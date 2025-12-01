Tại cuộc gặp, ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cho hay, sinh viên của trường tham gia sự kiện A80 với tổng 22 buổi, trong đó 17 buổi tập luyện bình thường, 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt, 2 buổi chính thức.

Theo chế độ chính sách chung, 17 buổi tập luyện được chi 60.000 đồng/buổi; 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt được hỗ trợ 180.000 đồng/buổi; 2 buổi chính thức được hỗ trợ 200.000 đồng/buổi.

Như vậy, tổng số tiền hỗ trợ cho sinh viên tham gia 22 buổi này là 1.960.000 đồng. Các khoản như tiền xe đi lại, tiền nước uống do Nhà nước lo, chỉ riêng tiền ăn, ông Long cho biết, nhà trường đặt giúp các sinh viên ăn tập trung để đảm bảo an toàn thực phẩm và tiến độ thời gian nhằm thực hiện nhiệm vụ.

Theo ông Long, chi phí tiền ăn một bữa chính là 30.000 đồng, bữa phụ là 10.000 đồng/sinh viên. Số ngày chi tiền ăn là 11 ngày (gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ mỗi ngày), do đó hết 440.000 đồng/em. Như vậy, số tiền bồi dưỡng mà mỗi sinh viên thực lĩnh còn lại 1.520.000 đồng.

“Do đó, sinh viên không phải chi trả bất kỳ một khoản nào khác ngoài tiền ăn tập trung”, ông Long nói và cho biết ngày 24/11 đã duyệt chi số tiền thực lĩnh này.

Ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Ảnh: Lê Vượng.

Nhà trường cũng quyết định chi trả lần 1 cho 980 sinh viên với số tiền 940.000 đồng; lần 2 chi trả 580.000 đồng, dự kiến trong khoảng từ 15/12-25/12 (theo tính toán, phát cùng thời điểm khi nhà trường tổ chức trao giấy chứng nhận tham gia sự kiện A80 cho các sinh viên).

Ông Long cũng thừa nhận nhà trường có sơ suất rất lớn trong khi triển khai đề nghị mà hiệu trưởng đã duyệt, tức sinh viên sẽ nhận hỗ trợ làm 2 lần. “Việc này xuất phát từ việc Phòng Công tác sinh viên thấy rằng đã khá lâu mà sinh viên vẫn chưa được giải quyết chế độ. Chỉ khi triển khai đến các sinh viên thì thông tin cung cấp chưa đầy đủ, kịp thời”, vị hiệu trưởng lý giải.

Tại cuộc gặp, ông Long cũng bày tỏ muốn lắng nghe ý kiến của các sinh viên để trực tiếp giải đáp một cách cầu thị, tôn trọng.

Một sinh viên đặt câu hỏi tại sao lúc tổ chức cho sinh viên ký nhận tiền thì trên giấy không ghi rõ số tiền? Về điều này, ông Long nhìn nhận đây "là vấn đề rất lớn" của công tác tài chính. Vị hiệu trưởng cho hay: “Khi triển khai chi tiền, các thầy cô suy nghĩ rất đơn giản rằng khi các em nhận tiền thì các em ghi số tiền vào cùng chữ ký, để xác nhận cùng nét chữ của các em. Tuy nhiên, thầy cô lại không giải thích về việc này nên các em nhìn nhận là ký khống. Để hoàn thiện việc chi tiền, giấy tờ chứng từ còn rất nhiều thứ. Nhà trường xin rút kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề này. Song xin khẳng định việc đưa để các em ký khống chắc chắn không có, bởi chứng từ gốc là bộ chứng từ nằm ở Kho bạc đã có số tiền thể hiện trên đó”.

Trước câu hỏi tại sao ban đầu nhà trường lấy số tài khoản của sinh viên nhưng lại phát tiền mặt, ông Long giải thích nếu thực hiện lệnh chuyển khoản ngay từ Kho bạc nhà nước, số tiền về tài khoản sinh viên sẽ là 1.960.000 đồng. Song, nhà trường cần trừ 440.000 tiền ăn đã ứng trước cho sinh viên. Nhưng, với số lượng sinh viên tham gia là gần 1.000 em, nếu để sinh viên nhận đủ qua tài khoản rồi nộp lại sẽ phiền phức.

Trước câu hỏi về sự so sánh số tiền của sinh viên nhà trường với các trường khác được nhận, ông Long nói không bàn luận việc trường khác mà chỉ minh bạch con số ở Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, theo định mức được cấp.