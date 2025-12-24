Phối cảnh một phần dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Vinhomes

Định vị bất động sản ven biển trong chiến lược phát triển vùng

So với các thị trường đô thị truyền thống như quận nội thành TP.HCM, khu vực ven biển Cần Giờ đang dần được chú trọng trong định hướng tái cấu trúc không gian đô thị của thành phố. Vị trí tại xã Cần Giờ - vùng duy nhất của TP.HCM giáp biển - tạo ra một giá trị thị trường khác biệt: nơi có thể kết hợp giữa phát triển đô thị, nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái.

Ước tính dự án nằm cách trung tâm thành phố khoảng 50 km, nhưng giá trị kết nối đang thay đổi nhanh chóng nhờ các dự án hạ tầng trọng điểm như cầu Cần Giờ, các tuyến cao tốc và Metro mở rộng. Khi những dự án này hoàn thiện, khoảng cách không gian được rút ngắn, từ đó mở rộng khả năng thu hút cư dân đô thị tìm kiếm lối sống chất lượng cao gần thiên nhiên mà vẫn giữ kết nối với trung tâm.

Giá trị đầu tư gắn với hạ tầng chiến lược

Khả năng tăng giá của bất động sản thường đi liền với tiến độ hoàn thiện hạ tầng. Đối với dự án như Vinhomes Green Paradise, hạ tầng kết nối vùng đóng vai trò rất lớn trong việc mở rộng thị trường và thúc đẩy thanh khoản. Sự kỳ vọng vào các công trình như cầu Cần Giờ và các tuyến giao thông liên vùng được xem là yếu tố quan trọng để thúc đẩy nhu cầu đầu tư dài hạn tại khu vực này.

Không chỉ vậy, việc quy hoạch đô thị sinh thái biển quy mô lớn, gần 2.870 ha với nhiều phân khu chức năng khác nhau - còn tạo ra sự phân bổ sản phẩm linh hoạt, phù hợp với nhiều nhóm nhà đầu tư khác nhau: từ nhà đầu tư chuỗi cho thuê nghỉ dưỡng đến những người tìm kiếm sản phẩm tích lũy lâu dài.

Thách thức và cân nhắc đầu tư

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều thị trường ven đô khác, đầu tư tại các dự án quy mô lớn như Vinhomes Green Paradise đòi hỏi nhà đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng về thời gian hoàn thiện hạ tầng, tiến độ dự án và mặt bằng thanh khoản theo từng giai đoạn. Dòng vốn đổ vào bất động sản ven biển thường là dòng vốn dài hạn, tìm kiếm biên độ tăng giá bền vững hơn là các cơ hội lướt sóng ngắn hạn.

Ngoài yếu tố hạ tầng, biến động của thị trường tài chính và chính sách tín dụng bất động sản cũng là những yếu tố cần được cân nhắc trong chiến lược đầu tư tổng thể. Khi hoàn thiện các công trình kết nối và dịch vụ đô thị đi vào vận hành, giá trị khu vực dự kiến sẽ điều chỉnh linh hoạt theo cung cầu thực tế.

Vinhomes Green Paradise định vị là một trong những dự án có quy mô và tầm nhìn dài hạn tại vùng ven biển TP.HCM. Các yếu tố hạ tầng, thiên nhiên, quy hoạch đa chức năng và tiềm năng phát triển du lịch - nghỉ dưỡng tạo nên những điểm nhấn quan trọng cho lựa chọn đầu tư dài hạn. Tuy không phải là thị trường mang lại lợi suất nhanh chóng, nhưng với chiến lược đầu tư phù hợp và quan sát sát tiến trình hạ tầng, dự án này có thể là một phần chiến lược quan trọng trong danh mục đầu tư bất động sản đứng trên góc nhìn dài hạn.

Bích Đào