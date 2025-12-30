Sự việc diễn ra ở thành phố Đức Châu (Sơn Đông, Trung Quốc). Khi một nhóm nam sinh 15 tuổi đến lớp trễ, cô giáo họ Phùng đã nghĩ ra “chiêu” phạt phá cách: Yêu cầu các em lên bục nhảy theo ca khúc Mistake - bản hit từ năm 2009 từng rất được yêu thích.

Các em thực hiện loạt động tác vũ đạo vui nhộn, thậm chí tạo dáng trái tim khiến cả lớp bật cười. Khoảnh khắc đáng yêu đó được ghi lại và nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên nền tảng Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc), thu hút hơn 1 triệu lượt thích.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, cô Phùng cho biết việc đi học muộn chỉ là lỗi nhỏ và nếu phạt quá nghiêm khắc có thể khiến học sinh sợ mắc sai lầm.

“Âm nhạc và tương tác giúp các em bớt ngại ngùng. Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng hiệu quả hơn trách mắng”, cô nói và cho biết thêm rằng nhóm học sinh hợp tác rất vui và trông “dễ thương hết nấc”.

Một cô giáo ở Trung Quốc đã biến nhóm học trò đi muộn thành “boyband mắc lỗi”, bắt các em lên bục nhảy theo những bản nhạc cũ như một hình phạt. Ảnh: Douyin

Nhiều người dùng mạng khen đây là hình phạt giàu tính nhân văn, giúp học sinh tiếp nhận bài học tích cực hơn. Thậm chí có người còn đùa rằng nên lập hẳn một “boyband mắc lỗi” vì “sợ sau này các em cố tình đi muộn để được nhảy”.

Một số phụ huynh tỏ ra thích thú. Mẹ của một nam sinh trong video chia sẻ: “Cả nhà tôi cười chảy nước mắt khi xem. Từ mai tôi sẽ gọi con dậy sớm hơn để tránh đi muộn”.

Ngày 17/12, cô Phùng tiếp tục đăng video mới khi nhóm “boyband” biểu diễn những động tác khó hơn. Cô hài hước viết: “Nhóm nhảy của các cậu bé mắc lỗi chính thức ra mắt. Từ phạt đã thành phần thưởng”.

Một phụ huynh bày tỏ mong muốn con mình cũng có một giáo viên như vậy. Cô Phùng đáp lại: “Học tập và niềm vui không bao giờ mâu thuẫn. Khi thoải mái, các em chủ động học và tiến bộ hơn”.

Trên mạng xã hội, cô Phùng giới thiệu mình có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy và luôn hướng tới hình ảnh một giáo viên “ấm áp, đa tài”. Cô còn chuẩn bị giá treo áo khoác trong lớp để học trò đỡ vất vả trong mùa đông - chi tiết nhỏ nhưng được nhiều người khen tinh tế.

Những phương pháp dạy học sáng tạo và giàu tính thấu hiểu như vậy đang ngày càng được quan tâm tại Trung Quốc. Trước đó, một giáo viên tiểu học họ Trương tại Sơn Đông dùng tiền túi mua quà, tổ chức “đấu giá” bằng tem thưởng các hành vi tốt để khuyến khích học sinh. Cô Trương cũng nổi tiếng với các bài giảng về giáo dục giới tính và chống bắt nạt, sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi.

Hồi tháng 1, một giáo viên ở miền Trung Trung Quốc sử dụng công nghệ AI để tạo ảnh chân dung “chuyên nghiệp” cho học trò, truyền cảm hứng về ước mơ và tương lai cho các em.