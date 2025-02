Lễ hội vùng Lim xuân Ất Tỵ 2025 được tổ chức trong 2 ngày 9 và 10/2 (tức ngày 12 và 13 tháng Giêng Ất Tỵ) tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Tại lễ hội năm nay, khu vực hồ điều hòa Vân Tương sẽ diễn ra các hoạt động văn nghệ, hát quan họ, tổ chức các trò chơi dân gian, bắn pháo hoa tầm thấp vào 21h ngày 12 tháng Giêng (tức 9/2).

Lễ hội vùng Lim xuân Ất Tỵ 2025 được tổ chức trong 2 ngày.

Tại buổi họp báo ngày 6/2, bà Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội vùng Lim xuân Ất Tỵ năm 2025 cho biết, để tăng cường công tác quản lý, huyện thành lập ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch quản lý, tổ chức lễ hội, nhất là chú trọng công tác quy hoạch không gian tổ chức lễ hội.... Trong đó, khu trung tâm sẽ bố trí các lán trại hát quan họ, các trò chơi dân gian, các khu trưng bày, giới thiệu và bán các đồ lưu niệm.

Bà Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội vùng Lim xuân Ất Tỵ năm 2025.

Các điểm trông giữ xe cho du khách được bố trí hợp lý quanh khu vực trung tâm lễ hội. Đầu các trục đường vào lễ hội đều có thông báo nội dung chương trình và sơ đồ bố trí các địa điểm tổ chức các hoạt động.

Theo bà Nguyễn Thị Hào, Hội Lim được biết đến là lễ hội lớn của vùng, thể hiện sâu sắc văn hóa nghệ thuật và tín ngưỡng tâm linh của người dân Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Huyện đã lựa chọn các câu lạc bộ quan họ, các liền anh, liền chị ở các làng quan họ, các nghệ nhân tham gia hát giao lưu tại các lán trại, trên sân khấu lễ hội.

Công an huyện Tiên Du đã chủ động các phương án, huy động 100% lực lượng tham gia đảm bảo an toàn trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại lễ hội và các khu vực lân cận.