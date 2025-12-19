Xuất hiện trên sóng Vợ chồng son số mới nhất, Vũ Trung Thành (52 tuổi, Hà Nội) và Phạm Thị Tuyết Ngân (32 tuổi, Hà Nội) khiến khán giả nhiều phen ngỡ ngàng khi kể về chuyện tình yêu lệch tuổi.

Anh Thành cho hay, cách đây 14 năm, anh quen biết Tuyết Ngân – cô gái kém 20 tuổi, qua mai mối. Thời điểm đó, anh xác định yêu là cưới, khi gặp được cô gái xinh đẹp, giỏi giang lại trẻ trung như Tuyết Ngân, anh đem lòng mến mộ.

Tuyết Ngân trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

“Tôi từng quen nhiều cô gái nhưng càng quen thì càng phát hiện ra, họ không phải gu của mình.

Tôi muốn tìm một cô gái xinh đẹp nhưng phải trong sáng, hơn nữa phải chân thật. Lần đầu gặp Ngân, tôi ngỡ ngàng. Tôi thấy cô ấy nhỏ nhắn như một cô bé, tôi trộm nghĩ, liệu cô ấy có thể làm vợ được không”, anh Thành chia sẻ.

Về phía mình, Tuyết Ngân dù biết trước anh Thành hơn tuổi, trưởng thành và chững chạc nhưng khi gặp, cô vẫn khá bất ngờ. Thay vì gọi “anh”, cô theo phản ứng tự nhiên gọi anh Thành là “chú”.

"Tôi còn trẻ nên thích ăn đồ ăn vỉa hè, anh chững chạc nên dẫn tôi vào nhà hàng. Lần gặp đầu tiên, tôi có nhiều cái bỡ ngỡ”, Tuyết Ngân chia sẻ.

Anh Thành rung động trước cô gái kém 20 tuổi. Ảnh cắt từ clip

Sau buổi gặp đó, Ngân chốt lại: “Mình không thể yêu ông chú này được”. Bản thân anh Thành cũng có chút lấn cấn vì cô gái này tuổi còn trẻ và dáng dấp nhỏ nhắn hơn anh nghĩ.

Trùng hợp, nơi anh Thành làm việc lại gần trường học của Tuyết Ngân. Mỗi lần đi qua ngôi trường này, anh đều nhớ đến cô gái nhỏ hơn mình 20 tuổi. Thi thoảng, anh nhắn tin rủ Ngân đi ăn trưa, Ngân vui vẻ nhận lời và đôi bên có cơ hội tìm hiểu.

“So với những chàng trai đang tán tỉnh tôi thì ‘chú Thành’ là người từ tốn nhất. Các bạn tặng tôi hoa, socola, riêng chú này tặng tôi bào ngư, nhân sâm, nhung hươu, vi cá... Tôi rất bất ngờ”, Ngân kể.

Anh Thành kể thêm: “Thấy Ngân nhỏ bé quá nên tôi muốn bồi bổ cho cô ấy phổng phao lên để còn cưới về làm vợ”.

Càng quen, anh Thành càng nhận ra những điểm tốt đẹp ở Ngân. Anh thấy cô gái này chân thật, trong sáng, không đòi hỏi về vật chất. Dù tuổi còn trẻ nhưng cách nói chuyện của Ngân chín chắn. Sau một thời gian quen biết, cặp đôi chính thức hẹn hò.

“Cô ấy còn trẻ nhưng khi yêu lại rất chững chạc, không ghen, không mè nheo, đỏng đảnh. Chính vì thế, tôi rất trân trọng cô ấy”, anh Thành chia sẻ.

Cặp vợ chồng lệch tuổi đã có 13 năm gắn bó. Ảnh cắt từ clip

Trong quá trình yêu, Tuyết Ngân từng bắt gặp anh Thành liên lạc với người yêu cũ. Cô dứt khoát chia tay và bỏ vào TPHCM ở nhờ nhà anh trai 2 tháng.

Anh Thành hốt hoảng, tìm mọi cách liên lạc làm hòa. Cảm nhận được sự chân thành của anh, Ngân quyết định tha thứ và yêu trở lại.

Năm 2012, cặp đôi làm đám cưới. Cũng trong năm đó, Ngân sinh con đầu lòng. Sau 13 năm kết hôn, cặp đôi đã có 3 con - 1 trai, 2 gái.

Hôn nhân của cặp đôi có nhiều cung bậc cảm xúc, buồn, vui, hạnh phúc, ghen tuông... Từng có thời gian, anh Thành quan niệm chỉ cần đem tiền về cho vợ là đã hoàn thành vai trò làm chồng. Tuy nhiên, Ngân lại cho rằng, gia đình được vun đắp không chỉ bởi kinh tế mà còn bởi sự quan tâm lẫn nhau.

Khi có công việc ổn định, có thể tự lo cho bản thân và con cái, Ngân quyết định làm một cuộc “cách mạng”. Cô yêu cầu chồng hoặc chọn gia đình, hoặc chọn bạn bè.

Trước sự cứng rắn của vợ, anh Thành nhìn nhận lại bản thân. Anh hướng về gia đình, dành trọn sự quan tâm cho vợ con, vun vén tổ ấm nhỏ.

“Anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Hiện tại, tôi chỉ mong anh kiểm soát cảm xúc tốt hơn để xử lý mọi chuyện hợp lý”, Ngân chia sẻ.

Về phần mình, anh Thành không có chút phàn nàn về vợ. Với anh, Ngân là người vợ, người mẹ quá hoàn hảo. Anh chỉ mong vợ giảm tải công việc, quan tâm đến sức khỏe bản thân nhiều hơn.

Cuối chương trình, anh Thành nắm tay vợ nhắn nhủ: “Anh rất cảm ơn vợ đã đồng hành cùng anh trong cuộc sống. Cảm ơn em đã sinh cho anh những thiên thần đáng yêu. Cảm ơn em đã không chia tay anh trong lúc anh khó khăn, cho anh cảm giác mình là người chồng may mắn và hạnh phúc...”.