Bản (ảnh trái) và châu Âu (ảnh phải). Ảnh: NVCC

Mỗi chuyến đi cùng bố mẹ đều là kỷ niệm đáng nhớ đối với Huyền Trang.

Đầu tháng 4 vừa qua, chị đón bố mẹ sang Dubai (UAE) du lịch. Tại đây, bố mẹ đã tham dự lễ tốt nghiệp tiếp viên phó của chị tại hãng hàng không Emirates.

“Lễ tốt nghiệp đầu tiên cách đây 11 năm, mình chỉ có một mình. Lần này có bố mẹ bên cạnh, mình hạnh phúc hơn rất nhiều”, chị xúc động chia sẻ.

Bố mẹ tham dự lễ tốt nghiệp tiếp viên phó của chị Trang. Ảnh: NVCC

Cuối tháng 8 vừa qua, Huyền Trang tiếp tục đưa bố mẹ khám phá 5 quốc gia châu Âu: Thụy Sĩ, Đức, Hà Lan, Pháp và Cộng hòa Séc. Chị đón sinh nhật tại Paris, bên cạnh những người thân yêu. Đã rất lâu, cô gái 32 tuổi mới có một ngày sinh nhật ấm áp như vậy, sau nhiều năm bận rộn công tác hoặc một mình nơi xứ lạ.

“Bây giờ mình nhận ra, những chuyến đi hạnh phúc và đáng nhớ nhất là khi có gia đình bên cạnh. Mình sẽ tiếp tục đưa bố mẹ đi thật nhiều nơi, để cả nhà cùng nhau khám phá thế giới rộng lớn này”, chị tâm sự.

Bố mẹ chị Trang vui vẻ quay clip kỷ niệm sinh nhật con gái tại Paris