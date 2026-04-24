Chuyện tình hàng xóm

Cách đây 6 năm, Thanh Tùng (SN 2003) cùng gia đình chuyển về sống tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Một năm sau, Phương Thảo (SN 2003) cũng cùng gia đình chuyển về đây sống.

Hai nhà ở chung một khu phố, hai cổng đối diện nhau. Từ ban công phòng ngủ của Thảo có thể nhìn sang ban công nhà Tùng và sự gần gũi này chính là cơ duyên của mối tình hàng xóm đầy thú vị.

Nhà Tùng và Thảo ở đối diện nhau. Khoảnh khắc thú vị trong ngày cưới của cặp đôi thu hút sự chú ý của mọi người

Thảo kể, là hàng xóm đối diện nhà, hai bên gia đình rất thân thiết. Tuy nhiên, cô và Thanh Tùng chỉ dừng lại ở mức tình cảm bạn bè.

Tháng 10/2025, khu phố của Thảo bị ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài. Đa phần các gia đình đều ở yên trong nhà tránh ngập và chờ đồ ăn cứu trợ.

Khoảng thời gian đó, gia đình Thảo và Tùng thường ngồi ở ban công trò chuyện với nhau. Thi thoảng, Thảo còn tìm cách chuyển điện thoại sang nhờ Tùng sạc giúp vì nhà anh có máy phát điện.

Tình cảm xóm giềng trong lúc khó khăn khiến cặp đôi thân thiết, gần gũi nhau hơn. Cũng từ đây, Tùng công khai theo đuổi cô gái nhà đối diện.

“Năm ngoái, tôi vẫn đang học ở Hà Nội. Mỗi cuối tuần, anh đều lấy cớ xuống Hà Nội có việc rồi rủ tôi về chung xe cho vui. Suốt một thời gian, anh cứ đưa đón tôi như thế.

Cuối năm đó, tôi về quê làm bài tập tốt nghiệp. Trưa nào anh cũng nhờ người giao đồ ăn đến cho tôi. Buổi tối, thấy tôi học khuya, anh thường đem sữa, cà phê hoặc quà bánh nhét qua cổng cho tôi. Tình cảm hai đứa được vun vén từ những điều nhỏ nhặt như thế”, Thảo kể.

Rạp cưới nhà trai dựng cạnh cổng cưới nhà gái

Cặp đôi rung động và hẹn hò với nhau dù không có lời tỏ tình nào. Hai bên gia đình biết chuyện đều rất phấn khởi. Mẹ Thảo trút được nỗi lo con gái lấy chồng xa, còn bố Tùng thì khích lệ con trai: “Để bố thiết kế cho cái dây, nối từ bên này sang bên kia con chuyển đồ cho dễ”.

Sau này, chính bố Tùng chủ động đề nghị: “Để bố sang nhà xin phép anh chị bên đấy cho con được tìm hiểu con gái họ”.

Trong lần xin phép vào dịp tết Nguyên đán 2026, chuyện đám cưới của cặp đôi đã được ấn định.

Hai nhà đón hơn 1.000 khách mời

Đám hỏi và đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào tháng 4/2026. Trong đám hỏi, nhà Thảo đứng ra dựng rạp cho cả hai bên, tiếp đón khoảng 200 vị khách.

Không khí ăn hỏi tại nhà gái

Riêng ban tổ chức của nhà Thảo có hơn 100 người, tất cả đều xếp thành hàng dài để tiếp đón nhà trai. Vì hai nhà quá gần nhau nên mọi người phải chen chúc mới đủ chỗ đứng.

Chú rể đi bộ sang đón dâu

Trong đám cưới diễn ra vào ngày 11/4, nhà trai dựng rạp cưới cạnh nhà. Riêng tiệc cưới được tổ chức tại trung tâm sự kiện với hơn 1.000 khách mời của cả hai bên gia đình tham dự.

“Nhà trai đi bộ sang đón dâu. Hai nhà cách nhau vỏn vẹn 6m nên cô dâu, chú rể phải đi thật chậm để đủ thời gian quay video phóng sự cưới.

Nhà gái xếp hàng đón tiếp nhà trai trong đám cưới

Trước đó, vợ chồng tôi rủ nhau đứng ở ban công hai nhà, chụp khoảnh khắc vẫy tay chào nhau để làm kỷ niệm. Bởi lẽ, hồi yêu nhau chúng tôi cũng thường hẹn hò qua ban công như thế. Không ngờ khoảnh khắc ấy lại được nhiều người quan tâm”, Thảo cười kể lại.

Lễ kỷ niệm ngày cưới của hai bên bố mẹ được tổ chức chung với lễ cưới của các con

Một điều trùng hợp, ngày cưới của cặp đôi trùng với ngày cưới của bố mẹ Tùng cách đây 31 năm. Bố mẹ Thảo cũng kết hôn trong khoảng thời gian này vào 23 năm trước.

Bởi vậy, trong chính hôn lễ của Thảo và Tùng, lễ kỷ niệm ngày cưới của hai bên bố mẹ cũng được tổ chức.

“Lễ kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ hai bên được tổ chức ngay sau lễ cưới của chúng tôi. Hai em trai mang khăn voan và hoa cưới lên để hai bố cài cho hai mẹ. Sau đó, cả ba cặp đôi cùng cắt bánh kem ăn mừng.

Hôn lễ của tôi nhờ thế mà thêm ý nghĩa và trọn vẹn”, Thảo kể.

Mỗi khoảnh khắc trong đám cưới đều là kỷ niệm đáng nhớ của cặp đôi. Họ hạnh phúc khi tìm thấy nhau, lựa chọn yêu thương, tin tưởng nhau để cùng mở ra chương mới cho cuộc đời.

