Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn quy tụ các diễn viên Đoàn Thiên Ân, Khương Lê, NSND Lê Khanh, Huỳnh Phương, Nguyên Thảo, NSND Kim Xuân, Thanh Sơn, Hứa Vĩ Văn, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt.

NSND Lê Khanh trong "Hẹn em ngày nhật thực".

Phim lấy bối cảnh năm 1995. Khi đang đứng trước một quyết định quan trọng của cuộc đời, Ân (hoa hậu Thiên Ân) bất ngờ bị kéo trở lại quá khứ bởi những bức thư tình chưa từng trao tay. Hành trình tìm gặp Thiên - mối tình đầu từng khắc sâu trong tim - đưa cô về lại thôn xóm Trà Mây năm xưa, nơi những ký ức ngọt ngào xen lẫn tổn thương vẫn chưa hề nguôi ngoai. Trong khoảnh khắc định mệnh khi hai người bất ngờ chạm mặt, những bí mật bị che giấu suốt nhiều năm dần hé lộ, buộc Ân phải đối diện với sự thật và lựa chọn con đường cho riêng mình.

Ngay khi ra mắt cuối tuần qua, Hẹn em ngày nhật thực đã vươn lên đứng đầu phòng vé với doanh thu 20,3 tỷ đồng, theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Hoa hậu Thiên Ân đóng vai chính mang tên chính mình.

Trong khi đó, phim hoạt hình Pixar Hoppers: Cú nhảy kỳ diệu dù ra mắt nhiều tuần nhưng nhờ hiệu ứng truyền miệng của khán giả về chất lượng phim đã giúp bộ phim bứt tốc và leo lên vị trí á quân phòng vé cuối tuần qua. Hiện tổng doanh thu của Hoppers: Cú nhảy kỳ diệu đã lên tới 56,4 tỷ đồng.

Bom tấn Hollywood được đánh giá cao Thoát khỏi tận thế ở tuần thứ 2 ra rạp trụ vững vị trí thứ 3 phòng vé Việt với doanh thu 11,4 tỷ đồng.

"Hoppers: Cú nhảy kỳ diệu" được đánh giá là cơn gió lạ phòng vé.

Đáng nói là á quân suốt nhiều tuần liền là Quỷ nhập tràng 2 đã giảm doanh thu và rớt hạng mạnh, từ vị trí quán quân của tuần trước xuống hạng 4 của bảng xếp hạng phòng vé cuối tuần qua. Tuy nhiên tổng doanh thu của Quỷ nhập tràng 2 sau 18 ngày công chiếu khá cao - 127,2 tỷ đồng, theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Bộ phim Hàn đẫm nước mắt Đếm ngày xa mẹ đứng thứ 5 phòng vé và hiện đạt 27,6 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp Việt.

Cuối tuần này phòng vé Việt và toàn cầu được dự đoán sẽ thay đổi mạnh nhờ sự xuất hiện phần 2 của bom tấn hoạt hình Hollywood Super Mario, phim Việt Song hỷ lâm nguy và phim Đài Loan có doanh thu cao nhất mọi thời đại Ánh dương của mẹ.

Trailer phim "Hẹn em ngày nhật thực":