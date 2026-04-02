Super Mario phần đầu tiên công chiếu năm 2023 đã thu về hơn 1,3 tỷ USD trên toàn cầu, trở thành một trong những phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời. Chính vì vậy phần 2 của phim hoạt hình dựa trên tựa game nổi tiếng mang tên Phim Super Mario thiên hà (The Super Mario Galaxy Movie) ra rạp từ 1/4 được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ ở phòng vé toàn cầu.

Lấy cảm hứng từ tựa game kinh điển Super Mario Galaxy (2007) của Nintendo, phần phim mới tiếp nối ngay sau những sự kiện trong Phim anh em Super Mario (2023).

Phần phim này được đánh giá có quy mô lớn hơn hẳn phần 1 cùng phần hình ảnh mãn nhãn cùng nhiều cảnh hành động kịch tính. Super Mario 2 được đầu tư tới 110 triệu USD (khoảng 2.900 tỷ đồng) và quy tụ dàn sao đình đám.

Trong lần trở lại màn ảnh rộng này, phim tiếp tục quy tụ dàn sao lồng tiếng đình đám gồm ngôi sao Vệ binh dải ngân hà Chris Pratt trong vai Mario, ngọc nữ Anya Taylor-Joy vào vai Công chúa Đào, ngôi sao Kung Fu Panda Jack Black, danh hài Keegan-Michael Key, Kevin Michael Richardson và Charlie Day.

Đáng chú ý, nam diễn viên Oppenheimer Benny Safdie và Đại úy Marvel Brie Larson cũng góp giọng trong phần này. Nữ diễn viên từng thắng giải Oscar năm 2016 sẽ lồng tiếng cho vai Công chúa Rosalina - nhân vật mới có tạo hình rất đẹp trong phần 2 này.

Brie Larson lồng tiếng cho vai Công chúa Rosalina.

Bên cạnh dàn sao hạng A còn có 3 diễn viên lồng tiếng mới sẽ góp mặt trong tác phẩm. Donald Glover (chủ nhân giọng nói của Simba trong Vua Sư tử live-action và Aaron Davis của Spider-Man: Across the Spider-Verse) lồng tiếng cho chú khủng long Yoshi đáng yêu.

Luis Guzmán (người lồng tiếng cho Gomez Addams trong phim Wednesday, góp mặt trong nhiều bom tấn Hollywood như: Boogie Nights, Magnolia) sẽ lồng tiếng cho Wart, vị vua ếch xấu xa từng xuất hiện trong game Super Mario Bros. 2.

Mảnh ghép cuối cùng chính là Issa Rae (Spider-Man: Across the Spider-Verse, Barbie), nữ diễn viên sẽ góp giọng cho nhân vật Nữ hoàng Mật ong, người cai trị Thiên hà Tổ ong từng xuất hiện trong tựa game Super Mario Galaxy.

Super Mario 2 ngay khi ra rạp ngày 1/4 đã leo lên vị trí á quân bảng xếp hạng doanh thu ngày, theo số liệu từ Box Office Vietnam.