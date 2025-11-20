Vượt khó thắp lửa vùng biên giới

Năm 2008, mang theo bầu nhiệt huyết tuổi trẻ và khát vọng gieo mầm tri thức, cô giáo Nguyễn Thị Mai (SN 1987) đã rời quê hương Hà Tĩnh đến vùng đất biên giới Đắk Wil, khởi đầu một hành trình ý nghĩa.

Năm 2012, cô Mai được phân công về điểm trường thôn 4, xã Đắk Wil, nằm sâu giữa bản làng người Mông.

Cô Mai luôn hết mình với học sinh.

"Thời điểm đó, dân cư thưa thớt, đi mãi mới thấy một ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa đồi núi. Vào mùa mưa, đường lầy lội, chúng tôi phải gửi xe ở nhà dân rồi đi bộ vào trường", cô Mai kể.

Cô Mai cho biết, điểm trường nằm ở bản người Mông, phụ huynh chủ yếu làm nương rẫy, nhiều người không biết nói tiếng phổ thông nên ít khi có thể gặp gỡ, trao đổi. Nhiều buổi học sinh vắng học, cô Mai cùng đồng nghiệp phải vào tận nhà để đưa các em trở lại trường.

Cô Mai (ngoài cùng bên phải) thường xuyên đến tận nhà động viên, thăm các em học sinh. Ảnh: NVCC

"Nếu không yêu trẻ, xem học sinh như con và đam mê với nghề thì trước những khó khăn đó, chúng tôi đã không thể bám trụ cho đến hôm nay", cô Mai chia sẻ.

Trong 18 năm không ngừng cống hiến, cô giáo Nguyễn Thị Mai đã gặt hái nhiều "trái ngọt". Năm 2020, cô vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vì những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. 5 năm liên tiếp (2020-2025), cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cô Mai cũng là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giáo viên trẻ tiêu biểu của tỉnh Đắk Nông (cũ).

Ngoài ra, cô còn đạt các giải thưởng khác như Giải nhất cuộc thi Tuyên truyền viên trẻ Bộ đội Biên phòng và Giải nhì cuộc thi Tuyên truyền viên trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông. Cô cũng là Đảng viên xuất sắc trong nhiều năm liền.

Giúp trẻ vùng biên không còn phải ăn cơm nguội

Cô Nguyễn Thị Mai nhận củ, quả từ phụ huynh để phục vụ cho bếp ăn bán trú.

Năm học 2024-2025, cô Mai được phân công về điểm trường thôn 18. Điểm trường này có 17 học sinh người dân tộc thiểu số.

Chứng kiến cảnh phụ huynh phải nấu cơm từ sáng sớm, bỏ vào cặp lồng cho các con ăn cả ngày, thức ăn nguội lạnh, cô Mai đau đáu trong lòng. Cô đã vận động xã hội hóa để xây dựng bếp ăn dân nuôi, mang lại những bữa trưa và xế chiều nóng sốt, thơm ngon hơn cho học sinh.

Bếp ăn hoạt động trên tinh thần tự nguyện, phụ huynh góp rau, củ quả và gạo, còn cô Mai và đồng nghiệp sẽ trực tiếp đứng bếp, chăm sóc bữa ăn cho học sinh.

Phụ huynh góp gạo cho điểm trường.

Cô mang dụng cụ nấu ăn từ nhà mình và vận động mạnh thường quân hỗ trợ để cải thiện chất lượng bữa ăn.

Chị Hoàng Thị Hỏa (SN 1982) có con theo học tại điểm trường thôn 18 cho biết, trước đây, chị phải chuẩn bị cơm từ sớm cho con mang đi ăn cả ngày. Từ khi có cô Mai về làm bếp ăn dân nuôi, chị và các phụ huynh đều thấy "rất nhẹ nhõm".

"Từ ngày có bếp ăn, các con được ăn đồ nóng và đầy đủ hơn. Phụ huynh ai có rau, củ quả, gạo thì mang tới. Chúng tôi rất cảm ơn cô Mai và nhà trường đã chăm sóc, dạy dỗ các con tận tình để phụ huynh yên tâm làm nương rẫy, phát triển kinh tế", chị Hỏa bày tỏ.

Điểm trường thôn 18 nằm trên một vùng đồi núi heo hút.

Bà Vũ Thị Luyến, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Đắk Wil ghi nhận, cô Mai là giáo viên đầy nhiệt huyết, có chuyên môn vững và luôn thể hiện tinh thần tận tâm.

Sau khi nhận nhiệm vụ tại lớp Lá 7, điểm trường thôn 18 xa xôi và khó khăn, cô Mai đã xây dựng thành công mô hình bếp ăn bán trú dân nuôi. Cô cũng chủ động kết nối và xin được tài trợ từ các mạnh thường quân, đảm bảo nguồn đồ dùng thiết yếu và thực phẩm bổ sung liên tục cho các trò.

"Cô Mai luôn kiên nhẫn chăm sóc, động viên từng em nhỏ, biến bếp ăn bán trú dân nuôi trú thành nơi lan tỏa tình yêu thương. Học trò luôn xem cô Mai như người mẹ thứ hai", bà Luyến chia sẻ.