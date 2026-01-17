Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã lựa chọn Nguyễn Đình Bắc là Cầu thủ xuất sắc nhất trận tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE. Đây là sự ghi nhận cho một trong những màn trình diễn cá nhân ấn tượng nhất từ đầu giải.

Được tung vào sân ở phút 34 thay Viktor Lê gặp chấn thương, Đình Bắc nhanh chóng trở thành điểm nhấn của trận đấu. Chỉ sáu phút sau khi xuất hiện, tiền đạo sinh năm 2004 có pha khoan phá dũng mãnh, vượt qua hậu vệ UAE rồi căng ngang chuẩn xác để Lê Phát mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Đình Bắc chính là chìa khóa trong chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh: VFF

Sang hiệp hai, chính Đình Bắc tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét với cú đánh đầu ngược đầy kỹ thuật ở phút 61, đưa đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn 2-1.

Theo thống kê của Flashscore, Đình Bắc ghi 1 bàn, kiến tạo 1 lần, đạt 81% chuyền chính xác, tạo 2 cơ hội nguy hiểm, tắc bóng và tranh chấp trên không đều đạt tỷ lệ 100%. Những con số ấy phản ánh trọn vẹn vai trò trung tâm của anh trong thế trận giàu va chạm.

Dù U23 UAE hai lần gỡ hòa, bản lĩnh của U23 Việt Nam được thể hiện trong hiệp phụ. Bàn thắng quyết định của Minh Phúc ở phút 101 khép lại chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc, trong đó Đình Bắc chính là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu và niềm tin mà thầy trò HLV Kim Sang Sik đang mang theo trên hành trình chinh phục châu lục.

Highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE

