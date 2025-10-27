Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại tòa nhà CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh (nay là xã Thiên Lộc) đợt 1.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung từ ngày 17/11/2025 đến 3/1/2026 (không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

Dự kiến, việc ký hợp đồng mua bán sẽ diễn ra trong quý I/2026 và dự kiến bàn giao căn hộ vào quý IV/2026.

Giá bán căn hộ tại tòa nhà CT3 (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2; giá cho thuê 91.700 đồng/m2/tháng và giá thuê mua 312.860 đồng/m2/tháng.

Sở Xây dựng cho biết, mức giá trên chỉ là tạm tính. Giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội chính thức sẽ được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định hiện hành.

Dự án nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung. Ảnh: Hồng Khanh

Dự án nhà ở xã hội CT3 do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư. Dự án có 3 tòa nhà cao từ 9-12 tầng; mật độ xây dựng 33,78%; quy mô dân số khoảng 3.900 người, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 109.410m2.

Tổng số căn hộ 1.104 căn, trong đó số căn nhà ở xã hội là 929. Cụ thể, số căn hộ nhà ở xã hội để bán 589 căn (diện tích khoảng từ 58,9-64m2); số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê 212 căn (diện tích khoảng từ 49,5-59,24m2); số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê mua 128 căn (diện tích khoảng từ 58,9-59m2).

Với đơn giá trên, giá bán căn hộ nhà ở xã hội tại dự án CT3 Kim Chung sẽ dao động từ gần 1,1 tỷ đồng đến gần 1,2 tỷ đồng.

Chủ đầu tư cho biết, để đảm bảo việc kiểm tra hồ sơ được đầy đủ khách quan, một ngày liên danh chủ đầu tư dự kiến giải quyết tiếp nhận 50 bộ hồ sơ. Trong trường hợp hoàn thành tiếp nhận 50 bộ hồ sơ mà vẫn còn thời gian làm việc sẽ thu bổ sung để hỗ trợ các đối tượng có nhu cầu.

Tại Hà Nội, mới đây, dự án nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (nay là xã Đông Anh) cũng vừa chính thức được mở bán từ ngày 21/10-25/11 với giá hơn 20,6 triệu đồng/m2. Các căn hộ có diện tích từ 40-76,6m2, tương đương giá bán từ 824 triệu đồng đến gần 1,58 tỷ đồng.

Phần nhà ở xã hội gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, có 1 tầng hầm và 1 tum, tổng cộng 466 căn hộ, trong đó 419 căn để bán và 47 căn cho thuê mua.

Hà Nội còn có 2 dự án nhà ở xã hội cũng đang nhận hồ sơ. Đó là dự án nhà ở xã hội khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực (tên thương mại Rice City Long Châu), phường Bồ Đề, chính thức nhận hồ sơ từ 1/10 đến 4/11.

Một dự án khác cũng đủ điều kiện mở bán là dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT1, CT3, CT4 thuộc khu đô thị Kim Hoa, xã Tiến Thắng (trước đây là xã Kim Hoa, huyện Mê Linh), tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua đợt 1 từ ngày 6/10 đến hết ngày 5/11.

Danh sách các dự án nhà ở xã hội đang và sắp mở bán tại Hà Nội: