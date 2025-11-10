Hành trình gieo mầm thói quen tích cực

Thầy Vũ Văn Bền chia sẻ, bản thân tốt nghiệp ngành Sư phạm tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội vào năm 2001, những ngày đầu đứng lớp, là giáo viên trẻ mới ra trường, thầy không tránh khỏi bối rối trong cách ứng xử, giao tiếp với học sinh, cũng như việc lựa chọn phương pháp giảng dạy sao cho hiệu quả.

Dần dần, thầy học cách lắng nghe học sinh nhiều hơn, đặt mình vào vị trí của các em để hiểu, để thay đổi cách giảng dạy sao cho gần gũi hơn, giúp các em tiếp thu bài tốt hơn.

Thầy Vũ Văn Bền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Nhân Tông.

Nói về việc đứng ở cổng trường mỗi buổi sáng để đón học sinh bằng cái bắt tay, thầy Bền cho biết, từ những năm đầu đi dạy đã thường chào học sinh mỗi sáng.

Ban đầu chỉ là những cái bắt tay chào hỏi học sinh khi đến lượt lớp thầy chủ nhiệm làm nhiệm vụ trực tuần, hoặc thi thoảng thầy đứng ở cửa lớp đón học sinh lớp mình. Nhưng rồi, nhận thấy học sinh vui vẻ và hào hứng khi được chào đón, thầy chủ động làm điều đó thường xuyên hơn.

Thầy Bền duy trì việc đón học sinh mỗi buổi sáng bằng cái bắt tay suốt 8 năm qua

Bỏ giám thị, đón học trò bằng nụ cười, cái bắt tay

Năm 2017, thầy Bền được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc An (phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình).

“Khi đó, tôi rất mừng - không phải vì được làm quản lý, mà là vì ở vị trí đó, tôi có cơ hội để bắt đầu một cuộc ‘cách mạng nhỏ’ ngay trong trường. Ở cương vị mới, tôi đề xuất bỏ giám thị, không trừ điểm học sinh đi muộn, không trách mắng các em vì mặc sai đồng phục… để hướng tới việc tạo ra một môi trường thân thiện, cởi mở hơn cho học sinh. Đề xuất đó được hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô rất ủng hộ”, thầy chia sẻ.

Cũng từ đó, thầy Bền bắt đầu đều đặn đứng ở cổng trường mỗi sáng, đón học sinh bằng cái bắt tay thân thiện.

Hai năm sau, khi thầy Bền chuyển công tác về Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, việc đón học sinh bằng cách đặc biệt đó vẫn được duy trì.

Với quan điểm “các con đến trường là để được chào đón, không phải để bị dò xét, bắt lỗi”, thầy Bền không chỉ bắt đầu mỗi buổi sáng bằng một lời chào và cái bắt tay, mà còn từng bước lan tỏa tinh thần ấy thành nét văn hóa trong toàn trường.

Ở ngôi trường thầy đang gắn bó, suốt 6 năm nay, chưa từng có hình ảnh sao đỏ đứng cổng để ghi lỗi học sinh đi muộn hay vi phạm nội quy, thay vào đó là hai hàng học sinh trực tuần đứng nghiêm trang, tươi cười chào đón các bạn khác vào lớp.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông đón các bạn khi lớp mình làm nhiệm vụ trực tuần.

“Cứ mỗi tuần lại có một lớp luân phiên làm nhiệm vụ, nghĩa là trong năm học, mỗi học sinh đều được trải nghiệm cảm giác làm người chào hỏi. Từ đó, các con sẽ hiểu rằng, khi mình chủ động chào người khác thì sẽ đến lúc được người khác chào lại, đó là bài học đầu tiên về sự tử tế và công bằng”, thầy Bền chia sẻ.

Theo thầy Bền, hành vi tích cực lặp lại mỗi ngày sẽ trở thành thói quen, rồi dần hình thành tính cách và nhân cách của trẻ. Đặc biệt với học sinh tiểu học, lứa tuổi chưa thể tiếp thu hết qua lời nói thì cách hiệu quả nhất để dạy các em chính là hành động kiên trì, bền bỉ từ chính người lớn trong từng hành động nhỏ.

Vì thế, suốt 8 năm qua, thầy Bền đã duy trì việc đứng ở cổng trường để đón học sinh vào buổi sáng bằng một nụ cười, một cái bắt tay như một cách gieo cho các em hạt mầm của sự tử tế, tự tin.

Thầy như một người bạn lớn

Để duy trì được việc đón học sinh ngoài cổng trường vào buổi sáng, thầy Bền phải bắt đầu một ngày mới từ 4h30. Sau khi tập thể dục, chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, 6h15 thầy đã có mặt tại trường để lau dọn phòng làm việc.

“Nguyên tắc chung của trường là tự giáo viên làm sạch, làm đẹp góc làm việc của mình để học sinh noi theo.

Mỗi sáng đến trường, lau dọn phòng làm việc xong, tôi chỉnh đốn lại trang phục, đúng 6h45 là ra đứng ở cổng trường đón các con. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, thỉnh thoảng phải đi công tác nên cũng không thể thực hiện đều cả tuần, nhưng tôi luôn cố gắng duy trì việc đón học sinh ít nhất 3 buổi sáng mỗi tuần”, thầy Bền chia sẻ.

Khi đón học sinh, thầy Bền không chỉ chủ động bắt tay mà còn tinh tế gợi chuyện, khuyến khích các em chia sẻ về sở thích, mong muốn của mình.

Có những em vốn rụt rè, ngại giao tiếp, nhưng nhờ sự chủ động hỏi han, quan tâm của thầy, các em dần cởi mở hơn. Giờ đây, mỗi khi đến trường, các em chủ động bước tới bắt tay, nở nụ cười chào thầy. Nhiều bạn còn mạnh dạn nói với thầy rằng mình muốn được chào theo “cách riêng”.

Học sinh vui vẻ khi được thầy Phó Hiệu trưởng đón vào mỗi buổi sáng.

“Có bạn thích được nhấc bổng lên, có bạn thích quay lưng đi chờ tôi vỗ nhẹ vào vai, có bạn chỉ gật đầu cười là đủ. Tôi tôn trọng sự khác biệt của các con và cố gắng nhớ sở thích của từng học sinh để các con không ‘dỗi’”, thầy Bền chia sẻ.

Chính sự quan tâm tinh tế ấy khiến học trò xem thầy như một người bạn lớn, vô cùng thân thiết, gần gũi và đáng tin cậy. Nhiều em thấy thầy là tươi cười chào to: “Con chào thầy Bền đẹp trai”.

Quang Long (học sinh lớp 5A4, Trường Tiểu học Trần Nhân Tông) chia sẻ: “Buổi sáng tới trường thấy thầy Bền đứng ở cổng, em sẽ chạy tới bắt tay thầy để nạp thêm năng lượng cho ngày mới. Mỗi ngày đến trường đều vui nên em rất thích đi học”.

Cũng nhờ mối gắn kết đặc biệt ấy, mỗi giờ ra chơi, phòng làm việc của thầy Bền luôn có học sinh tới để trò chuyện, đọc sách và sẻ chia những câu chuyện hồn nhiên.

Tuy nhiên, thầy quy định rõ, các em chỉ được vào phòng khi có hai người trở lên, dù nam hay nữ. Với thầy, đó là một bài học nhỏ dành cho học sinh về sự minh bạch, tôn trọng ranh giới và ý thức bảo vệ lẫn nhau.

Mỗi giờ ra chơi, phòng làm việc của thầy Bền thường có học sinh đến để trò chuyện cùng thầy hoặc đọc sách.

Chị Trần Thị Khánh Linh (phụ huynh) chia sẻ: “Tôi rất ủng hộ cách giáo dục học sinh của thầy Bền cũng như các thầy cô trong trường. Nhìn con ngày nào cũng háo hức đến lớp, tôi thấy rất vui. Những lời động viên, cái bắt tay chào đón của thầy Bền khiến con cảm thấy được quan tâm, yêu thương. Nhờ vậy, tôi thấy con tự tin và mạnh dạn hơn rất nhiều”.