Cặp đôi Hằng Giang (SN 2001) và Đăng Đảo (SN 1981, cùng quê Đà Nẵng) từng gây xôn xao mạng xã hội vào giữa năm 2024 với chuyện tình lệch tuổi thú vị.

Cô gái Đà Nẵng từng gây bất ngờ khi thú nhận, bản thân là người chủ động theo đuổi người đàn ông nhiều hơn mình 20 tuổi. Trong vòng 3 tháng, cô nàng đã dùng cả tấm chân tình để thuyết phục "ông chú" hẹn hò với mình.

Màn rước dâu hoành tráng của cặp đôi Đà Nẵng (Video: Hằng Giang)

Sau 3 năm gắn bó, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 21/12 vừa qua tại Đà Nẵng. Cũng như khi công khai chuyện tình yêu lệch tuổi, đám cưới và màn rước dâu độc đáo của cặp đôi khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Chia sẻ trên kênh TikTok, video ghi lại khoảnh khắc đón dâu của anh Đăng Đảo thu hút gần 1 triệu lượt xem, hơn 33.000 lượt “thả tim” cùng hàng nghìn bình luận quan tâm.

Thay vì xe hoa bốn bánh, “ông chú” đã tạo điểm nhấn khi đón dâu bằng xe mô tô 3 bánh. Chiếc xe hoa đặc biệt được trang trí cầu kỳ, nổi bần bật trên tuyến phố lớn.

Phía sau đó là hàng chục chiếc mô tô khác, là đoàn nhà trai hộ tống chú rể đi đón dâu.

Cô dâu hạnh phúc khi được chú rể đón về nhà theo cách đặc biệt. Ảnh: cắt từ clip

Dân mạng để lại nhiều bình luận thú vị bên dưới màn rước dâu ấn tượng: “Đặc quyền của lấy chồng hơn nhiều tuổi là được cưng chiều hết nấc như thế này đây”; “Cộng điểm cho sự nghiêm túc chấp hành luật an toàn giao thông cho đoàn rước dâu”; “Nhìn thôi đã biết cô dâu hạnh phúc cỡ nào”...

Trò chuyện với PV VietNamNet, cô dâu Hằng Giang cho hay, trước đó cô đã được chồng thông báo về màn đón dâu độc đáo này.

Chú rể dự kiến, nếu thời tiết nắng đẹp sẽ đón dâu bằng xe mô tô, còn nếu trời mưa thì sẽ rước dâu bằng xe bốn bánh như thường lệ.

“Mấy ngày trước đám cưới, trời mưa lên tục. May sao, buổi sáng hôm rước dâu thì trời nắng đẹp nên anh đã đón mình bằng xe mô tô, trong đó có xe hoa do anh tự lái và 10 xe mô tô khác do bạn bè, người thân chú rể cầm lái. Ngoài ra, nhà trai còn thuê một chiếc xe 16 chỗ để chở các bô lão và dàn bưng quả”, Hằng Giang nói.

Cặp đôi đã có một đám cưới trọn vẹn. Ảnh: cắt từ clip

Trên quãng đường 10km từ nhà gái về nhà trai, Hằng Giang thấy được sự chú ý của mọi người. Gia đình hai bên và làng xóm cũng trầm trồ về màn rước dâu độc lạ.

“Đám cưới của mình chỉ toàn niềm vui chứ ít khoảnh khắc xúc động. Mình rất vui và hạnh phúc khi cả hai được về chung một nhà. Cũng có lúc, mình hồi hộp, lo lắng khi bắt đầu một chặng đường mới – nơi tình yêu và trách nhiệm đan xen.

Dù vậy, mình vẫn luôn hy vọng về một tương lai tốt đẹp bên anh”, Giang chia sẻ.

Cùng với màn rước dâu hoành tráng, đám cưới của Hằng Giang – Đăng Đảo còn gây chú ý bởi những chi tiết đặc biệt như mâm sính lễ có “Baby Three” – đồ chơi thú nhồi bông nổi đình đám năm 2024, hình ảnh cặp đôi “đu trend” nhảy biến hình trên TikTok...

Tình yêu lệch tuổi của cặp đôi đã có cái kết đẹp. Ảnh: Hằng Giang

Trước đó, Hằng Giang từng chia sẻ, chuyện tình yêu lệch tuổi của họ được hai bên gia đình ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên, họ lại vấp phải sự gièm pha của xã hội, đặc biệt khi công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội.

Dẫu vậy, Hẵng Giang vẫn vững tâm đi theo tiếng gọi trái tim. Cô nhận ra chẳng ai sống thay cuộc đời của người khác. Họ không được tận hưởng niềm hạnh phúc của cô, nên cô không cần quan tâm đến cái nhìn tiêu cực của họ.