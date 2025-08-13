Câu chuyện quen thuộc của hàng triệu người trẻ tại TP.HCM: Mỗi cuối tháng, khi nhận được lương, khoản tiền đầu tiên phải chi ra là tiền thuê nhà.

Khách hàng có thể nhận nhà ở ngay khi thanh toán từ 25% giá trị căn hộ tại Conic Boulevard

Theo khảo sát từ các sàn giao dịch bất động sản, mức giá thuê nhà tại TP.HCM đã tăng trung bình 15-20% so với cùng kỳ năm trước. Một căn hộ 2 phòng ngủ tại trung tâm hiện có mức giá thuê từ 15-20 triệu đồng mỗi tháng, trong khi tại các khu vực phát triển như xã Bình Hưng cũng đã lên mức 9 -12 triệu đồng. Theo đó, nhiều gia đình mỗi năm phải chi ra khoảng 120 - 180 triệu đồng để thuê nhà, và sau nhiều năm vẫn chưa thể có căn nhà của riêng mình.

Chính sách thanh toán hấp dẫn tại Conic Boulevard

Trước thực trạng này, Conic Boulevard đã mang đến một giải pháp khác biệt, giúp “phá vỡ” vòng luẩn quẩn thuê nhà mà nhiều gia đình đang gặp phải. Thay vì tiếp tục thuê nhà, họ có thể chuyển sang sở hữu một căn hộ chỉ với 750 triệu đồng ban đầu - tương đương khoảng 6 - 7 năm tiền thuê nhà hiện tại.

Conic Boulevard sở hữu vị trí “vàng” tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, kết nối thuận tiện các khu công nghiệp lớn

Chính sách thanh toán linh hoạt của Conic Boulevard mở ra cơ hội an cư cho nhiều gia đình trẻ. Khách hàng chỉ cần thanh toán 25% giá trị căn hộ (khoảng 750 triệu đồng) là có thể nhận nhà ở ngay, không cần phải chờ đợi hay lo lắng về tiến độ xây dựng. Phần còn lại được giãn tiến độ trong vòng 36 tháng với mức thanh toán chỉ 1% mỗi tháng.

Một khách hàng tính toán, nếu một gia đình hiện đang thuê nhà với chi phí 12 triệu đồng mỗi tháng, họ có thể “nâng cấp” lên sở hữu căn hộ tại Conic Boulevard với khoản thanh toán hàng tháng nhẹ nhàng. Điều đặc biệt là sau 3 năm, họ sẽ có được một tài sản thực sự trị giá hàng tỷ đồng thay vì “tay trắng” như khi thuê nhà.

Dự án còn có ưu đãi như chiết khấu lên đến 15%, tặng gói nội thất và điện máy trị giá đến 290 triệu đồng, miễn phí quản lý 2 năm đầu.

Vị trí “cửa ngõ” đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng

Nếu chính sách thanh toán là yếu tố hút khách hàng, thì vị trí chiến lược là điểm giữ chân họ lâu dài. Conic Boulevard tọa lạc tại vị trí “cửa ngõ” TP.HCM, nơi giao thoa giữa các tuyến đường huyết mạch quan trọng, tạo nên khả năng kết nối vượt trội đến mọi khu vực trong thành phố.

Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân chỉ trong vài phút di chuyển, đến các khu công nghiệp lớn như Tân Bình, Vĩnh Lộc thuận tiện. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những gia đình có người thân làm việc tại các khu công nghiệp, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí đi lại hàng ngày.

Niềm vui ngày nhận nhà - Conic Boulevard không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là bước đệm tài chính vững chắc cho tương lai

Conic Boulevard cũng đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng giao thông quy mô nghìn tỷ đồng. Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với tổng mức đầu tư hơn nghìn tỷ đồng sẽ biến con kênh cũ kỹ thành tuyến đường thủy hiện đại, đồng thời mở rộng hệ thống đường bộ song hành, tạo ra trục giao thông mới cho khu vực.

Đặc biệt, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang trong giai đoạn triển khai sẽ đưa Conic Boulevard trở thành một trong những điểm kết nối quan trọng của hệ thống giao thông công cộng hiện đại. Khi hoàn thành, cư dân chỉ cần vài phút để di chuyển từ dự án đến trung tâm TP.HCM bằng metro, tránh được tình trạng ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được đẩy mạnh triển khai, hứa hẹn kết nối Conic Boulevard với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và sân bay Long Thành trong tương lai. Đây là yếu tố then chốt biến khu vực từ “cửa ngõ” thành “trung tâm kết nối” của cả vùng, tạo nên tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản trong tương lai.

Thực tế cho thấy những khu vực nằm trên trục giao thông chính, đặc biệt là gần các tuyến metro, luôn duy trì được tốc độ tăng giá ổn định và tính thanh khoản cao. Những cư dân sở hữu căn hộ tại Conic Boulevard không chỉ có được nơi an cư lý tưởng mà còn nắm giữ một tài sản có tiềm năng sinh lời mạnh mẽ trong tương lai.

Chủ đầu tư dự án cho biết đang làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho các căn hộ thuộc Block B. Dự kiến, dự án sẽ trao sổ cho cư dân block B vào tháng 8/2025.

Ngọc Minh