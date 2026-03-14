Khu vườn của vợ chồng chị Hồng, anh Tiến. Clip: Nhân vật cung cấp

Bỏ phố về vườn

Thời gian qua, các đoạn clip chia sẻ cuộc sống thường nhật trên khu vườn rộng 3.000m² đầy hoa trái của vợ chồng trẻ ở xã Long Thạnh (An Giang) nhận nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều clip ngắn nhận về hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận tích cực.

Chủ nhân khu vườn xanh mướt, ngập tràn hoa trái này là cặp vợ chồng chị Nguyễn Thị Xuân Hồng (26 tuổi) và anh Lý Thiện (34 tuổi). Chị Xuân Hồng cho biết, khu vườn là kết quả hành trình bỏ phố về quê của hai vợ chồng.

Vườn rau của vợ chồng chị Hồng được bao bọc bởi cánh đồng lúa xanh bạt ngàn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó, chị Hồng từng mở tiệm làm đẹp ở một huyện thuộc tỉnh Kiên Giang cũ, còn anh Thiện làm công việc xây dựng tại TP Cần Thơ.

Sau những năm làm việc, mưu sinh nơi phố thị xô bồ, náo nhiệt, cả hai mong ước có được môi trường sống bình yên cho cả gia đình. Đôi vợ chồng trẻ quyết định giã từ phố thị về quê trồng trọt.

Hai năm trước, trên diện tích đất khoảng 3.000m² được bố mẹ cho sau khi lập gia đình, vợ chồng chị Hồng lên ý tưởng làm khu vườn mơ ước. Cặp đôi múc đất đào ao, định hình khu vườn rồi cải tạo đất, tính toán trồng các loại cây ăn trái, hoa màu, cây cảnh, hoa tươi.

Vườn được chia thành từng khu vực để trồng rau, cây ăn trái và hoa tươi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khu vườn được chia thành 3 khu vực gồm: khu trồng cây ăn trái; khu trồng rau; ao nuôi cá. Diện tích trồng cây ăn trái lớn, với nhiều loại cây như: ổi, mít, sapoche, nhãn, sầu riêng...

Vườn rau sạch có đủ loại như: rau thơm, rau muống, mồng tơi, bắp cải, cà chua, cà tím, mướp, khổ qua... Khu vườn được điểm xuyết, trang trí thêm bởi các thảm hoa sao nhái, hướng dương, cúc lá nhám, hoa giấy….

Điểm nhấn của khu vườn là căn nhà mái lá giản dị, xinh đẹp được thiết kế trên một góc ao cá. Đây chính là nơi để gia đình Hồng nghỉ ngơi sau những giờ chăm vườn và cũng là khu vực cả nhà thư giãn, nấu ăn, tận hưởng cuộc sống.

Căn nhà mái lá giản dị, xinh đẹp được thiết kế trên một góc ao cá. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đặc biệt, khu vườn được bao quanh bởi những cánh đồng lúa bạt ngàn xanh mát. Trông từ xa, khu vườn như một khu nghỉ dưỡng nhiều sắc màu lọt giữa tấm thảm màu xanh mềm mại, đẹp mắt.

Hòa cùng thiên nhiên

Sau khi hoàn thiện khu vườn mơ ước, chị Hồng thường xuyên chia sẻ những đoạn clip về công việc, cuộc sống thường nhật của mình trên mạng xã hội cá nhân.

Các đoạn clip vợ chồng chị chăm sóc cây trồng, thu hái rau trái, nấu ăn trong không gian xanh mát nhận về hàng triệu lượt xem.

Những thước phim ngắn về khu vườn, cuộc sống, công việc thường nhật của vợ chồng chị Hồng được đông đảo cộng đồng mạng đón nhận. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cộng đồng mạng không chỉ thích thú khu vườn sum sê cây trái, hoa tươi mà còn mong muốn được một lần đến thăm, trải nghiệm thu hoạch rau củ. Ngoài ra, không ít người cũng tò mò quá trình hình thành, chăm sóc khu vườn xinh đẹp của đôi vợ chồng trẻ.

Xuân Hồng chia sẻ: “Trở về làm nông dân vất vả hơn so với công việc trước đây vì phải lao động tay chân, liên tục ở ngoài nắng, đối mặt với sình lầy, bụi bẩn… Nhưng vì đam mê nên chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi, chán nản.

Ban đầu, vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật do đất bị nhiễm phèn. Cả gia đình phải dành nhiều thời gian, sức lực để cải tạo đất.

Vợ chồng chị Hồng trong một lần thu hoạch trái cây tại khu vườn của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài ra, do chưa có kinh nghiệm, chúng tôi chọn giống cây trồng chưa phù hợp, cách chăm sóc chưa đúng nên cây không sinh trưởng, phát triển tốt như kỳ vọng. Chúng tôi phải vừa làm vừa học, tích lũy kinh nghiệm”.

Đến nay, chị Hồng và chồng đã có nhiều kinh nghiệm trong việc trồng cây, đặc biệt là các loại hoa màu ngắn ngày. Sau thời gian dài cải tạo, đất vườn cũng màu mỡ, giúp cây trồng phát triển tốt.

Dịp Tết, khu vườn cũng trở thành nơi chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của gia đình chị Hồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện, khu vườn đã cho thu hoạch nhiều lứa hoa màu, cây ăn quả. Ngoài phục vụ bữa ăn gia đình, các sản vật từ khu vườn cũng giúp gia đình chị Hồng có thêm thu nhập.

“Nhiều người nói sống ở quê sẽ buồn, làm nông sẽ vất vả, khiến da đen hơn, tay chai sạn hơn. Nhưng sau thời gian sinh sống ở quê, vợ chồng tôi rất hài lòng, hạnh phúc.

Chị Hồng cho biết bản thân cảm thấy vui, hạnh phúc với khu vườn và công việc hiện tại. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bởi, cuộc sống thôn quê bình yên, mát mẻ, không xô bồ, vội vã. Tôi cũng rất vui khi được tự tay thu hoạch rau quả sạch cho gia đình cùng thưởng thức.

Chúng tôi cũng tạo ra môi trường sống trong lành cho các thành viên gia đình. Quan trọng hơn, con tôi được lớn lên trong môi trường thiên nhiên trong lành, yên ả”, chị Hồng chia sẻ thêm.