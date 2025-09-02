Trắng đêm chờ đợi để được gặp bạn trai

Trong dòng người đông đúc chờ xem lễ diễu binh, diễu hành chính thức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9), có những cô gái sẵn sàng vượt hàng trăm cây số, thức trắng đêm để được gặp người thương, là các chiến sĩ đứng trong hàng ngũ diễu binh.

Nguyễn Hồng Thúy (24 tuổi, sống và làm việc tại TPHCM) là một trong số đó. Cô là bạn gái của Đoàn Nhật Thắng (24 tuổi), thuộc khối Sĩ quan biên phòng.

Hồng Thúy (quàng khăn màu đỏ) thức xuyên đêm đợi bạn trai chiến sĩ. Ảnh: Nguyễn Huy

Thúy chia sẻ với PV, cặp đôi quen biết nhau nhờ bạn bè giới thiệu. Từ những cuộc trò chuyện thường xuyên, cả hai dần thân thiết và nảy sinh tình cảm.

Năm 2021, họ chính thức hẹn hò. Thắng công tác tại tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai), còn Thúy làm việc tại TPHCM. Trong 4 năm yêu xa, họ thường cố gắng gặp nhau vào mỗi kỳ nghỉ, khoảng thời gian còn lại gửi gắm nỗi nhớ nhung qua các dòng tin nhắn, cuộc gọi video.

Tính đến hiện tại, Thúy đã 4 tháng chưa được gặp bạn trai, cô không giấu nổi nỗi nhớ nhung. Thúy kể, có những lúc cô chỉ biết khóc vì nhớ người yêu.

“Thú thực, có lúc tôi nhớ, buồn vu vơ rồi sinh ra giận dỗi. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu rằng anh đang nỗ lực hết sức vì nhiệm vụ cao cả nên thấu hiểu và chia sẻ cùng anh”, Thúy tâm sự.

Trong đợt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Thắng vinh dự được đứng trong đội hình khối Sĩ quan biên phòng. Đây là niềm tự hào không chỉ của bản thân anh mà còn của cả gia đình.

Cặp đôi gặp gỡ ít phút vào ngày 29/8. Ảnh: NVCC

Bản thân Thúy cũng hãnh diện khi bạn trai được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước. Trước đó, Thắng từng tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025).

Để được gặp bạn trai, Thúy quyết định xin nghỉ phép từ TPHCM bay ra Hà Nội. Ngày 29/8, cô có mặt tại Thủ đô, nhờ sự giúp đỡ của một người bạn tìm đến khu tập kết chiến sĩ để gặp Thắng sau nhiều tháng xa cách.

“Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi vỡ òa cảm xúc. Nỗi nhớ nhung suốt 4 tháng qua như được bù đắp. Dẫu vậy, giây phút ấy thật ngắn ngủi vì anh phải nhanh chóng trở về làm nhiệm vụ”, Thúy chia sẻ.

Ngày 2/9, Thúy ôm bó hoa tươi, “cắm chốt” tại sân vận động Quần Ngựa để chờ bạn trai. Trước đó, cô đã có một đêm thức trắng, hòa mình cùng dòng người đông đúc chờ đợi xem lễ diễu binh, diễu hành mừng đại lễ.

“Chúng tôi hẹn nhau, sau khi anh Thắng kết thúc nhiệm vụ, cả hai sẽ ở lại Hà Nội 1 ngày để tham quan, sau đó cùng nhau trở về TPHCM thăm gia đình vào ngày 4/9”, Thúy chia sẻ.

Thúy vui vẻ nói, tình yêu của cặp đôi được hai bên gia đình ủng hộ hoàn toàn. Họ dự định tổ chức đám cưới trong 2-3 năm tới, sau khi đã ổn định sự nghiệp.

Vỡ òa khi thấy bóng dáng bạn trai

18h30 ngày 1/9, Lê Nguyễn Ngọc Yến (SN 2000, quê Lâm Đồng, hiện làm việc ở Đồng Nai) đáp chuyến bay đến Hà Nội. Yến vội vã về khách sạn cất đồ rồi di chuyển tới khu vực đường Thụy Khuê chờ đợi giây phút hội ngộ bạn trai, Đại uý Nguyễn Văn Nghị (quê Thanh Hóa), đang công tác ở Sư đoàn phòng không 367.

Ngọc Yến từ Đồng Nai ra Hà Nội chờ gặp bạn trai chiến sĩ. Ảnh: Nguyễn Huy

Tại lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh (2/9), Nghị thuộc khối Sĩ quan phòng không không quân.

Khoảng 2h sáng, Yến xúc động nghẹn ngào khi nhìn thấy bóng dáng người yêu rời xe ô tô, xuống tập trung ở sân Quần Ngựa. Cặp đôi đã xa nhau 4 tháng, chỉ có thể trò chuyện cùng nhau qua những tin nhắn, cuộc điện thoại.

“Một năm qua, bạn trai tôi đi công tác, làm nhiệm vụ liên tục. Chúng tôi chỉ có cuộc gặp ngắn ngủi vào dịp anh ấy tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ở TPHCM. Tôi thực sự rất nhớ anh”, Yến tâm sự.

Lần gặp gỡ này, cặp đôi cũng chỉ được chạm mặt ít phút. Sau đó, Yến lại di chuyển tới sân vận động Quần Ngựa - nơi bạn trai sẽ về tập trung sau khi kết thúc diễu binh, diễu hành để chờ đợi.

Cặp đôi gặp gỡ chớp nhoáng vào lúc rạng sáng 2/9. Ảnh: NVCC

Yến cho biết, đây là lần đầu cô ra Hà Nội và đi một mình.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Nghị được nghỉ phép ít ngày, họ dự định cùng về quê Thanh Hóa ra mắt gia đình.

“Ở khu vực tôi ngồi không thể xem diễu binh, diễu hành. Tôi chỉ có thể theo dõi bạn trai qua truyền hình trực tiếp. Dù thức xuyên đêm nhưng chỉ cần nghĩ tới lúc đoàn tụ, tôi thấy mọi mệt mỏi như tan biến hết”, Yến tâm sự.