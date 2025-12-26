1. Đám cưới không chỉ đưa hai người gắn kết với nhau mà còn là sự hòa nhập của hai gia đình. Chúc mừng ngày vui của anh chị. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.
2. Hôm nay là ngày vui của anh chị và cũng là ngày em rất hạnh phúc. Chúc anh chị mãi yêu thương nhau như bây giờ và đạt được mọi ước nguyện trong cuộc sống.
3. Happy Wedding anh chị! Chúc anh chị của em sẽ có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Giờ là lúc anh chị được tận hưởng những điều ngọt ngào và tốt đẹp nhất bởi anh chị xứng đáng!
4. Chúc mừng ngày cưới của anh chị. Chúc anh chị có cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền chặt, xây dựng mái ấm ngập tràn yêu thương.
5. Hạnh phúc giống như đóa hoa nở rộ. Em chúc anh/chị có cuộc hôn nhân bền chặt, hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Chúc anh/chị sẽ luôn giữ được sự tươi mới và ngọt ngào của tình yêu thật dài lâu.
6. Anh chị là một cặp trời sinh, chắc chắn sau này sẽ rất hạnh phúc. Em chúc anh chị sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt và sớm có thiên thần nhỏ cho vui cửa vui nhà.
7. Mừng đám cưới hai em. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc, thuận vợ thuận chồng.
8. Cuộc sống vợ chồng lúc mới bắt đầu còn mới mẻ và nhiều bỡ ngỡ. Nhưng anh tin hai em luôn nắm chặt tay nhau và vượt qua mọi khó khăn. Chúc hai em hạnh phúc thật lâu bền.
9. Chúc hai bạn mãi mãi nắm chặt tay nhau trên con đường tình yêu, cùng nhau vượt qua mọi thử thách và tận hưởng những niềm vui ngọt ngào của cuộc sống hôn nhân.
10. Mong rằng tình yêu của hai bạn sẽ luôn tươi mới như hoa, ngọt ngào như mật, bền chặt như dây và sâu đậm tựa biển để cùng nhau đi hết cuộc đời.
11. Chúc cho tình yêu của hai bạn như cây cầu vững chắc, nối liền hai trái tim, hãy cùng nhau đi qua mọi khó khăn và tận hưởng con đường hạnh phúc.
12. Hân hoan vì đã đến ngày trọng đại của bạn tôi. Chúc cho vợ chồng bạn hạnh phúc bền lâu, trưởng thành cùng nhau đến lúc đầu bạc răng long.
13. Chúc mừng ngày cưới vui vẻ! Hy vọng hai bạn và gia đình có một ngày trọn vẹn, tràn đầy lời chúc phúc từ bạn bè và người thân. Hãy cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống và tạo dựng một hạnh phúc vững chắc bên nhau nhé.
14. Chúc mừng đám cưới bạn tôi! Chúc hai bạn bách niên giai lão, luôn cười tươi với nhau mỗi ngày.
15. Từ tận đáy lòng, mình cầu chúc cho hai bạn sớm tối có nhau, gắn bó sắt son, thuận vợ thuận chồng vượt mọi trắc trở, gian nan trong cuộc sống.
16. Chúc cho cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc, thủy chung trọn vẹn, đi về có nhau, dù sống đến tuổi răng long đầu bạc nhưng xem nhau như những ngày mới gặp. Happy Wedding!
17. Nhân ngày vui của hai bạn, xin được gửi lời chúc mừng đến vợ chồng và gia đình nhé. Chúc bạn luôn hạnh phúc!
18. Happy Wedding! Chúc hai bạn có cuộc sống mới ngập tràn tiếng cười và niềm vui, sớm có thiên thần nhỏ bồng bế!
19. Chúc mừng ngày trọng đại của anh chị! Chúc cho anh chị giữ lửa yêu thương luôn bùng cháy và đón nhận những niềm vui bé nhỏ từ cuộc sống hàng ngày.
20. Chúc hai đồng nghiệp của tôi bách niên giai lão và tiến xa trên con đường tương lai.
21. Mừng đám cưới của anh chị. Mong rằng hành trình mới sẽ đem lại nhiều niềm vui và hạnh phúc không ngừng.
22. Happy Wedding! Xin được gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, may mắn nhất đến anh chị. Chúc cuộc sống mới của gia đình anh chị sẽ tràn đầy niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc.
23. Mình thấy thật may mắn vì được làm một phần trong đám cưới của bạn. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, cùng nhau hướng về những điều tốt đẹp nhất. Happy Wedding!
24. Mừng hạnh phúc anh chị. Chúc anh chị sẽ sống trọn đời bên nhau, cùng nhau tận hưởng những điều ngọt ngào và xây dựng một mái ấm thật bền chặt.