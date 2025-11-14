Ngày Nhà giáo Viêt Nam 20/11 là ngày lễ lớn của ngành Giáo dục và toàn xã hội, nhằm tôn vinh những người dạy học và cống hiến trong sự nghiệp trồng người. Nhân dịp này, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức để nhìn lại chặng đường giáo dục, đánh giá hiệu quả, đồng thời định hướng cho những đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học.

Ngày 20/11 còn là dịp để các thế hệ học trò thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo”, gửi lời cảm ơn chân thành đến những người thầy, người cô đã đồng hành trong hành trình tri thức.

Sau đây là những mẫu thiệp 20/11 đẹp và ý nghĩa, để học sinh, phụ huynh tham khảo, gửi tặng thầy cô thân yêu.

(Hình ảnh trong bài được tổng hợp từ nhiều nguồn)