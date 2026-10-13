Luật sư đề nghị làm rõ danh tính người mặc áo xanh được cho là ngồi cùng tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung khi xảy ra tai nạn khiến nữ sinh Bảo Trân tử vong. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát (VKS) cho rằng chưa đủ căn cứ xác định tình tiết này.

Chiều 13/10, TAND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, trong vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong.

Tại phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ danh tính người được cho là ngồi cùng xe với bị cáo Trung khi xảy ra tai nạn.

Theo luật sư, nhân chứng Hồ Trung Sô khai tại hiện trường có một người mặc áo xanh ngồi cùng xe với bị cáo Trung. Bản thân bị cáo cũng thừa nhận có người đi cùng khi xảy ra tai nạn.

Từ đó, luật sư đề nghị làm rõ danh tính, vai trò và trách nhiệm của người này, đồng thời xem xét hành vi không cứu giúp người bị nạn của bị cáo.

Bị cáo Bảo Trung tại tòa. Ảnh: HT

Luật sư cho rằng nếu bị cáo Trung thành khẩn ngay từ đầu, vụ việc có thể đã không diễn biến như hiện nay. Theo luật sư, những nội dung trong hồ sơ ban đầu đã làm thay đổi bản chất vụ tai nạn, khiến nạn nhân bị nhìn nhận như người gây ra sự việc. Vì vậy, luật sư đặt nghi vấn về tính trung thực trong lời khai và cách ứng xử của bị cáo sau tai nạn.

VKSND: Chưa đủ căn cứ xác định có người đi cùng xe

Đối đáp tại phiên tòa, đại diện VKSND cho biết cơ quan tố tụng đã xác minh lời khai của những người có mặt tại hiện trường nhưng chưa đủ căn cứ xác định có người ngồi cùng xe với bị cáo Trung.

Theo đại diện VKS, ngoài lời khai của nhân chứng Hồ Trung Sô, hai người có mặt từ đầu tại hiện trường cũng không xác định được có người đi cùng xe với bị cáo hay không. Do đó, cơ quan công tố cho rằng chưa đủ căn cứ xác định danh tính người này để tiếp tục điều tra trong vụ án.

Đối với đề nghị xem xét tình tiết không cứu giúp người bị nạn, đại diện VKS viện dẫn lời khai của nhân viên y tế tại trạm y tế về tình trạng của nữ sinh Bảo Trân khi được đưa đến cấp cứu.

Theo biên bản được trình bày tại tòa, nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, nhận thức không rõ, huyết áp tụt, có chấn thương và chảy máu. Sau khoảng 20 phút cấp cứu, nạn nhân có thể đọc số điện thoại của mẹ để nhân viên y tế liên hệ với gia đình. Sau đó, nạn nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn cũ để tiếp tục cấp cứu.

Từ những tài liệu này, đại diện VKS cho rằng có căn cứ xác định bị cáo đã đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.

Về ý kiến cho rằng bị cáo tác động đến người làm chứng nhằm che giấu hành vi phạm tội, đại diện VKS cho biết vụ việc liên quan đến hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp đang được Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao điều tra. Vì vậy, cơ quan công tố cho rằng chưa đủ căn cứ xem xét nội dung này trong vụ án đang xét xử.

Liên quan tình tiết giảm nhẹ, đại diện VKS giải thích cơ quan tố tụng chỉ áp dụng tình tiết “thành khẩn khai báo”, không áp dụng tình tiết “ăn năn hối cải”.

Theo đại diện VKS, lời khai của bị cáo từ đầu đến nay không thay đổi về việc thừa nhận điều khiển xe vượt sang làn đường ngược chiều gây tai nạn. Việc ban đầu không khởi tố, sau đó hủy quyết định để khởi tố xuất phát từ quan điểm đánh giá lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng, không phải do bị cáo chối tội hoặc làm sai lệch hiện trường.

Đại diện VKS cũng cho biết giấy phép lái xe được sao y, đưa vào hồ sơ vụ án còn thời hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Về quá trình hỏi cung, cơ quan công tố cho biết các buổi hỏi cung được thực hiện theo quy định tố tụng, có sự tham gia của đại diện VKSND và luật sư, cùng chữ ký xác nhận trong hồ sơ.

Đối với kết quả giám định tâm thần, đại diện VKS cho biết việc giám định do Viện Pháp y tâm thần Trung ương thực hiện. Kết quả bị cáo chuyển từ mất khả năng nhận thức sang hạn chế khả năng nhận thức sau thời gian điều trị bắt buộc được cho là phù hợp với tiến trình y khoa.

Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, bị cáo Bảo Trung lắc đầu, không nói gì.