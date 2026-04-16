Sự việc xảy ra sáng 13/4 trên đường Hồng Giang, Thành Đô (Trung Quốc), đúng giờ cao điểm đầu tuần, trời mưa khiến đường trơn trượt, theo QQ.

Theo nhân chứng, một cụ ông đang đi bộ thì bất ngờ loạng choạng, sắc mặt tái nhợt. Dù được khuyên dừng lại nghỉ, cụ vẫn cố bước tiếp rồi bất ngờ ngã gục xuống đường.

Chỉ trong ít giây, cụ rơi vào trạng thái nguy kịch, tay co giật rồi bất tỉnh. Dù nhiều người xung quanh lo lắng, nhưng do không rõ tình trạng nên không ai dám lại gần sơ cứu.

Trong lúc mọi người còn lúng túng, một cô gái trẻ mặc áo xanh bất ngờ chạy tới từ phía trường mầm non gần đó. Ngay khi kiểm tra, cô gái xác định cụ ông đã ngừng thở, không còn mạch, dấu hiệu của ngừng tim.

Không chần chừ, cô gái lập tức quỳ xuống nền đường ướt sũng, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Sau đó, cô gái tiếp tục thực hiện hô hấp nhân tạo, hành động khiến nhiều người chứng kiến bất ngờ.

Cô gái trẻ quỳ xuống giữa trời mưa để cứu người. Ảnh: QQ

Giữa cơn mưa, cô gái vẫn kiên trì cấp cứu liên tục. Xung quanh, những người xa lạ cùng chung tay hỗ trợ: người che ô, người gọi cấp cứu, người lau miệng cho nạn nhân.

Theo nhân chứng, quá trình sơ cứu kéo dài gần 10 phút, cho đến khi lực lượng y tế có mặt. Điều đáng mừng là sau quá trình cấp cứu, cụ ông dần có dấu hiệu hồi phục, sắc mặt hồng trở lại, môi cử động nhẹ.

Sau khi đoạn video lan truyền, cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm kiếm danh tính cô gái. Hai ngày sau, phóng viên xác nhận người có hành động dũng cảm là một nhân viên y tế tại trường mầm non thực nghiệm số 1 khu Song Lưu.

Một nhân chứng xúc động chia sẻ: “Chính cô gái đó đã kéo ông ấy trở về từ cửa tử. Cô ấy thực sự rất đáng được khen ngợi”.

Sáng 15/4, khi được phóng viên gặp tại trường, cô gái tỏ ra khá bất ngờ.

Trước những lời khen ngợi, nữ nhân viên y tế nhẹ nhàng nói: “Tôi chỉ làm điều mình nên làm thôi”.

Hành động dũng cảm của cô gái đã lan tỏa sự ấm áp trong cộng đồng.