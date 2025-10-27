Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại tòa nhà CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh (nay là xã Thiên Lộc) đợt 1.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung từ ngày 17/11/2025 đến 3/1/2026 (không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).
Dự kiến, việc ký hợp đồng mua bán sẽ diễn ra trong quý I/2026 và dự kiến bàn giao căn hộ vào quý IV/2026.
Giá bán căn hộ tại tòa nhà CT3 (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2; giá cho thuê 91.700 đồng/m2/tháng và giá thuê mua 312.860 đồng/m2/tháng.
Sở Xây dựng cho biết, mức giá trên chỉ là tạm tính. Giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội chính thức sẽ được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định hiện hành.
Dự án nhà ở xã hội CT3 do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư. Dự án có 3 tòa nhà cao từ 9-12 tầng; mật độ xây dựng 33,78%; quy mô dân số khoảng 3.900 người, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 109.410m2.
Tổng số căn hộ 1.104 căn, trong đó số căn nhà ở xã hội là 929. Cụ thể, số căn hộ nhà ở xã hội để bán 589 căn (diện tích khoảng từ 58,9-64m2); số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê 212 căn (diện tích khoảng từ 49,5-59,24m2); số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê mua 128 căn (diện tích khoảng từ 58,9-59m2).
Với đơn giá trên, giá bán căn hộ nhà ở xã hội tại dự án CT3 Kim Chung sẽ dao động từ gần 1,1 tỷ đồng đến gần 1,2 tỷ đồng.
Chủ đầu tư cho biết, để đảm bảo việc kiểm tra hồ sơ được đầy đủ khách quan, một ngày liên danh chủ đầu tư dự kiến giải quyết tiếp nhận 50 bộ hồ sơ. Trong trường hợp hoàn thành tiếp nhận 50 bộ hồ sơ mà vẫn còn thời gian làm việc sẽ thu bổ sung để hỗ trợ các đối tượng có nhu cầu.
Tại Hà Nội, mới đây, dự án nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (nay là xã Đông Anh) cũng vừa chính thức được mở bán từ ngày 21/10-25/11 với giá hơn 20,6 triệu đồng/m2. Các căn hộ có diện tích từ 40-76,6m2, tương đương giá bán từ 824 triệu đồng đến gần 1,58 tỷ đồng.
Phần nhà ở xã hội gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, có 1 tầng hầm và 1 tum, tổng cộng 466 căn hộ, trong đó 419 căn để bán và 47 căn cho thuê mua.
Hà Nội còn có 2 dự án nhà ở xã hội cũng đang nhận hồ sơ. Đó là dự án nhà ở xã hội khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực (tên thương mại Rice City Long Châu), phường Bồ Đề, chính thức nhận hồ sơ từ 1/10 đến 4/11.
Một dự án khác cũng đủ điều kiện mở bán là dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT1, CT3, CT4 thuộc khu đô thị Kim Hoa, xã Tiến Thắng (trước đây là xã Kim Hoa, huyện Mê Linh), tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua đợt 1 từ ngày 6/10 đến hết ngày 5/11.
Danh sách các dự án nhà ở xã hội đang và sắp mở bán tại Hà Nội:
|STT
|Dự án
|Chủ đầu tư
|Vị trí
|Quy mô
|Dự kiến hoàn thành
|Mở bán
|Giá bán (triệu đồng/m2)
|1
|Nhà ở xã hội tại khu đô thị Kim Hoa
|Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà
|Xã Tiến Thắng (xã Kim Hoa, huyện Mê Linh - cũ)
|4 tòa nhà cao 9 tầng, 720 căn hộ
|Quý IV/2027
|Từ 6/10-5/11/2025
|21,2
|2
|Chung cư cao tầng CT1 thuộc khu nhà ở xã hội Thượng Thanh
|Liên danh CTCP Himlam Thủ Đô và CTCP BIC Việt Nam
|Phường Bồ Đề (phường Thượng Thanh, quận Long Biên - cũ)
|22 tầng nổi, 1 tum và 3 tầng hầm, 600 căn hộ
|Quý III/2027
|Từ 1/10-4/11/2025
|29,4
|3
|Nhà ở xã hội N01 Hạ Đình
|Liên danh Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), Công ty CP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội Haweicco; Công ty CP Kinh doanh và phát triển nhà DAC Hà Nội
|Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì
|25 tầng + 1 tầng hầm, 440 căn hộ
|Quý IV/2027
|Quý IV/2025
|25
|4
|Công trình CT3 thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 - Khu đô thị mới Kim Chung
|Liên danh chủ đầu tư Handico và Viglacera
|Xã Kim Chung, huyện Đông Anh
|3 toà chung cư, 9-12 tầng + 1 tum, 1.104 căn hộ
|Quý IV/2026
|Từ 17/11/2025-3/1/2026
|18,4
|5
|Nhà ở xã hội tại xã Đông Anh
|Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng
|Xã Đông Anh (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh - cũ)
|4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum; 466 căn hộ
|Quý IV/2026
|Từ 21/10- 25/11/2025
|20,6