Sun Centro Town view nội khu thu hút giới đầu tư với mức giá “mềm”. Ảnh: Sun Property

Nổi bật giữa trung tâm Bãi Cháy (Quảng Ninh), tổ hợp căn hộ Sun Centro Town của Sun Group ghi dấu ấn với vị trí chiến lược, hệ tiện ích hoàn chỉnh và mức giá chỉ từ 47 triệu đồng/m² với căn view nội khu, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Suất đầu tư hợp lý tại trung tâm du lịch

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hạ Long là thị trường có nội lực vững vàng và lịch sử phát triển lâu năm, luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về hạ tầng và thu hút đầu tư. “Trong chu kỳ mới, Hạ Long, đặc biệt là khu vực phường Bãi Cháy, được xem là điểm đến tiên phong của thị trường bất động sản phía Bắc nhờ tiềm lực du lịch, hạ tầng đồng bộ và sự tham gia của các chủ đầu tư lớn”, ông Đính nhận định.[1]

Nằm trong đại đô thị Sun Elite City quy mô 324 ha, Sun Centro Town sở hữu vị trí trung tâm đắt giá bậc nhất Bãi Cháy, nơi hội tụ hoạt động du lịch, thương mại và giải trí sôi động quanh năm. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối tới Sun World Ha Long, quảng trường biển Sun Carnival Plaza, chợ đêm VUI-Fest, phố đi bộ và cảng tàu khách quốc tế chỉ trong vài phút di chuyển. Lợi thế này giúp Sun Centro Town không chỉ phù hợp để an cư mà còn khai thác lưu trú hiệu quả, đón dòng khách quanh năm.

Sun Centro Town hưởng trọn “1.001” tiện ích từ đại đô thị Sun Elite City. Ảnh: Sun Property

Với giá chỉ từ 47-53 triệu đồng/m², tương đương 1,5-1,8 tỷ đồng mỗi căn view nội khu, Sun Centro Town có suất đầu tư cạnh tranh trong phân khúc căn hộ du lịch cao cấp, đặc biệt khi nền giá tại Hà Nội và TP.HCM đã vượt 80-100 triệu đồng/m². Khoảng cách giá này cùng đà tăng trưởng du lịch mạnh mẽ tạo ra biên độ sinh lời đáng kể cho BĐS Bãi Cháy, trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung căn hộ chất lượng cao.

Nếu căn hộ hướng biển chinh phục khách hàng nhờ tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn vịnh di sản, thì căn hộ view nội khu lại đang được giới đầu tư ưa chuộng do chi phí hợp lý, thấp hơn 25-30% mà vẫn đảm bảo khả năng khai thác ổn định. Nằm giữa trung tâm Sun Elite City, các căn hộ view nội khu cũng kết nối trực tiếp với tuyến phố thương mại, chuỗi tiện ích dịch vụ và được bàn giao hoàn thiện nội thất (trừ thiết bị điện tử), giúp chủ sở hữu có thể khai thác ngay khi nhận bàn giao.

“Sáng cửa” kinh doanh

Theo khảo sát thực tế, giá thuê căn hộ trung bình tại Bãi Cháy dao động 1,1-1,5 triệu đồng/đêm, công suất khai thác đạt 60-95% tùy mùa du lịch. Với mức giá này, doanh thu bình quân mỗi căn hộ đạt khoảng 200-400 triệu đồng/năm. Sau khi trừ chi phí vận hành, lợi nhuận ròng còn lại 130-260 triệu đồng/năm, tương ứng tỷ suất sinh lời 9-12%, thời gian hoàn vốn khoảng 8-10 năm. Đây được xem là mức lợi nhuận hấp dẫn trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm chỉ quanh 4-5%/năm, cho thấy tiềm năng vượt trội của kênh đầu tư này.

Với lợi thế view đẹp, gần biển, Sun Centro Town được đánh giá cao về giá trị cho thuê trong tương lai gần. Ảnh: Sun Property

Không chỉ mang lại nguồn thu ổn định từ cho thuê ngắn hạn, giá trị tài sản còn có dư địa tăng mạnh khi hạ tầng và du lịch Bãi Cháy tiếp tục bứt phá. Trong tương lai, việc đưa vào vận hành các công trình trọng điểm như hầm xuyên vịnh Cửa Lục, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng kết nối và thu hút dòng khách liên vùng đến Bãi Cháy.

Song song với hạ tầng, kinh tế đêm Bãi Cháy cũng ngày càng sôi động với chuỗi hoạt động ẩm thực, mua sắm, lễ hội và giải trí. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, năm 2024, tỉnh đón hơn 19 triệu lượt khách, trong đó Bãi Cháy chiếm tỷ lệ lưu trú cao nhất. Nguồn cầu ổn định này giúp thị trường căn hộ du lịch duy trì công suất thuê tốt, đặc biệt với những dự án được quy hoạch bài bản và vận hành chuyên nghiệp như Sun Centro Town.

Các lễ hội được tổ chức thường xuyên tại Bãi Cháy mở ra tiềm năng lớn cho đầu tư lưu trú. Ảnh: Ánh Dương.

Giá trị bất động sản gia tăng theo đà hoàn thiện của quần thể Sun Elite City và sự khan hiếm quỹ đất trung tâm. Nhờ vậy, căn hộ Sun Centro Town vừa đảm bảo dòng tiền ổn định khi đưa vào vận hành khai thác, vừa là tài sản tích lũy bền vững.

Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ: “Sun Centro Town được phát triển nhằm đáp ứng đồng thời hai mục tiêu: ở và khai thác. Mỗi căn hộ đều được quản lý và vận hành chuyên nghiệp, giúp chủ sở hữu tối ưu hiệu quả đầu tư. Hệ tiện ích cao cấp gồm bể bơi mái kính, sky lounge, gym, spa, nhà hàng và sảnh đón tiêu chuẩn 5 sao góp phần nâng tầm trải nghiệm, tăng sức hút cho sản phẩm”.

Nội thất căn hộ Sun Centro Town được thiết kế tinh tế, hiện đại. Ảnh: Sun Property.

Tiếp nối hai tòa tháp đầu tiên, tòa C3 vừa được giới thiệu, tiệm cận cảng tàu khách quốc tế và bến du thuyền, đón trọn dòng khách quốc tế tới Quảng Ninh mùa lễ hội cuối năm, đồng thời sở hữu tầm nhìn hướng vịnh pháo hoa Hạ Long. Cư dân tòa C3 được tận hưởng trọn tiện ích cao cấp như bể bơi mái kính, sky lounge, spa, gym và sảnh đón tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Với vị trí trung tâm và quy hoạch hiện đại, C3 được kỳ vọng trở thành tâm điểm đầu tư mới của địa ốc Bãi Cháy trong quý 4 này.

Lệ Thanh