Hoàng Ngân (SN 1998, quê Sơn La, công tác tại Lữ đoàn 604, Quân khu 2) từng vinh dự tham gia diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 30/4. Trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cô là thành viên khối Nữ sĩ quan quân y.

Hoàng Ngân thuộc khối Nữ sĩ quan quân y

Tham gia nhiệm vụ A80, Ngân có nhiều kỷ niệm khó quên, đặc biệt là niềm hạnh phúc khi gặp gỡ nam chiến sĩ biên phòng - Cao Đức Dương (SN 2000, quê Thanh Hóa, công tác tại Đồn Biên phòng Huổi Luông, Lai Châu).

Ngân kể, họ quen nhau qua mạng xã hội. Trong một lần đăng ảnh tập luyện diễu binh, cô được Dương để ý và chủ động nhắn tin làm quen.

Ban đầu, họ trò chuyện như những người bạn, dần dần, tin nhắn và cuộc gọi nhiều hơn. Họ chia sẻ cùng nhau những buổi tập điều lệnh, những ngày nắng mưa vất vả… và tình cảm cũng từ đó nảy nở.

Cặp đôi Hoàng Ngân, Đức Dương hẹn hò sau 2 lần gặp gỡ

Buổi hợp luyện đầu tiên tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội), cặp đôi hẹn gặp nhưng lỡ dở vì quá đông và thời gian hạn chế. Đến buổi tập tiếp theo, họ mới có lần gặp đầu tiên ngoài đời – ngắn ngủi nhưng đầy ấn tượng.

“Cuộc gặp vội vàng trong lúc nghỉ giải lao. Lần đầu gặp, tôi ấn tượng bởi chiều cao và vẻ ngoài trưởng thành, rắn rỏi của bạn ấy. Càng nói chuyện, chúng tôi càng thấy có nhiều điểm chung”, Ngân kể.

Buổi hợp luyện kế tiếp, cặp đôi gặp nhau trong vài phút ngắn ngủi. Họ chỉ kịp hỏi thăm vài câu. Từ trong ánh mắt, họ hiểu rõ hơn tình cảm của đối phương và của chính mình.

“Vào lần gặp thứ ba, bạn ấy ngỏ lời với tôi. Bạn ấy không chỉ ngỏ lời yêu mà còn xác định chuyện tương lai. Cảm nhận được sự chân thành của bạn, tôi đồng ý để cả hai tiến xa hơn.

Điều khiến tôi rung động là bạn ấy sẵn sàng giới thiệu tôi với các bạn trong khối và gọi điện về cho gia đình thông báo chuyện tình cảm của mình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi tin tưởng vào chàng trai này”, Ngân chia sẻ.

Dù ít gặp gỡ nhưng họ luôn hướng về nhau

Hẹn hò trong những ngày thực hiện nhiệm vụ, tình yêu của họ cũng khác với lẽ thường. Họ không gặp nhiều, cũng không thể đưa nhau đi chơi. Số lần gặp có thể đếm trên đầu ngón tay và thời gian mỗi cuộc gặp tính bằng phút.

Ngân nhớ rõ, suốt thời gian qua, họ gặp nhau được 7 lần. Mỗi cuộc gặp đều tranh thủ vào cuối buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt... và địa điểm gặp luôn là đoạn đường cuối cùng của hành trình diễu binh.

“7 lần gặp nhau vội vàng nhưng rất quý giá. Chúng tôi may mắn đi cùng tuyến đường nên dễ tìm thấy nhau sau mỗi buổi tập luyện”, Ngân nói.

Phần lớn tin nhắn giữa họ là những lời động viên nhau cố gắng. Nhiệm vụ chung là sợi dây kết nối giúp họ hiểu nhau hơn. Ngân nói, sau những buổi tập luyện vất vả, lời động viên của người thương là “liều thuốc tinh thần” giúp cô thêm phấn chấn.

“Bạn ấy luôn nói với tôi: ‘Nhiệm vụ vất vả nhưng đầy vinh dự và tự hào. Cả hai cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, sau này sẽ có nhiều thời gian bên nhau’.

Đối với tôi, mối tình này đến nhanh nhưng nhiều kỷ niệm đáng nhớ, bởi cả hai được gặp nhau trong những ngày cùng thực hiện nhiệm vụ của Tổ quốc”, Ngân chia sẻ.

Ngân tự hào khi được diễu binh giữa vòng tay nhân dân

Tình yêu của cặp đôi cũng được đồng đội hết lòng ủng hộ. Bạn bè của Dương gọi Ngân là “dâu biên phòng”, còn đồng đội của Ngân thì vui vẻ trêu “chuyện tình được Tổ quốc xe duyên nhất định sẽ đến đích”.

Ngân chia sẻ, hành trình tham gia A80 để lại cho cô nhiều kỷ niệm. Khoảnh khắc khiến Ngân xúc động nhất là khi được sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trong những buổi tập duyệt, giữa tiếng cổ vũ của người dân.

Khoảnh khắc ấy càng đặc biệt hơn khi trong hàng ngũ có chàng trai mà cô yêu thương. Cả hai cũng nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ dù vất vả nhưng đầy tự hào.

“Chúng tôi dự định, khi A80 kết thúc, hai đứa sẽ đưa nhau về ra mắt gia đình và tính chuyện tương lai. Đó là món quà quý giá với cả hai sau hành trình đầy ý nghĩa này”, Ngân chia sẻ.

Ảnh: NVCC