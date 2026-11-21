Thay vì nhận hoa, quà chúc mừng ngày 20/11, cô Hương Giang mong phụ huynh, học sinh dành tình cảm ấy để giúp đỡ một nam sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Món quà đặc biệt dành cho học trò

Trước ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô Nguyễn Hương Giang, giáo viên Toán, chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Lý Nam Đế (phường Vạn Xuân, Thái Nguyên), đăng một bài viết trên trang Facebook cá nhân với mong muốn được “đổi quà ngày 20/11”.

Cô mở đầu bằng lời chia sẻ hóm hỉnh: “Nhà cô ít người, phụ huynh tặng giỏ hoa quả, nhiều khi cả nhà ăn không hết. Mỹ phẩm, quần áo thì cô cũng đã có đủ, dùng thêm lại thành lãng phí. Còn nếu tặng tiền mặt, với một người vốn đã không có kế hoạch chi tiêu chặt chẽ như cô, rất có thể số tiền ấy lại bị chuyển hướng sang những món đồ 'thích thì mua' chứ chẳng thực sự cần thiết”.

Thay vào đó, cô giáo mong muốn những món quà học sinh, phụ huynh gửi tới cô trong dịp này sẽ được chuyển thành sự hỗ trợ dành cho một học trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong lớp.

“Nếu mỗi chúng ta bớt đi một món quà tặng cho riêng cô, nhưng lại góp thêm được chút hy vọng cho một học trò đang cần được che chở, thì ngày 20/11 năm nay sẽ trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn rất nhiều”, cô Giang viết.

Cô Nguyễn Hương Giang, giáo viên Trường THPT Lý Nam Đế cùng học trò. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet, cô Giang cho hay, hoàn cảnh nam sinh trong bài viết rất đặc biệt. Em có một người chị sinh đôi. Cả hai chị em lớn lên trong sự chăm sóc của người mẹ đơn thân, chưa từng biết mặt cha.

Mẹ em có sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm và phải điều trị tại bệnh viện. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Tháng 9 vừa qua, người mẹ qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Hai chị em hiện sống cùng ông bà đã cao tuổi, sức khỏe yếu. Chị gái em đang theo học tại một trường THPT khác.

Biết hoàn cảnh của học trò, cô Giang vẫn luôn trăn trở. Từ khi làm giáo viên chủ nhiệm, cô thường dành sự quan tâm nhiều hơn đến em, chú ý cả những thay đổi về tâm lý.

“Em có tính cách hơi rụt rè nên mình thường trò chuyện, tâm sự để em có thể chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống”, cô Giang kể. Ngoài ra, cô cũng thường xuyên hỗ trợ học trò trong các khoản đóng góp của lớp.

Không chỉ riêng cô Giang, nhà trường cũng nắm rõ hoàn cảnh gia đình và luôn dành sự hỗ trợ đặc biệt kể từ khi em học lớp 10. Một số giáo viên mỗi khi nhận được phần thưởng, chẳng hạn danh hiệu chiến sĩ thi đua, cũng thường trích một phần để giúp em trang trải những khó khăn trước mắt.

Thời điểm mẹ nam sinh qua đời, cô Giang từng muốn kêu gọi mọi người giúp đỡ, nhưng khi ấy gia đình chưa đồng ý. Sau 49 ngày mẹ em mất, cô quyết định thực hiện dự định đã ấp ủ, đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hơn 140 triệu đồng và món quà đặc biệt nhất Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ban đầu, cô Giang chỉ mong nhận được sự hưởng ứng từ phụ huynh, học sinh trong trường và những người quen biết. Tuy nhiên, lời kêu gọi nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đến nay, số tiền ủng hộ đã vượt 140 triệu đồng.

Không chỉ vậy, nhiều học sinh cũ, bạn bè và cả những người chưa từng quen biết cũng gửi tiền giúp đỡ nam sinh.

"Mình thực sự bất ngờ, không nghĩ một việc nhỏ mình làm lại có thể tạo ra hiệu ứng lan xa và tích cực đến vậy. Có những người không phải phụ huynh, cũng chưa từng là học sinh của mình vẫn gửi lời chia sẻ, động viên tới cô trò. Thậm chí, có những học sinh dù hoàn cảnh cũng rất khó khăn, vẫn gửi 20.000 đồng để tặng cho bạn. Những điều ấy làm mình vô cùng xúc động”, cô Giang kể.

Thay vì nhận hoa, quà chúc mừng ngày 20/11, cô Giang mong phụ huynh, học sinh giúp đỡ một nam sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: NVCC

Về kế hoạch sử dụng khoản tiền này, cô Giang dự định sẽ trao đổi với gia đình học trò để tìm phương án phù hợp, bảo đảm quyền lợi lâu dài cho em. Một trong những hướng được tính đến là mở tài khoản ngân hàng để gửi số tiền quyên góp, sử dụng phần lãi phục vụ chi phí sinh hoạt và học tập.

Theo cô Giang, nam sinh là một học trò tình cảm, luôn dành sự quý mến cho cô giáo chủ nhiệm. Em cũng rất nỗ lực học tập, cố gắng hướng đến tương lai.

Hiện em tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, ấp ủ ước mơ trở thành sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên. Em mong muốn sau này có một công việc ổn định, có thể tự lập và từng bước xây dựng tương lai bằng chính sức mình.

Cô Giang cùng học trò và đồng nghiệp. Ảnh: NVCC

Với riêng cô Giang, ngày 20/11 năm nay khiến bản thân “rơi nước mắt nhiều nhất” trong suốt những năm tháng đi dạy, bởi tình cảm nhận được từ mọi người lớn hơn rất nhiều so với những gì cô từng nghĩ đến.

“Không phải giỏ quà đầy, điều mình nhận được là đầy tình người. Cô trò mình đã cùng nhau biến một lời đề nghị nho nhỏ thành một bài học lớn về cho đi và biết ơn”, cô nói.

Theo cô Giang, thời gian qua, có nhiều thông tin không hay liên quan đến chuyện quà tặng giáo viên dịp 20/11 khiến những người làm nghề giáo cảm thấy chạnh lòng. Vì vậy, cô muốn làm một việc nhỏ trong khả năng để mọi người thấy rằng quanh ta vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, ý nghĩa và tình cảm chân thành.

“Mình luôn dạy học sinh rằng nếu có thể làm được việc tốt ở bất cứ thời điểm nào thì hãy cố gắng làm. Đôi khi chỉ là một hành động nhỏ nhưng có thể đem lại những điều tích cực trong cuộc sống”, cô chia sẻ.