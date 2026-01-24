Trong khoảnh khắc mọi cảm xúc dần lắng lại sau trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc đã để lại những chia sẻ chạm đến trái tim người hâm mộ.

U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Hàn Quốc 7-6 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 2-2, khép lại giải đấu bằng một chiến thắng đầy bản lĩnh và cảm xúc.

Dòng trạng thái của Đình Bắc sau trận đấu - Ảnh chụp màn hình

Đình Bắc là nhân vật trung tâm của trận đấu với một pha kiến tạo cho Quốc Việt mở tỷ số và cú đá phạt đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-1.

Trong thế trận căng thẳng, sự xông xáo và tinh thần không lùi bước của tiền đạo mang áo số 7 trở thành điểm tựa quan trọng cho toàn đội.

Tuy nhiên, dấu ấn ấy đi kèm nuối tiếc khi Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 86, buộc rời sân sớm và để lại U23 Việt Nam chống đỡ với 10 người trong phần còn lại của trận đấu.

Đình Bắc có giải đấu thành công ngoài mong đợi cùng U23 Việt Nam - Ảnh: Ted Trần

Sau trận, trong phòng thay đồ, cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN nghẹn ngào nói: “Em xin lỗi mọi người. Trong phòng thay đồ em chỉ biết cầu nguyện thôi. Cảm ơn anh em đã chiến đấu thay phần em”.

Không lâu sau đó, trên trang cá nhân, Đình Bắc tiếp tục gửi lời tri ân: “Anh em ơi, tôi cảm ơn anh em rất nhiều!”. Những câu chữ giản dị nhưng chân thành cho thấy trách nhiệm, sự day dứt và tinh thần đồng đội của một cầu thủ trẻ.

Khép lại giải đấu, Đình Bắc để lại hình ảnh trọn vẹn của một thủ lĩnh mới: dám bùng nổ, dám chịu trách nhiệm và sẵn sàng trưởng thành từ cả vinh quang lẫn sai sót.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc (pen 7-6)

