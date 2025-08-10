Từ bục giảng đến hoạt động thiện nguyện

Tốt nghiệp Á khoa ngành Ngữ văn Trường Đại học Đà Lạt, Hoàng Thị Diệu Loan (SN 1984, quê Quảng Bình) đến Gia Lai lập nghiệp. Sau một năm dạy hợp đồng ở Chư Prông, cô được tuyển dụng vào Trường THPT Trần Quốc Tuấn, xã Phú Thiện (Gia Lai).

Chương trình thiện nguyện của cô giáo Hoàng Thị Diệu Loan đã giúp đỡ được rất nhiều học trò nghèo trên địa bàn. Ảnh: D.L

Những ngày đầu về trường, trong một lần tìm hiểu truyền thống địa phương, cô Diệu Loan có dịp đến khu căn cứ cách mạng ở xã Chư A Thai. Tại đây, cô lặng người trước cảnh sống thiếu thốn của nhiều học sinh khi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, học hành dang dở. Từ đó, cô luôn trăn trở làm sao giúp các em có cơ hội học tập để sau này trở về xây dựng quê hương.

Không chờ đợi phép màu, cô Diệu Loan bắt đầu giúp đỡ học sinh nghèo bằng việc quyên góp sách cũ, vỏ lon, phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ gây quỹ khuyến học. Cột mốc lớn trong hành trình thiện nguyện của cô giáo là vào năm 2018, khi cô cùng 86 thanh niên tiêu biểu trong cả nước được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Từ nhóm này, một ban liên lạc được thành lập và thực hiện các công trình tình nguyện hằng năm.

Cô Diệu Loan (áo trắng ngồi giữa) vận động xây dựng một ngôi nhà khang trang cho 2 em học sinh sau khi nhà của các em bị cháy. Ảnh: D.L

Ngoài những giờ lên lớp, cô Diệu Loan luôn chủ động tìm kiếm, kết nối với các tổ chức, mạnh thường quân để giúp đỡ học sinh nghèo. Từ đại ngàn Tây Nguyên, cơ duyên đã đưa cô giáo đến với Quỹ Những tấm lòng nhân ái ở Hà Nội. Từ đó đến nay, cô đã vận động được nhiều nguồn lực để xây mới và sửa chữa 12 phòng học, nhiều nhà vệ sinh, sân trường, khu vui chơi, hệ thống nước sạch… Những công trình đó không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nơi ươm mầm hy vọng cho nhiều thế hệ học trò.

Thắp sáng tương lai học trò nghèo

Ngoài ra, từ năm 2023 đến nay, cô đã vận động quyên góp được hàng ngàn bộ sách giáo khoa, truyện tranh, vở ghi chép, trao tặng một thư viện với hơn 600 đầu sách và hàng trăm suất quà, xe đạp, học bổng, điện thoại, máy tính cầm tay cho những học trò nghèo trên địa bàn.

Cô Hoàng Thị Diệu Loan vừa xin được hơn 800 bộ SGK tiểu học và gần 3.000 quyển vở cho học sinh năm học mới. Ảnh: D.L

Với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô giáo Diệu Loan không dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt mà luôn tìm cách giúp đỡ lâu dài để các em có cơ hội vươn lên. Nhờ vào sự kết nối của mình, cô giáo đã đồng hành, hỗ trợ một sinh viên Trường Đại học Y suốt 5 năm với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng; tặng một cặp bò trị giá 18 triệu đồng cho một gia đình nghèo đông con để họ có phương tiện phát triển kinh tế; vận động xây dựng 4 căn nhà cho học sinh mồ côi trên địa bàn, giúp các em ổn định cuộc sống. Cô cũng thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Mới đây, sau khi em Siu H’ Suyn (do cô chủ nhiệm) đỗ thủ khoa kép khối C00, C03 và có điểm tốt nghiệp cao nhất toàn trường, cô Diệu Loan đã kêu gọi được hơn 48 triệu đồng để giúp nữ sinh mồ côi có thêm điều kiện bước vào giảng đường đại học.

Chia sẻ về niềm vui trong quá trình làm thiện nguyện, cô Diệu Loan nói: “Điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là những học sinh từng được giúp đỡ sau khi ra trường vẫn thường xuyên hỏi thăm, gửi lời cảm ơn và mong muốn được đồng hành trên con đường thiện nguyện. Nhiều bạn ở lại quê hương cũng đã có công ăn việc làm ổn định”.

Giáo viên chủ nhiệm Hoàng Thị Diệu Loan (bên trái) trao hơn 48 triệu đồng hỗ trợ nữ sinh mồ côi - người vừa đỗ thủ khoa kép khối C00, C03 và có điểm tốt nghiệp cao nhất Trường THPT Trần Quốc Tuấn. Ảnh: D.L

Những nỗ lực của cô Diệu Loan đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: Giải thưởng Lý Tự Trọng và Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2018; danh hiệu Đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo lời Bác năm 2019; Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vào các năm 2021 và 2023.

Không chỉ tích cực tham gia công tác thiện nguyện, cô giáo Hoàng Thị Diệu Loan còn đạt nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp giảng dạy. Năm 2013, cô được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp THPT tỉnh Gia Lai, đạt kết quả tốt trong công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh và hướng dẫn học sinh tham dự các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Suốt 10 năm liền, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vào các năm 2013 và 2017.

Ông Nguyễn Chí Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn cho biết: “Cô Hoàng Thị Diệu Loan có năng lực chuyên môn và công tác tốt, sôi nổi trong các hoạt động phong trào, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công. Bên cạnh đó, cô Diệu Loan luôn đi đầu trong công tác thiện nguyện, giúp đỡ nhiều học sinh khó khăn, gây quỹ xây dựng nhiều công trình có giá trị”.