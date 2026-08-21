Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 6 bị can nguyên là cán bộ công an, Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Nhóm cựu cán bộ công an gồm: Nguyễn Hoàng Văn (cựu Thượng tá, nguyên Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện); Lê Quốc Việt (cựu Thượng tá, nguyên Phó trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện); Nguyễn Quốc Khanh (cựu Đại úy, nguyên điều tra viên Công an huyện).

Ba bị can thuộc Viện KSND huyện Trà Ôn cũ gồm: Huỳnh Minh Trung, cựu Viện trưởng; Phan Thị Trúc Ly, cựu Phó viện trưởng; Lê Phong Cảnh, cựu kiểm sát viên.

Kết luận điều tra cho thấy, bị can Lê Quốc Việt có vai trò chủ đạo và xuyên suốt trong vụ án.

Điều tra viên chính khai gì?

Sau khi xảy ra vụ TNGT vào sáng 4/9/2024 khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong, Công an, Viện KSND huyện Trà Ôn cũ đã vào cuộc điều tra; Nguyễn Quốc Khanh là điều tra viên chính.

Biên bản khám nghiệm, sơ đồ, bản ảnh hiện trường ban đầu cũng như lời khai của Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi) cho thấy rõ tài xế này vượt xe không quan sát, lấn làn là lỗi chính gây ra vụ TNGT.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với Nguyễn Quốc Khanh. Ảnh: Viện KSND tối cao

10 ngày sau, Công an huyện dựa vào báo cáo của Đội CSGT-TT để có “Bản kết luận nguyên nhân và lỗi trong vụ TNGT”, nhận định tài xế Trung “vượt xe không đảm bảo an toàn”, còn nữ sinh Trân điều khiển xe đạp điện “không chú ý quan sát”.

Ngày 24/9/2024, Nguyễn Quốc Khanh chủ trì họp tổ khám nghiệm hiện trường và thống nhất nhận định tài xế Trung là lỗi hoàn toàn, nữ sinh Trân không chú ý quan sát chỉ là lỗi vi phạm hành chính.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, bị can Khanh thừa nhận, từ đầu đến cuối giữ nguyên quan điểm và có nhận thức rõ rằng tài xế Trung điều khiển xe tải “vượt xe không đảm bảo an toàn” là lỗi chính.

Quan điểm của Khanh thể hiện rõ trong biên bản họp tổ khám nghiệm ngày 24/9/2024 và bị can đã phát biểu tại cuộc họp Cơ quan CSĐT Công an huyện ngày 2/10/2024.

Khu vực hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tư liệu

Theo Khanh, chính cấp trên - Thượng tá Lê Quốc Việt, Phó trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện đã sửa báo cáo của mình. Sau đó, Khanh thay đổi quan điểm theo ông Việt. Khanh biện minh rằng bản thân phải làm theo sự chỉ đạo của Việt và hướng dẫn của liên ngành tố tụng tỉnh.

Ngoài ra, Khanh có gửi hồ sơ thỉnh thị lên liên ngành cấp tỉnh nhưng không giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu chứng cứ, kết quả đã chứng minh ban đầu để liên ngành cấp tỉnh nghiên cứu được đầy đủ.

Văn bản hướng dẫn của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ nhận định lỗi của nữ sinh Trân là lỗi chính, không nêu lỗi của tài xế Trung. Thế nhưng Khanh đã báo cáo kết thúc giải quyết, tham mưu Việt ký bản kết luận, trong đó xác định lỗi của tài xế Trung là lỗi vi phạm hành chính. Kết quả này trái ngược hoàn toàn với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ.

Bị can Khanh thừa nhận đã không đủ bản lĩnh để bảo vệ quan điểm của mình.

Quá trình chỉnh sửa hồ sơ như thế nào?

Trở lại cuộc họp ngày 2/10/2024 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn cũ, điều tra viên Nguyễn Quốc Khanh báo cáo về vụ TNGT, nêu quan điểm lỗi thuộc về tài xế Trung, nữ sinh Trân là lỗi vi phạm hành chính.

Lúc này, ông Lê Quốc Việt không phát biểu, không kết luận. Cuối buổi, ông Việt chỉ đạo Khanh làm báo cáo gửi Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xin ý kiến.

Viện KSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với Lê Quốc Việt. Ảnh: Viện KSND tối cao

Khi làm báo cáo, Khanh vẫn nêu quan điểm rằng hành vi của tài xế Trung là lỗi chính, chỉ xin ý kiến về lỗi của nữ sinh Trân. Sau đó, Việt yêu cầu Khanh gửi file văn bản qua địa chỉ email nội bộ. Việt đã sửa báo cáo rồi gửi lại cho Khanh.

Kết luận điều tra nêu rõ, khi sửa văn bản, Việt giữ nguyên phần nội dung diễn biến vụ TNGT, chỉ sửa phần nêu quan điểm các bên và nội dung xin ý kiến.

Cụ thể, phần báo cáo bị sửa nêu: Ngày 24/9/2024, tổ khám nghiệm đã họp, quan điểm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn là “Xác định nguyên nhân chính dẫn đến TNGT là do Trân điều khiển xe đạp điện không chú ý quan sát… Nguyễn Văn Bảo Trung đã vi phạm đi không đúng phần đường là lỗi vi phạm hành chính”.

Phần báo cáo này bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xác định là sai sự thật, không đúng với kết quả giải quyết tin báo và kết quả họp tổ khám nghiệm.

Ngày 23/12/2024, ông Huỳnh Thanh Mộng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ký văn bản số 1013/CQCSĐT (văn bản 1013) hướng dẫn, trong đó có nêu lỗi chính thuộc về nữ sinh Trân.

2 ngày sau, Việt ký “Bản kết luận nguyên nhân vụ TNGT đường bộ” xác định nguyên nhân, lỗi như nội dung văn bản số 1013 nêu, đồng thời nhận định lỗi của tài xế Trung đi không đúng phần đường là lỗi vi phạm hành chính. Việt đề xuất ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Các bị can khác như Nguyễn Hoàng Văn và 3 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Viện KSND huyện bị xác định có hành vi vi phạm pháp luật. Những người này thừa nhận có nghiên cứu hồ sơ, ý thức được hành vi của tài xế Trung là lỗi chính nhưng làm theo hướng dẫn, chủ yếu dựa vào văn bản 1013.