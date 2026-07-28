Chiều 27/7, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Hội nghị Gặp gỡ điều phối viên lượng tử Đông Nam Á mở rộng (SEA+ Quantum Coordinator Meeting) diễn ra trong khuôn khổ Năm Lượng tử Gia Lai 2026.

Hội nghị do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum) cùng ICISE tổ chức.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị

Sự kiện quy tụ các điều phối viên công nghệ lượng tử, giáo sư, nhà khoa học và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia Đông Nam Á cùng các đối tác quốc tế.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Gia Lai, cho rằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng.

Trong bối cảnh đó, công nghệ lượng tử được xem là một trong những lĩnh vực chiến lược, có khả năng tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với nhiều ngành kinh tế và đời sống xã hội trong tương lai.

Theo ông Hà, sự phát triển của công nghệ lượng tử không chỉ dựa trên những thành tựu nghiên cứu của từng quốc gia mà còn phụ thuộc lớn vào khả năng kết nối tri thức, chia sẻ nguồn lực và hợp tác quốc tế.

Mạng lưới hợp tác giữa các nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý sẽ tạo nền tảng để khoa học lượng tử phát triển nhanh, hiệu quả hơn, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của mỗi quốc gia và toàn khu vực.

Ông Hà cho biết, thông qua Năm Lượng tử Gia Lai 2026, địa phương mong muốn tạo lập không gian kết nối giữa giới khoa học, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và cộng đồng đổi mới sáng tạo; từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ lượng tử gắn với phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Hội nghị cũng được kỳ vọng củng cố mạng lưới hợp tác giữa các quốc gia Đông Nam Á, tăng cường kết nối giữa các trung tâm nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học, từ đó hình thành những chương trình hợp tác thiết thực.

“Đối với tỉnh Gia Lai, việc đăng cai tổ chức hội nghị không chỉ là niềm vinh dự mà còn là cơ hội để học hỏi, mở rộng quan hệ hợp tác và tham gia sâu hơn vào các mạng lưới khoa học quốc tế”, ông Hà nói.

“Bắt tay” phát triển nhân lực lượng tử

Theo Ban tổ chức, hội nghị được tiến hành theo Quy tắc Chatham House. Theo đó, các đại biểu được sử dụng những thông tin tiếp nhận tại cuộc họp nhưng không tiết lộ danh tính hoặc đơn vị công tác của người phát biểu và những người tham dự khác.

Quy tắc này nhằm tạo không gian trao đổi cởi mở để các điều phối viên cập nhật chương trình nghiên cứu lượng tử, các sáng kiến tài trợ và lộ trình phát triển tại từng quốc gia.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Gặp gỡ điều phối viên lượng tử Đông Nam Á mở rộng tại Gia Lai

Các đại biểu đồng thời xác định những cơ hội hợp tác trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và triển khai các dự án nghiên cứu chung; thảo luận cơ chế chia sẻ nguồn lực, trao đổi nhà nghiên cứu và tiếp cận hạ tầng lượng tử xuyên biên giới.

Hội nghị có ba phiên thảo luận bàn tròn về chính sách quốc gia và khu vực đối với công nghệ lượng tử; phát triển nguồn nhân lực và hệ thống đào tạo nhân tài lượng tử; hạ tầng lượng tử gắn với chủ quyền quốc gia và cơ chế sử dụng chung…

Thông qua các phiên làm việc, đại biểu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mạng lưới nghiên cứu, đào tạo nhân lực và đề xuất sáng kiến tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức khoa học trong khu vực.

Hội nghị được kỳ vọng đặt nền móng cho sự phối hợp lâu dài giữa các cộng đồng lượng tử Đông Nam Á, đồng thời mở thêm cơ hội để Gia Lai tham gia sâu hơn vào các mạng lưới khoa học quốc tế.

Bình An - An Nhiên