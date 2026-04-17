Sống ở thành phố nhưng nhớ đảo khôn nguôi

Chị Trần Thị Kim Thi (29 tuổi) đã rời TPHCM về quê ở đảo Bình Hưng sinh sống hơn 3 năm. Vào mùa du lịch (từ tháng 1 đến tháng 10), công việc gia đình khá bận rộn, nhưng chị không còn cảnh chen chúc giờ tan tầm hay "gặm nhấm" nỗi nhớ nhà trong căn phòng trọ ngột ngạt.

Mỗi ngày, Thi có thể đón bình minh trước hiên nhà, thong thả đi chợ, mua hải sản tươi với giá rẻ. Buổi trưa, không cần điều hòa, chị mắc võng nghỉ ngơi, đọc sách giữa tiếng sóng biển rì rào.

"8 năm sống ở thành phố, chưa lúc nào mình thôi nhớ đảo, nhớ những bữa cơm mẹ nấu", chị tâm sự.

Đảo Bình Hưng thuộc xã Nam Cam Ranh, cách đất liền khoảng 10 phút đi tàu. Nhưng 20 năm trước, khi Thi còn nhỏ, điều kiện sống và học tập trên đảo nhiều thiếu thốn. 10 tuổi, bố mẹ gửi Thi vào ở cùng ông bà nội ở Cam Ranh để thuận lợi đi học.

"Mỗi năm mình chỉ có thể về đảo thăm nhà 2 lần vì mỗi lần phải đi tàu gỗ chòng chành mất 1,5 tiếng, rất vất vả", Thi kể.

Đảo Bình Hưng - quê nhà của Thi

18 tuổi, Thi thi đỗ chuyên ngành Hóa học tại Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM. Khi ra trường, Thi làm cùng lúc nhiều công việc để trụ lại TPHCM. Ngoài dạy gia sư các môn Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2, cấp 3, chị kinh doanh hải sản từ quê nhà.

"Mỗi ngày, mình chạy 30-40km xe máy đi nhận hàng, giao hàng hải sản rồi lại vội vàng về chuẩn bị giáo án, lên lớp. Mình còn nhận thêm công việc online như xây dựng fanpage du lịch và phụ bố mẹ quảng cáo nhà bè, tư vấn khách từ xa", Thi kể.

Thời điểm đó, Thi có thu nhập tốt, nhiều tháng tới 30-40 triệu đồng. Thế nhưng, chị không tìm được cảm giác hạnh phúc và gắn bó. "Năm 2022, mình quyết định bỏ hết những công việc ở thành phố, trở về Bình Hưng. Bố mẹ mình kinh doanh du lịch nên khi con gái về hỗ trợ, bố mẹ rất vui.

Tuy nhiên, ông bà nội mình có phần tiếc nuối, cho rằng cháu gái mất nhiều năm cố gắng mà cuối cùng lại về quê, không bám trụ ở thành phố", Thi kể.

Kim Thi đã về đảo sinh sống hơn 3 năm

Trở về đảo, Thi cùng gia đình kinh doanh nhà bè, dịch vụ du lịch. Cô học thêm các khóa online để xây dựng kênh TikTok, giới thiệu vẻ đẹp và cuộc sống trên đảo, đồng thời hỗ trợ bố mẹ bán hải sản.

Gần đây, cô nhận dạy kèm khoảng 10 học sinh lớp 9. “Trên đảo không có lớp học thêm nên hàng xóm nhờ mình hỗ trợ. Khác trước đây, phải nhận nhiều lớp để kiếm tiền, giờ mình dạy vì niềm vui. Có buổi học, mình mua trà sữa cho các em còn hơn tiền học phí", Thi hài hước kể.

Hòn đảo bình yên khi về đêm

Cuộc sống thú vị trên đảo

Khi Thi từ TPHCM về đảo Bình Hưng sinh sống, hòn đảo đã có hơn chục năm làm du lịch nên kinh tế khá hơn xưa nhiều.

"Ngày trước, nghề chính của bà con là đánh bắt cá gần bờ. Sau này, bà con ngoài nuôi tôm hùm còn làm nhà bè du lịch. Các gia đình khấm khá hơn, có thể đầu tư cho con về đất liền học cấp 3, học đại học", Thi kể.

"Thế nhưng, điều nguyên vẹn là người dân trên đảo luôn chất phác, thật thà, sống giản dị và bình yên. Nếu có khách tới, ai cũng sẵn lòng chào đón, giới thiệu và giúp đỡ nhiệt tình", chị nói.

Ở đảo, hải sản luôn tươi và giá rẻ. Những lúc rảnh, gia đình Thi có thể câu cá, câu mực ngay trước nhà để chế biến. Vào mùa cá dò, chỉ cần một chiếc lờ (dụng cụ giống cái rọ), người dân có thể bắt được cả rổ cá mang về nấu canh chua hoặc chiên giòn.

Thi gọi đây là những "bữa cơm 0 đồng", mộc mạc nhưng ăn mãi không biết chán.

“Hầu hết các gia đình trên đảo đều nuôi tôm hùm nên muốn ăn lúc nào cũng có. Ở đảo Bình Hưng, tôm hùm thịt ngọt, được du khách ưa chuộng nhưng với người dân chỉ là món ‘bình dân’. Ngược lại, các loại cá nhỏ như cá trác, cá sơn, cá lia thia, cá dò… lại được ưa thích hơn”, Thi kể.

Tôm hùm là món ăn "bình dân" với bà con trên đảo

Tất nhiên, cuộc sống trên đảo cũng còn nhiều hạn chế về y tế, giáo dục. Khi sinh đẻ, khám bệnh nặng, Thi và bà con phải đi tàu vào đất liền rồi di chuyển 30km tới bệnh viện gần nhất ở Cam Ranh hoặc 90km để tới bệnh viện ở Nha Trang.

"Ở đảo tôm hùm là thức ăn bình dân nhưng nước ngọt là thứ đắt đỏ. Bà con trên đảo vẫn chủ yếu dùng nước giếng khoan và nước mưa. Với nước giếng, 6 tháng có nước ngọt còn 6 tháng là nước lợ hoặc mặn như nước biển. Mọi người phải mua nước ngọt từ đất liền về với giá khoảng 200.000 đồng/khối nên dùng rất tiết kiệm", Thi kể.

Với Thi "bỏ phố về quê" là một quyết định lớn, cần tính toán kỹ càng về công việc, tương lai chứ không đơn thuần là chạy theo cảm xúc nhất thời. Hiện tại, chị thấy bản thân đã lựa chọn đúng đắn, bởi mọi thứ với chị đều tốt hơn.

Khi về đảo sống và làm việc, Thi cảm thấy sức khỏe tinh thần và thể chất đều tốt hơn

