Tại sao 20/11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam?

Ngày 20/11 hằng năm được Việt Nam chọn làm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tôn vinh những người thầy, người cô đã cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp "trồng người". Quyết định này xuất phát từ truyền thống quốc tế và lịch sử giáo dục Việt Nam.

Tháng 7/1946, Liên hiệp Quốc tế các Công đoàn Giáo dục (FISE) được thành lập tại Paris, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và nâng cao vai trò nhà giáo trên toàn thế giới. Năm 1957, FISE quyết định lấy ngày 20/11 hằng năm làm Ngày Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo.

Tại Việt Nam, lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo lần đầu được tổ chức vào năm 1958 tại miền Bắc, sau đó lan rộng khắp các vùng giải phóng miền Nam, trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới cả nước. Sau khi đất nước thống nhất, với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ngày 20/11 chính thức được công nhận là ngày Nhà giáo Việt Nam theo Quyết định số 167/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành ngày 26/9/1982.

Ngày 20/11 trở thành dịp để học sinh, sinh viên, gia đình và xã hội bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng thầy cô, đồng thời cổ vũ tinh thần cống hiến và sự nghiệp trồng người cao quý.