Ho kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân, thay đổi thói quen đại tiện hay mệt mỏi dai dẳng có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư. Dù không phải lúc nào cũng liên quan đến bệnh lý ác tính, các triệu chứng như vậy cần được chú ý.

Theo chuyên gia ung thư nội khoa Bradley Scott Colton (Mỹ), triệu chứng ung thư giai đoạn đầu thường giống những vấn đề sức khỏe thông thường nhưng điểm khác biệt là có xu hướng nặng dần theo thời gian.

Ho kéo dài hơn ba tuần

Ho dai dẳng hoặc khó thở triền miên có thể là dấu hiệu của ung thư phổi. Bác sĩ nội khoa Jay Luthar (Mỹ) giải thích, khối u ảnh hưởng đến đường dẫn khí, cản trở hoạt động bình thường của phổi, khiến người bệnh thay đổi nhịp thở hoặc ho kéo dài. Họ có thể cảm thấy hụt hơi khi leo cầu thang dù trước đây thực hiện hoạt động này dễ dàng.

Ngoài ung thư phổi, ho dai dẳng còn có thể do hen suyễn, nhiễm trùng đường hô hấp hoặc bệnh phổi mạn tính. Nếu liên quan đến ung thư, người bệnh có thể xuất hiện thêm các triệu chứng như đau tức ngực, khàn giọng, mệt mỏi, nhiễm trùng đường hô hấp tái diễn, ho ra máu hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

Theo Eating Well, bác sĩ Luthar khuyên nên mọi người đi khám nếu ho kéo dài hơn ba tuần, tính chất cơn ho thay đổi rõ rệt hoặc khó thở khi thực hiện những hoạt động đơn giản.

Ho dai dẳng nhiều tuần có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh. Ảnh: AI

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Một số loại ung thư có thể ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn, quá trình trao đổi chất hoặc khả năng hấp thu dinh dưỡng, khiến cân nặng thay đổi bất thường.

Theo bác sĩ Luthar, sụt cân do ung thư thường đi kèm mệt mỏi, suy nhược hoặc cảm giác no nhanh hơn bình thường.

Nếu cân nặng giảm dù không thay đổi chế độ ăn uống hay thói quen tập luyện, bạn nên đi khám để tìm nguyên nhân. Tất nhiên, sụt cân cũng có thể xuất phát từ một số vấn đề sức khỏe khác, không nhất thiết là ung thư.

Thay đổi thói quen đại tiện

Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng, do khối u phát triển, gây tắc nghẽn đại tràng hoặc kích thích niêm mạc ruột.

Những biểu hiện đáng chú ý gồm đột ngột táo bón, tiêu chảy hoặc phân nhỏ, dẹt và kéo dài nhiều tuần. Người bệnh cũng có thể bị đau bụng hoặc chảy máu trực tràng.

Bác sĩ Colton khuyến cáo nên đi khám nếu những thay đổi này kéo dài hơn 2-3 tuần. Nếu đi ngoài ra máu, đau bụng dữ dội hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, bệnh nhân cần được chăm sóc y tế ngay. Ngoài ra, mọi người nên thực hiện tầm soát theo khuyến nghị, trong đó có nội soi đại tràng.

Mệt mỏi không cải thiện sau khi nghỉ ngơi

Bác sĩ Colton cho biết, khác với mệt mỏi thông thường, tình trạng liên quan đến ung thư là sự kiệt sức không cải thiện sau khi ngủ nghỉ. Nguyên nhân do khối u tiêu thụ nhiều năng lượng, giải phóng protein gây viêm hoặc gây chảy máu trong cơ thể, dẫn đến thiếu máu nghiêm trọng.

Nếu kiệt sức không rõ nguyên nhân kéo dài hơn hai tuần dù đã nghỉ ngơi đầy đủ, người bệnh nên đi khám để thực hiện các xét nghiệm cần thiết.