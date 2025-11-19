Chiều 19/11, Bệnh viện K (Hà Nội) phối hợp với Quỹ Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) tổ chức buổi tri ân và tặng quà cho 80 người bệnh là giáo viên, giảng viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cô giáo Trịnh Thị Tuyết (53 tuổi, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh), hiện điều trị ung thư phổi tại Khoa Nội 1, xúc động bật khóc khi được Giám đốc Bệnh viện K trực tiếp chúc mừng và tri ân.

Cô Tuyết xúc động tại lễ tri ân đặc biệt của bệnh viện. Ảnh: Mạnh Trần.

Cô Tuyết là giáo viên cấp 2, vẫn miệt mài đứng lớp mỗi ngày trước khi phát hiện bệnh. Từ cơn ho kéo dài bất thường, nữ giáo viên này đến bệnh viện kiểm tra và được bác sĩ thông báo mắc ung thư phổi. Các xét nghiệm chuyên sâu cho thấy bệnh đã tiến triển giai đoạn 3. Thông tin này khiến cả gia đình bàng hoàng, còn bản thân cô Tuyết suy sụp, không tin mình mắc bệnh nặng.

Trong những ngày đầu điều trị tại Bệnh viện K, cô gần như chỉ biết khóc, không muốn giao tiếp với ai. Tuy nhiên, sự quan tâm của nhân viên y tế cùng sự chia sẻ của những bệnh nhân xung quanh đã tiếp thêm nghị lực cho cô. Nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn hơn: Có người vừa cấy lúa hôm trước, hôm sau đã phải lên viện; có người nuôi con nhỏ, có người sống một mình… Nhìn vào họ, cô Tuyết nhận ra mình vẫn còn may mắn khi con cái đã lớn hơn, công việc ổn định và còn rất nhiều học trò gửi lời động viên.

Từ giường bệnh, cô Tuyết cũng chứng kiến sự tận tụy của đội ngũ y bác sĩ. Khoa Nội 1 chỉ có 11 bác sĩ, 18 điều dưỡng và 1 hộ lý nhưng phải chăm sóc hơn 1.000 bệnh nhân. Mới 6h30 sáng, khi bệnh nhân còn ngủ, nhân viên y tế đã bắt đầu làm việc; tối muộn họ vẫn hội chẩn. Cô cảm nhận được sự kiên trì và cống hiến của họ, thậm chí “kiên nhẫn hơn cả giáo viên”, từ đó tự nhủ phải nỗ lực vượt qua bệnh tật và tin tưởng vào phác đồ điều trị.

Giáo sư Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K trao quà cho các bệnh nhân là giáo viên. Ảnh: Mạnh Trần.

Sau 17 tháng điều trị, cô Tuyết dần thích nghi với bệnh tật và tin tưởng với sự tiến bộ của y học, bệnh ung thư phổi vẫn có cơ hội được kiểm soát và điều trị hiệu quả. Tâm lý tốt lên từng ngày, cô Tuyết không còn nghĩ tới bệnh tật. Sau mỗi lần điều trị về, cô lại lên lớp với các học sinh của mình.

“Hôm nay được tri ân, chúng tôi – những thầy cô từ nhiều địa phương đang điều trị ung thư vô cùng xúc động. Đây không chỉ là món quà mà còn là sự đồng hành quý giá trong giai đoạn khó khăn nhất”, cô Tuyết chia sẻ.

Giáo sư Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết nhiều năm qua bệnh viện chú trọng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Ông nhấn mạnh chương trình cũng là dịp nhắc nhở đội ngũ y bác sĩ về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, lan tỏa giá trị nhân văn của nghề y, đồng hành cùng người bệnh và thể hiện sự kính trọng với những thầy cô đã cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.

Trò chuyện với những giáo viên là bệnh nhân, Giáo sư Quảng cho biết, với những tiến bộ của y học, nhiều bệnh ung thư hiện nay có thể được chữa khỏi hoặc kéo dài đáng kể thời gian sống. Ông mong các thầy cô giáo tiếp tục kiên cường điều trị để sớm trở về với gia đình, trường lớp và dự thêm nhiều ngày kỷ niệm 20/11.

Nếu không là bệnh nhân, 80 thầy cô giáo này đã và đang dự những buổi tri ân ở những ngôi trường họ giảng dạy và cống hiến. Tại lễ tri ân ngày 20/11, nhiều người đã rơi nước mắt và đều bày tỏ sự kiên cường trong điều trị để sớm trở về với gia đình và công việc dạy học.

