Ngày 19/11, Bệnh viện K (Hà Nội) tổ chức buổi lễ gặp mặt bệnh nhân điều trị ung thư là giáo viên. 100 giáo viên và cựu giáo chức đang điều trị tại đây đã có cuộc gặp đặc biệt.

Cuộc gặp mặt đặc biệt

Khi nhận được tin nhắn của điều dưỡng mời tham dự buổi gặp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam tại Bệnh viện K, cô Trịnh Thị Hương (49 tuổi là giáo viên tiểu học tại Thanh Hóa) đang điều trị ung thư vú tại đây đã có chút phân vân.

Sau những đợt điều trị ung thư, mái tóc của cô không còn. Cô ngại xuất hiện trước mọi người, không muốn đội khăn hay tóc giả. Đã 29 năm đứng trên bục giảng, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ đón ngày 20/11 trong hoàn cảnh như thế này.

Nhưng rồi cô tự nhủ: "Thôi, cứ đi".

Đến nơi, nghe điều dưỡng hướng dẫn các thầy cô giáo tập trung, cô bất ngờ khi nhận ra có nhiều người đồng nghiệp cũng đang điều trị tại bệnh viện. Những người vốn quen với bục giảng, phấn trắng, bảng đen, nay gặp nhau trong những bộ quần áo bệnh nhân, cùng mang trên mình nỗi lo bệnh tật.

Cô Hương nhớ lại ngày đầu tiên phát hiện mắc bệnh. Đó là cú sốc lớn, khiến cô suy sụp đến mức chưa bao giờ nghĩ mình có thể trải qua cảm giác ấy trong cuộc đời.

Cuộc gặp gỡ tri ân đặc biệt của thầy cô giáo mắc ung thư. Ảnh: Mạnh Trần.

Khi quyết định đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều điều trị, cô mang theo nhiều lo lắng, luôn nghĩ rằng mình không còn sống lâu nữa được. Nhưng những gì nhận được từ những ngày đầu tiên đã khiến cô thay đổi suy nghĩ.

Đặc biệt, cô không quên nụ cười và lời động viên của bác sĩ: "Chị yên tâm, bệnh của chị bình thường".

"Chỉ cần câu nói ấy thôi, dường như tôi đã khỏi bệnh được 50%", cô xúc động kể.

Hiện cô điều trị tại Khoa Xạ 2, được các bác sĩ trực tiếp theo dõi. Sau những ngày tháng điều trị, sức khỏe cô đã cải thiện và chỉ còn ít ngày nữa là được xuất viện.

Có lẽ vì đã đi qua những thời khắc khó khăn nhất nên khi đứng trước các bác sĩ, điều dưỡng trong buổi gặp mặt, cô không giấu được xúc động. Cô nói đây có lẽ là ngày 20/11 ý nghĩa nhất trong 29 năm làm nghề giáo của mình.

Nữ giáo viên liên tục nói lời cảm ơn những y bác sĩ đã chữa bệnh cho mình.

20/11 đáng nhớ trong nghề

Với thầy Hoàng Văn Tâm, 56 tuổi, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học - THCS Tống Quán, tỉnh Cao Bằng, ngày 20/11 năm nay thật đặc biệt. Thay vì đón ngày Nhà giáo Việt Nam bên đồng nghiệp, học trò, thầy có mặt tại Bệnh viện K để điều trị căn bệnh ung thư thực quản.

Thầy Tâm kể, khi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, bản thân thực sự suy sụp, hoang mang, lo lắng. Tương lai phía trước bỗng trở nên mờ mịt. Là người vốn quen với việc đứng lớp, truyền đạt kiến thức và động viên học trò, thầy cũng có những lúc mất niềm tin, mất cả cảm hứng sống.

Giáo sư Lê Văn Quảng chia sẻ với những bệnh nhân đang điều trị tại đây. Ảnh: Mạnh Trần.

May mắn, trong hành trình điều trị, thầy nhận được sự quan tâm, chăm sóc của y bác sĩ. Điều khiến thầy xúc động khi gặp những đồng nghiệp, đồng bệnh của mình.

Trong buổi gặp gỡ này, Giáo sư Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K cho biết ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp bày tỏ sự tri ân, cảm ơn tới thầy cô đã, đang công tác trong ngành giáo dục, cũng là dịp để thế hệ trẻ, cán bộ y tế của bệnh biện cùng thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo.

Giáo sư Quảng cho hay, với những tiến bộ của y học, nhiều loại ung thư hiện nay có thể được chữa khỏi, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Bệnh viện luôn mong muốn đưa các loại thuốc điều trị tốt vào sử dụng để người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận những phương pháp điều trị hiệu quả.

Ông cũng mong các bệnh nhân chủ động phản ánh với ban giám đốc nếu gặp khó khăn trong quá trình điều trị, đặc biệt là vấn đề chi phí. Bệnh viện sẽ cố gắng hỗ trợ từ các nguồn quỹ hiện có; nếu chưa đủ, sẽ tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ.