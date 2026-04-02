Ngày 2/4, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long đăng tải bài viết "Không thể từ sai phạm cá nhân mà phủ nhận cả tập thể".

Trong bài viết, Công an tỉnh Vĩnh Long đề cập đến việc khởi tố hai cựu cán bộ công an liên quan đến sai phạm trong quá trình điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn (nay là xã Vĩnh Xuân), tỉnh Vĩnh Long, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, bên cạnh những ý kiến khách quan, thẳng thắn, cũng xuất hiện không ít quan điểm cực đoan, quy chụp, phiến diện, cần được nhìn nhận lại một cách khách quan, công bằng.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Việt. Ảnh: Cơ quan điều tra VKSND tối cao/ Báo BVPL



Công an tỉnh Vĩnh Long cho rằng cần phân biệt rạch ròi giữa hành vi sai phạm của một số cá nhân với bản chất, vai trò và những đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân.

“Trong bất kỳ tổ chức nào, không thể tránh khỏi những trường hợp cá biệt vi phạm kỷ luật, pháp luật. Tuy nhiên, lấy sai phạm của cá nhân để quy kết cả tập thể là cách suy luận cảm tính, thiếu công bằng, dễ gây tổn hại đến uy tín, sự quyết tâm, nỗ lực cống hiến của hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm đấu tranh phòng, chống tội phạm, tận tụy phục vụ nhân dân”, Công an tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.

Cũng theo Công an tỉnh Vĩnh Long, lực lượng công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Vĩnh Long nói riêng đã và đang làm tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Từ những vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế, ma túy đến công tác giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ… ở đâu cũng có sự hiện diện, hy sinh thầm lặng của lực lượng công an. Không ít cán bộ, chiến sĩ đã đổ mồ hôi, xương máu, thậm chí hy sinh tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ. Những đóng góp đó là không thể phủ nhận.

Công an tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, việc xử lý nghiêm minh những cán bộ vi phạm không làm suy yếu lực lượng, mà ngược lại, góp phần củng cố kỷ luật, kỷ cương, nâng cao uy tín và niềm tin của nhân dân.

“Trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, mỗi người cần tỉnh táo trước những luận điệu kích động, xuyên tạc, lợi dụng một vụ việc cụ thể để công kích, bôi nhọ lực lượng chức năng. Sự phê phán là cần thiết, nhưng phải dựa trên tinh thần xây dựng, khách quan, có trách nhiệm; tránh tiếp tay cho những thông tin sai lệch, gây chia rẽ giữa lực lượng thực thi pháp luật và nhân dân”, bài viết nêu.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, niềm tin của nhân dân không được xây dựng từ những lời nói suông, mà từ hành động cụ thể. Không thể và không nên vì một vài sai phạm cá nhân mà phủ nhận những nỗ lực, hy sinh bền bỉ của cả một tập thể.

“Công bằng, khách quan và tỉnh táo - đó là điều mỗi chúng ta cần có khi nhìn nhận bất kỳ vấn đề nào, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến pháp luật và niềm tin xã hội”, Công an Vĩnh Long nhấn mạnh.