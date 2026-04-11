Khi “vị trí” được đo bằng nhu cầu thực

Nếu trước đây, bất động sản thường được định giá dựa trên khoảng cách tới trung tâm hành chính hoặc khu thương mại, thì hiện nay, thị trường đang dần chuyển sang một logic khác: vị trí được đo bằng khả năng tiếp cận các “trung tâm nhu cầu”.

Trong số đó, các bệnh viện lớn tuyến Trung ương - đang trở thành những “điểm hút” đặc biệt. Mỗi ngày, các cơ sở này tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân từ nhiều tỉnh thành, kéo theo nhu cầu lưu trú của người nhà trong thời gian điều trị. Song song là đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia y tế với yêu cầu cao về thời gian di chuyển.

Khảo sát trên Batdongsan.com.vn cho thấy, khi khoảng cách di chuyển được rút ngắn từ 15 phút xuống 5 phút, mức giá có thể chênh lệch lớn, phản ánh trực tiếp giá trị của khả năng tiếp cận dòng người.

Giá bất động sản gần Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2 thường cao hơn những nơi khác 2 - 3 lần.

Một yếu tố đang ngày càng được coi trọng là khả năng tiếp cận dịch vụ y tế 24/7 giúp rút ngắn “thời gian vàng” trong các tình huống cấp cứu, đồng thời tạo thuận lợi cho việc thăm khám định kỳ và điều trị dài ngày.

Đối với các gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người có bệnh nền, đây không chỉ là tiện ích mà là một nhu cầu thiết yếu. Hạ tầng đồng bộ, tiện ích phát triển, các bệnh viện lớn luôn đi kèm với sự phát triển bài bản của hệ thống đường sá, điện nước và các tiện ích bổ trợ như siêu thị, nhà thuốc, dịch vụ ăn uống nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Dù nhu cầu lưu trú quanh bệnh viện lớn là rất rõ ràng, nguồn cung hiện nay vẫn chủ yếu là các mô hình tự phát với điều kiện hạn chế. Các sản phẩm lưu trú đạt tiêu chuẩn, phù hợp cho cả nghỉ ngắn hạn và phục hồi sức khỏe dài ngày vẫn còn thiếu hụt.

Điểm nghẽn không chỉ nằm ở quỹ đất, mà ở việc thiếu các sản phẩm được thiết kế đúng nhu cầu sử dụng. Chính sự lệch pha này tạo ra khoảng trống thị trường, nơi những dự án có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn sống và vận hành bài bản sẽ có lợi thế rõ rệt về công suất khai thác và giá trị tài sản.

Tuy nhiên, việc sống ngay sát cổng bệnh viện cũng đi kèm thách thức về tiếng ồn (còi xe cứu thương) và ùn tắc giao thông, làm giảm chất lượng môi trường nghỉ ngơi. Giải pháp hoàn hảo nhất cho nhà đầu tư và người mua ở thực chính là nguyên tắc: “Đủ gần để kết nối, đủ xa để tĩnh tại”.

Mảnh ghép lý tưởng giữa trung tâm y tế vùng Thủ đô

Tại khu vực trung tâm y tế phía nam Hà Nội, dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được phát triển theo mô hình bất động sản gắn với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe - một hướng đi đang dần hình thành rõ nét trên thị trường. Dự án tọa lạc tại xã Liêm Hà (Ninh Bình), gồm các dòng sản phẩm biệt thự, shoptel thương mại liền kề, căn shophouse khối đế và căn hộ Thera Home - dòng căn hộ trị liệu tích hợp chăm sóc sức khỏe 24/7.

Lợi thế nổi bật của dự án đến từ vị trí khi nằm trong bán kính chỉ 2 - 4 km tới Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2 - khu vực đang được định hình là trung tâm y tế vùng Thủ đô. Đồng thời, dự án kết nối thuận tiện tới các khu công nghiệp lớn như Đồng Văn, Châu Sơn,.. trong phạm vi 10 - 20 km, tạo nên cấu trúc cầu đa dạng từ y tế đến chuyên gia và khách lưu trú dài hạn.

Phối cảnh khu căn hộ Thera Home tại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, thiết kế xanh đa tầng kết hợp không gian trị liệu

Dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được định hình theo hướng “đa công năng”, cho phép một sản phẩm có thể phục vụ đồng thời nhiều nhu cầu khác nhau. Điểm nhấn nằm ở hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe 360 độ, kết hợp giữa trị liệu tự nhiên, y học hiện đại và không gian sống sinh thái.

Trong đó, hơn 30% diện tích dự án được dành cho cảnh quan xanh, kết hợp cùng công viên khoáng nóng Sora Onsen Park, tổ hợp trị liệu và nghỉ dưỡng cao cấp Thera Retreat & Spa, các khu xông hơi đa tầng, vườn thiền 5 giác quan trong kiến trúc mang cảm hứng xứ Mặt trời mọc. Đây là nền tảng cho các hoạt động phục hồi thể chất và tinh thần - yếu tố ngày càng được coi trọng trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng.

Đặc biệt, phân khu căn hộ Thera Home dự kiến tích hợp trực tiếp hệ thống chăm sóc y tế 24/7 với các tiện ích như nút bấm khẩn cấp kết nối y tế, phòng khám nội khu, khu thanh lọc cơ thể (Detox Lab) và hệ dịch vụ dinh dưỡng thực dưỡng.

Từ góc độ thị trường, việc tích hợp đồng thời các tiện ích trị liệu, y tế và nghỉ dưỡng giúp dự án mở rộng khả năng khai thác đa nhu cầu - từ y bác sĩ, bệnh nhân, người nhà đến chuyên gia và khách nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp nâng cao công suất vận hành và tính ổn định của dòng tiền.

