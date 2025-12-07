Dù chỉ sống cách quê chưa đầy 100km, bà Du Minh Tiên (ngoài 70 tuổi, huyện An Nhạc, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã mất liên lạc với gia đình suốt hơn 50 năm. Mới đây, nhờ sự hỗ trợ của các tình nguyện viên và cộng đồng mạng Douyin, bà đã tìm lại được người thân chỉ sau 2 giờ đăng tải thông tin, theo trang 163.

Ngày 22/7, hàng xóm bà Du gửi thông tin tới một tổ chức thiện nguyện chuyên tìm kiếm người thất lạc. Tình nguyện viên Thạch Ngưu Khê lập tức đăng tải câu chuyện lên Douyin và nhờ hỗ trợ từ tài khoản địa phương “Phát ca nói về Long Xương”, do anh Lưu Nhân Phát quản lý.

Bà Du Minh Tiên chỉ sống cách nhà 100km nhưng mất liên lạc hơn 50 năm. Ảnh: 163

Từ hàng loạt bình luận phân tích về địa danh, giọng nói và các chi tiết bà Du nhớ được, nhóm tình nguyện xác định bà có thể là người huyện Lô (Tứ Xuyên). Trong cuộc gọi video với tình nguyện viên, bà dần nhớ lại tên thật, tên anh chị em và các địa danh như Thiên Hưng, Hưng Long, Ngọc Phong.

Ngày 24/7, tài khoản “Phát ca nói về Long Xương” đăng thêm thông tin chi tiết có được sau cuộc điện thoại. Chưa đầy 2 giờ sau, một người dùng mạng khẳng định: “Đây là chị họ tôi, người ở thôn Long Phượng, trấn Thiên Hưng”. Ngay sau đó, con trai và người thân của bà cũng đã liên hệ để nhận người thân.

Theo gia đình, hơn 50 năm trước, bà Du đã lập gia đình và có con nhỏ. Một ngày, bà đột ngột rời nhà rồi biệt tích, dù người thân cố gắng tìm kiếm nhiều lần. Đến ngày 2/10, cháu gái đã đón bà trở lại quê nhà, đoàn tụ cùng chị gái - hiện điều trị ung thư. Cuộc gặp sau nửa thế kỷ khiến hai chị em xúc động không nói nên lời, nắm chặt tay nhau.

Cuộc gặp gỡ sau hơn 50 năm. Ảnh: 163

Anh Lưu Nhân Phát, người điều hành 2 tài khoản Douyin hỗ trợ tìm người, cho biết anh đã giúp 11 gia đình đoàn tụ, dù bản thân gặp nhiều khó khăn vì chấn thương cột sống và phải chăm sóc cha bệnh nặng. “Giúp được người khác, lòng mình nhẹ nhàng hơn”, anh chia sẻ.

Ngoài tài khoản “Phát ca nói về Long Xương”, anh còn quản lý tài khoản “Xã hội tình yêu”, sở hữu hơn 100 video tìm người, ghi lại nhiều cuộc đoàn tụ xúc động - trong đó có khoảnh khắc bà Du gặp lại chị gái sau hơn 50 năm xa cách.

Theo Douyin, dự án “Douyin tìm người” (tiền thân là “Toutiao tìm người”) được triển khai từ năm 2016, sử dụng công nghệ định vị để phân phối thông báo theo khu vực, giúp thông tin tìm kiếm được gửi đến đúng nhóm cư dân am hiểu địa bàn. Bình luận từ người dùng cũng trở thành nguồn manh mối quan trọng.

Chương trình phối hợp với Bộ Dân chính, lực lượng công an, hệ thống cứu trợ và nhiều tổ chức xã hội. Tính đến tháng 4/2025, dự án đã đăng hơn 200.000 thông báo, giúp 23.700 gia đình đoàn tụ; có ngày hỗ trợ tới 200 người tìm đường về nhà. Lực lượng tình nguyện viên hiện lên đến 26.000 người từ nhiều ngành nghề.