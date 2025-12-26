Lời chúc đám cưới dành cho anh chị em trong gia đình

1. Đám cưới không chỉ đưa hai người gắn kết với nhau mà còn là sự hòa nhập của hai gia đình. Chúc mừng ngày vui của anh chị. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.

2. Hôm nay là ngày vui của anh chị và cũng là ngày em rất hạnh phúc. Chúc anh chị mãi yêu thương nhau như bây giờ và đạt được mọi ước nguyện trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: P.X

3. Happy Wedding anh chị! Chúc anh chị của em sẽ có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Giờ là lúc anh chị được tận hưởng những điều ngọt ngào và tốt đẹp nhất bởi anh chị xứng đáng!

4. Chúc mừng ngày cưới của anh chị. Chúc anh chị có cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền chặt, xây dựng mái ấm ngập tràn yêu thương.

5. Hạnh phúc giống như đóa hoa nở rộ. Em chúc anh/chị có cuộc hôn nhân bền chặt, hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Chúc anh/chị sẽ luôn giữ được sự tươi mới và ngọt ngào của tình yêu thật dài lâu.

6. Anh chị là một cặp trời sinh, chắc chắn sau này sẽ rất hạnh phúc. Em chúc anh chị sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt và sớm có thiên thần nhỏ cho vui cửa vui nhà.

7. Mừng đám cưới hai em. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc, thuận vợ thuận chồng.

8. Cuộc sống vợ chồng lúc mới bắt đầu còn mới mẻ và nhiều bỡ ngỡ. Nhưng anh tin hai em luôn nắm chặt tay nhau và vượt qua mọi khó khăn. Chúc hai em hạnh phúc thật lâu bền.