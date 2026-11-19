Gần 15 năm đồng hành cùng con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Trường Dự bị Đại học TPHCM, cô giáo Nguyễn Thị Hiền tâm niệm: dạy Toán trước hết là giúp học trò vượt qua mặc cảm, tin vào chính mình.

Trong buổi học trực tuyến những ngày cận 20/11, cô Nguyễn Thị Hiền, Tổ trưởng Tổ Toán - Tin, Trường Dự bị Đại học TPHCM, bất ngờ nhận được món quà đặc biệt. Các em đã cùng nhau quay video, mỗi người gửi một lời chúc và cùng hát bài “Bông hồng tặng cô” để tri ân thầy cô.

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Năm học 2026-2027, Trường Dự bị Đại học TPHCM sửa chữa toàn diện cơ sở vật chất nên học sinh phải học trực tuyến từ đầu năm. Dù không thể gặp cô trực tiếp, nhưng những khung hình riêng lẻ từ những vùng miền xa xôi của các học sinh khiến cô giáo không khỏi xúc động.

Với cô Hiền, món quà ấy phần nào cho thấy tình cảm được vun đắp qua những giờ lên lớp, những buổi trò chuyện và cả sự kiên nhẫn dành cho từng học trò.

Gần 15 năm giảng dạy tại Trường Dự bị Đại học TPHCM, cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Tổ trưởng Tổ Toán - Tin, gặp nhiều thế hệ học sinh với xuất phát điểm và hoàn cảnh khác nhau. Với cô, dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là tìm cách để mỗi em vượt qua mặc cảm, nhận ra khả năng của mình và tự tin bước tiếp.

Nhắc đến học sinh khiến mình trăn trở, cô Hiền nhớ đến một em ở lớp khối D khoá trước có kiến thức Toán cơ bản còn thiếu hụt khá nhiều. Những buổi đầu, em thường căng thẳng mỗi khi đến giờ học, thậm chí tìm cách tránh gặp cô.

Thay vì thúc giục em theo kịp các bạn, cô Hiền bắt đầu lại từ những kiến thức căn bản, giao bài tập vừa sức, từng bước giúp em lấy lại sự tự tin. Ngoài giờ lên lớp, cô còn dành thời gian bổ sung kiến thức. Cô cũng trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để em được ngồi cạnh một bạn học khá hơn, có thêm sự hỗ trợ trong học tập.

Đến cuối năm, học sinh đã tiến bộ rất nhiều.

Tiết học toán của cô và trò. Ảnh: NVCC

“Tôi vui vì sự cố gắng của em được đền đáp, và càng tin rằng với những học sinh còn yếu kiến thức, sự kiên nhẫn và một cách hỗ trợ phù hợp có thể tạo nên thay đổi. Thành quả ấy trước hết thuộc về chính em”, cô chia sẻ.

Những học trò từ khắp các vùng miền

Câu chuyện ấy không hiếm ở Trường Dự bị Đại học TPHCM. Học sinh của trường phần lớn là con em đồng bào các dân tộc từ nhiều địa phương. Mỗi em mang theo văn hóa, phong tục, điều kiện sống và nền tảng học tập riêng, nhưng cùng chung mong muốn học lên đại học để có nghề nghiệp và tương lai tốt đẹp hơn, về xây dựng quê hương. Với nhiều em, đây là lần đầu rời gia đình, đến thành phố sống và học trong môi trường tập trung.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền bên các học trò của mình. Ảnh: NVCC

Khác với chương trình phổ thông, mỗi khóa học dự bị kéo dài 28 tuần. Trong khoảng thời gian này, học sinh được củng cố, hệ thống lại kiến thức của ba năm THPT theo tổ hợp môn tuyển sinh. Các thầy cô cũng biên soạn giáo trình riêng, lựa chọn nội dung và bài tập phù hợp để giúp học sinh bù đắp những phần kiến thức còn thiếu, chuẩn bị cho chặng đường học tập tiếp theo.

Trong cùng một lớp, có em chỉ cần một gợi ý đã tìm ra lời giải, nhưng cũng có em phải được hướng dẫn từng bước, thậm chí ôn lại kiến thức từ những lớp trước. “Không thể dùng một cách dạy giống nhau cho tất cả”, cô Hiền nói. Vì thế, giảng đi giảng lại theo một cách chưa chắc có hiệu quả.

Cô kể, có lúc chính phản ứng của học sinh buộc cô nhìn lại cách giảng của mình. “Một lời giải mà giáo viên thấy rõ ràng chưa chắc đã dễ hiểu với các em”, cô nói.

Từ đó, cô tập cách chậm lại ở những phần học sinh còn vướng, chia bài toán thành những yêu cầu nhỏ hơn, thay đổi ví dụ hoặc cách đặt câu hỏi. Cô cũng dành thêm thời gian cho những câu hỏi tưởng chừng đơn giản, bởi đôi khi đó là điểm bắt đầu để học sinh hiểu bài.

Theo cô Hiền, điều khó nhưng cũng ý nghĩa trong công việc là giúp mỗi em tìm được động lực và tin vào khả năng của bản thân. Sự tiến bộ không diễn ra cùng một tốc độ; có em thay đổi nhanh, có em cần nhiều thời gian và sự hỗ trợ hơn.

“Tôi không mong tất cả học sinh phải tiến bộ với cùng một tốc độ. Chỉ cần các em có thêm niềm tin vào bản thân và bước tiếp vững vàng hơn sau năm học dự bị, tôi đã thấy công sức của thầy trò thật đáng quý”, cô bày tỏ.

Đằng sau mỗi học sinh là một câu chuyện

Theo cô Hiền, để dạy đúng người, giáo viên phải hiểu hoàn cảnh của học sinh trước khi đánh giá. Cô từng gặp một học sinh thường xuyên vắng giờ tự học buổi tối. Ban đầu, cô lo em chưa dành đủ thời gian cho việc học, nhưng khi tìm hiểu mới biết em tranh thủ đi làm thêm để có thu nhập, hỗ trợ gia đình.

Cô Hiền đã trò chuyện, khuyên em cố gắng sắp xếp thời gian để hoàn thành năm dự bị, giữ cơ hội vào đại học. “Trong giờ học, tôi quan tâm và hỗ trợ em nhiều hơn; đồng thời tìm cách xin học bổng hỗ trợ từ nhà trường để phần nào giảm bớt khó khăn. Em còn trẻ mà đã nghĩ đến việc đỡ đần gia đình, điều đó khiến tôi vừa thương vừa nể nghị lực của em”, cô nói.

Cô Hiền tin rằng bên cạnh trách nhiệm giảng dạy, các thầy cô còn có trách nhiệm đồng hành cùng học sinh trong giai đoạn các em xa gia đình, chuẩn bị bước vào đại học.

"Nhưng đồng hành, không phải là làm thay và tự lập không có nghĩa là phải tự mình chịu đựng tất cả. Biết hỏi thầy cô, trao đổi với bạn bè và học từ những lần chưa làm được cũng là một biểu hiện của sự trưởng thành”, cô Hiền bộc bạch.

Mong học trò tự tin với con đường đã chọn

Cô Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1987, quê Hưng Yên) đến với nghề giáo từ sự ngưỡng mộ dành cho cô giáo dạy Toán thời THCS. Hình ảnh người giáo viên ấy trở thành động lực để cô lựa chọn ngành sư phạm.

Năm 2012, sau khi được thầy hướng dẫn giới thiệu thông tin tuyển dụng, cô biết đến Trường Dự bị Đại học TPHCM và đăng ký xét tuyển. Ban đầu, môi trường làm việc với những học sinh đến từ nhiều vùng miền, có hoàn cảnh và nền tảng học tập khác nhau còn khá mới mẻ với cô.

Trong công việc giảng dạy, cô Hiền đặc biệt coi trọng tính trung thực, tinh thần tự học, sự kiên trì và ý thức trách nhiệm. Cô thường nhắc học sinh rằng giải sai một bài toán không đáng ngại bằng việc không chịu suy nghĩ để tìm lời giải. Một đáp án đúng do sao chép chưa chắc giúp các em tiến bộ.

Quan điểm ấy cũng được cô áp dụng khi học sinh ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Cô cho rằng đây là cơ hội nếu các em biết sử dụng đúng cách, nhưng cũng cần tránh việc xem lời giải quá sớm, khi chưa kịp tự suy nghĩ.

“Với môn Toán, đáp án đúng chưa phải là tất cả; quá trình tìm tòi, lập luận mới giúp các em phát triển tư duy”, cô chia sẻ.

Bên cạnh kiến thức, cô Hiền cũng trân trọng môi trường đa dạng văn hóa của nhà trường. Cô mong học sinh tự hào về bản sắc dân tộc mình, đồng thời biết tôn trọng, trân quý văn hóa của bạn bè.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà chụp ảnh cùng các thầy và trò trong trường, tháng 11/2025.

Các học sinh trường Dự bị Đại học TPHCM

Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc được tổ chức vào tháng 4 hằng năm là hoạt động cô đặc biệt yêu thích, bởi đây là dịp để học sinh các dân tộc Việt Nam cùng lưu học sinh Lào, Campuchia giao lưu, tìm hiểu và giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.

Niềm vui của người thầy

Với những khóa học trò đã qua, cô vẫn giữ liên lạc và dõi theo một số em. Có người đã hoàn thành chương trình thạc sĩ, có người làm việc trong lĩnh vực y tế, ngân hàng, văn hóa, giáo dục. Cô đặc biệt nhớ khóa học sinh mình chủ nhiệm những năm đầu đi dạy, trong đó có hai em nay đã trở thành giáo viên Toán.

“Tôi mong các em trước hết là những người tử tế, có tri thức, biết tự lập và có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng. Sau cùng, niềm vui lớn nhất của người thầy vẫn là thấy học trò trưởng thành, vững vàng trên con đường mình lựa chọn và sống có ích”, cô chia sẻ.