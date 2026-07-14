Nguồn tin từ VKSND tối cao cho biết, Cơ quan điều tra của đơn vị này vừa khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hoàng Văn, cựu Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (trước sáp nhập), và ông Huỳnh Minh Trung, cựu Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn (trước sáp nhập), cùng về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".

Mở rộng điều tra vụ án

Đây là diễn biến mới trong quá trình Cơ quan điều tra VKSND tối cao mở rộng điều tra vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp, liên quan việc giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 trên Tỉnh lộ 901, đoạn qua xã Vĩnh Xuân (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long), khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong.

Ông Nguyễn Hoàng Văn khi giữ chức Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn. Ảnh: Fanpage Công an huyện Trà Ôn.

Ông Nguyễn Hoàng Văn đã nghỉ hưu từ tháng 3/2025. Trong khi đó, thời điểm bị khởi tố, ông Huỳnh Minh Trung giữ chức Viện trưởng VKSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long. Cả hai được Cơ quan điều tra VKSND tối cao cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can gồm: Lê Quốc Việt, cựu Phó trưởng Công an huyện, cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Nguyễn Quốc Khanh, cựu điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly, cựu Phó viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn; và Lê Phong Cảnh, cựu kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn. Cả 4 cùng bị điều tra về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".

Theo kết quả điều tra, trong quá trình giải quyết vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong, dù có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi vượt xe không bảo đảm an toàn, là nguyên nhân chính gây tai nạn, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật nhằm không xử lý hình sự đối với tài xế này.

Quá trình xử lý vụ tai nạn có nhiều thay đổi quan điểm

Sau vụ tai nạn, các cơ quan tố tụng huyện Trà Ôn tổ chức họp thống nhất hướng xử lý. Ban đầu, điều tra viên Nguyễn Quốc Khanh nhận định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung vi phạm quy định về vượt xe, là nguyên nhân chính gây tai nạn; nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân chỉ vi phạm hành chính do không chú ý quan sát.

Tuy nhiên, sau đó điều tra viên này thay đổi quan điểm, cho rằng lỗi chính thuộc về nữ sinh điều khiển xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn, còn tài xế Trung chỉ vi phạm hành chính. Trong khi đó, VKSND và TAND huyện vẫn giữ quan điểm tài xế Trung là người gây ra tai nạn. Do không thống nhất quan điểm, Công an huyện Trà Ôn báo cáo xin ý kiến liên ngành cấp tỉnh.

Đến nay, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố 6 cán bộ tố tụng huyện Trà Ôn liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong. Ảnh: H.T

Sau khi kiểm tra hiện trường và hồ sơ, liên ngành Công an tỉnh và VKSND tỉnh xác định lỗi chính thuộc về nữ sinh. Trên cơ sở đó, ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết". Sau khi quyết định này bị VKSND huyện hủy theo đơn khiếu nại của gia đình nạn nhân, ngày 23/1/2025, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định không khởi tố với lý do "không có sự việc phạm tội".

Theo kết quả điều tra, ông Huỳnh Minh Trung, khi đó là Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn, cùng cấp dưới ban đầu xác định tài xế Trung là người có lỗi chính, nhưng sau đó thay đổi quan điểm. Cơ quan điều tra cho rằng ông Trung đã chỉ đạo cấp dưới trong quá trình giải quyết vụ án.

Gia đình nữ sinh liên tục khiếu nại nhưng không được chấp nhận.

Đến ngày 28/4/2025, cha của nạn nhân là ông Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung rồi tự sát. Sau vụ việc, Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Long và VKSND tối cao vào cuộc điều tra lại vụ tai nạn.

Ngày 7/5/2025, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Đến ngày 26/6/2025, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Tuy nhiên, do được xác định mắc bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này.