Thay vì những hội giảng, hội thi và hoạt động chào mừng dồn dập, nhiều giáo viên mong ngày 20/11 diễn ra nhẹ nhàng, với những lời tri ân chân thành và thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Lời Tòa soạn: Tháng 11 là dịp để học trò, phụ huynh và toàn xã hội tri ân thầy cô. Thế nhưng, việc dồn dập phải chuẩn bị nhiều hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đôi khi lại vô tình tạo thêm áp lực cho giáo viên. Làm thế nào để sự tri ân thực sự mang lại niềm vui, thay vì trở thành một nhiệm vụ? VietNamNet mở diễn đàn “Tri ân thầy cô, đừng thêm áp lực” để lắng nghe những góc nhìn và chia sẻ đa chiều về vấn đề này.

Một ngày thảnh thơi đã là món quà quý ngày 20/11

Cô Mai Anh (36 tuổi), giáo viên một trường mầm non ở Hưng Yên, cho biết mỗi năm, giáo viên thường tham gia khoảng ba đợt hội giảng vào các dịp 20/10, 20/11 và 8/3. Mỗi đợt có thể có hai tiết dạy; với lớp có hai giáo viên, số tiết phải chuẩn bị lên tới bốn.

Để có một tiết dạy được đánh giá tốt, giáo viên phải đầu tư từ nội dung, phương pháp, đồ dùng đến cách tổ chức hoạt động. Với trẻ mầm non, việc thực hiện đúng kịch bản không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có hôm trẻ hào hứng tham gia, nhưng cũng có hôm mất tập trung hoặc không hợp tác. Giáo viên vì thế phải cho trẻ luyện tập nhiều lần, khiến cả cô và trò mệt mỏi.

“Sau mỗi tiết dạy, giáo viên còn được đánh giá, xếp loại nên ai cũng có tâm lý lo lắng, muốn chuẩn bị thật tốt”, cô Mai Anh chia sẻ.

Ngoài hội giảng, giáo viên còn tham gia các cuộc thi làm đồ chơi, đồ dùng từ vật liệu tái chế. Theo cô, dù có ý nghĩa khuyến khích sáng tạo, các cuộc thi này cũng đòi hỏi giáo viên dành thêm thời gian, công sức để hoàn thiện sản phẩm, trong khi công việc chăm sóc và giáo dục trẻ vẫn diễn ra hằng ngày.

Vì vậy, sau nhiều mùa 20/11 tất bật, cô Mai Anh mong nhà trường giảm bớt các hoạt động thi đua, hội giảng và cuộc thi phải chuẩn bị cầu kỳ, để giáo viên có thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng ngày lễ đúng nghĩa.

“Không phải vì chúng tôi không yêu nghề hay không muốn tham gia hoạt động tập thể, mà bởi những ngày đáng lẽ được vui lại thường khiến chúng tôi mệt mỏi”, cô nói.

Nhiều giáo viên ước ‘được nghỉ ngơi trọn vẹn’ ngày 20/11. Ảnh: Nguyễn Thảo

Khác với mong muốn giảm bớt hoạt động chào mừng của cô Mai Anh, cô Linh, giáo viên một trường mầm non ở ngoại thành Hà Nội, mong địa phương tiếp tục tổ chức lễ tri ân dành cho giáo viên như những năm trước.

Cô cho biết, trước đây, xã thường tổ chức lễ mít tinh chung cho giáo viên ba cấp học, mời cả những nhà giáo đã nghỉ hưu tham dự. Giáo viên được nghỉ một buổi để gặp gỡ đồng nghiệp và thăm hỏi các thầy cô đi trước.

"Những buổi gặp mặt như vậy rất vui và ý nghĩa. Giáo viên có dịp giao lưu với đồng nghiệp, gặp lại các thầy cô đã nghỉ hưu. Nhưng khoảng 3-4 năm nay, xã không còn tổ chức hoạt động này", cô nói.

Tại trường mầm non nơi cô công tác, lễ kỷ niệm 20/11 cũng không được tổ chức thường xuyên. Mỗi lần tổ chức, giáo viên phải đảm nhận nhiều khâu chuẩn bị, từ trang trí đến tập luyện văn nghệ. Nhà trường cũng khó bố trí thời gian vì nếu cho trẻ tan học sớm, khoảng 15h, có thể phát sinh thắc mắc từ phụ huynh. Do đó, có năm trường tổ chức, có năm không.

Cô Minh Phương, giáo viên tiểu học có gần 30 năm công tác tại Hà Nội, cho biết không kỳ vọng quá nhiều vào ngày 20/11. Cô chỉ mong vẫn được dạy học bình thường, không phải tham gia quá nhiều hoạt động thi đua hay khâu chuẩn bị lễ kỷ niệm.

Cô cho biết, theo lịch dự kiến năm nay, buổi sáng giáo viên lên lớp, buổi trưa tổ chức cho học sinh ăn bán trú và nghỉ tại trường. Buổi chiều, thầy cô tiếp tục phụ trách các hoạt động tập thể, sau đó di chuyển khoảng 3-4km đến điểm trường chính chính dự lễ tri ân rồi mới được ra về.

Năm ngoái, hiệu trưởng cho phép giáo viên không dự lễ mít tinh tại trường và được về sớm. Nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sau đó, cô nghe hiệu trưởng kể rằng quyết định này từng bị nhắc nhở trong các cuộc họp ở địa phương.

"Một ngày 20/11 nhẹ nhàng, vẫn được gặp gỡ học trò, đồng nghiệp nhưng không phải nặng nề chuyện lễ lạt, đối đãi hay ‘chạy sô’ các hoạt động là tôi thấy đủ", cô Phương chia sẻ.

Trên các nhóm giáo viên mạng xã hội, mong muốn được nghỉ ngơi trọn vẹn trong ngày 20/11 cũng được nhiều người nhắc đến.

Cô Mai, giáo viên một trường THCS tại Hà Nội, mong "được nghỉ trọn vẹn một ngày mà không phải dạy bù". Còn thầy Văn Đức, giáo viên chủ nhiệm một trường THPT, không mong quà cáp hay lời chúc tụng, "chỉ cần một ngày thong dong, thảnh thơi".

Hoạt động 20/11 cần thiết thực, tránh hình thức

Từ góc độ quản lý giáo dục, ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho rằng các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam cần được tổ chức phù hợp, tránh tạo thêm áp lực cho giáo viên.

Theo ông, trong môi trường công tác, giáo viên không phải lúc nào cũng dễ dàng từ chối khi được phân công tham gia hoạt động phong trào vì lo ngại bị đánh giá là thiếu nhiệt tình, không có tinh thần tập thể.

Do đó, ban giám hiệu cần cân nhắc mục đích, tính cần thiết và điều kiện tổ chức của từng hoạt động. Không nên đưa việc tham gia các hoạt động chào mừng thành căn cứ đánh giá phẩm chất, tinh thần trách nhiệm của giáo viên nếu đó không phải nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Học sinh Hà Nội tặng hoa thầy cô trong một dịp lễ tại trường. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Ngai cho rằng các trường nên ưu tiên hoạt động thiết thực, khuyến khích sự tham gia tự nguyện thay vì chạy theo thành tích, khiến giáo viên phải dành quá nhiều thời gian, công sức cho những việc không cần thiết.

“Ngày Nhà giáo Việt Nam phải là dịp để giáo viên đón nhận tình cảm, sự trân trọng từ học sinh, phụ huynh và xã hội. Việc được nghỉ ngơi trọn vẹn trong ngày 20/11 cũng là một cách động viên, thể hiện sự quan tâm đối với những người đang làm công tác giáo dục”, ông Ngai chia sẻ.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Hoàng Chương, nguyên hiệu trưởng một trường THPT ở Lâm Đồng, cho rằng người quản lý cần thấu hiểu nhu cầu được tôn trọng, chia sẻ và cảm thông của giáo viên. Từ đó, các hoạt động tri ân mới có thể được tổ chức nhẹ nhàng, thiết thực, thực sự mang lại niềm vui cho thầy cô.