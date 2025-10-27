Mô hình GA - từ xu hướng thị trường đến chiến lược bền vững

Mô hình Tổng Đại lý (GA) vốn đã xuất hiện tại thị trường bảo hiểm Việt Nam từ nhiều năm trước, song mỗi doanh nghiệp có cách triển khai khác nhau. Tại FWD Việt Nam, mô hình Tổng Đại lý (GA) được định hình như một “doanh nghiệp trong doanh nghiệp”, với quy trình vận hành gần như độc lập nhưng vẫn nhận được sự đầu tư và hỗ trợ toàn diện từ công ty.

Trong mô hình này, Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý (GAD) là người giữ lửa với vai trò chủ doanh nghiệp tại địa phương, vừa hoạch định chiến lược, xây dựng hệ thống, lãnh đạo và gắn kết đội ngũ, vừa là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc FWD Việt Nam cho biết: “Chúng tôi xem GA là kênh phân phối quan trọng và là yếu tố khẳng định sự đa dạng hóa về kênh phân phối, gắn kết và phục vụ khách hàng. Chúng tôi cam kết đồng hành và đầu tư toàn diện để các Giám đốc Văn Phòng Tổng Đại lý và đội ngũ có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh, phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời tạo dựng sự nghiệp vững chắc cho chính mình”.

Tối ưu hoạt động nhờ chính sách và công nghệ

Từ ngày đầu thành lập văn phòng cho đến các giai đoạn phát triển sau này, các Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý (GAD) luôn nhận được sự đồng hành xuyên suốt từ FWD Việt Nam. Không chỉ là chính sách thu nhập cạnh tranh, FWD Việt Nam còn đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ kỹ thuật số, đào tạo huấn luyện và xây dựng thương hiệu, tạo nền tảng vững chắc để các GAD phát triển văn phòng hiệu quả và bền vững.

Bên cạnh đó, FWD Việt Nam áp dụng mô hình vận hành tinh giản, giúp tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Đồng thời, hệ sinh thái kỹ thuật số được đầu tư bài bản thông qua các công cụ tư vấn bảo hiểm và tại mọi điểm chạm với khách hàng, giúp quá trình tư vấn và chăm sóc khách hàng trở nên liền mạch, thuận tiện hơn. Mô hình phục vụ và vận hành này không chỉ phù hợp với yêu cầu của luật bảo hiểm mới mà còn đáp ứng tốt kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng tại các đô thị hiện đại.

Cơ hội cho những nhà lãnh đạo tài năng

Chiến lược phát triển GA của FWD Việt Nam đang mở ra cơ hội đặc biệt cho những quản lý tư vấn tài chính giàu kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm. Thay vì chỉ phát triển sự nghiệp cá nhân, họ có thể bước lên vai trò người làm chủ doanh nghiệp, trực tiếp xây dựng hệ thống và góp phần trực tiếp vào sự phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Với chính sách hỗ trợ rõ ràng, quy trình tinh gọn, hệ sinh thái đào tạo toàn diện và nền tảng số hóa mạnh mẽ, FWD Việt Nam đang xây dựng môi trường lý tưởng cho sự phát triển dài hạn của GA.

“Cơ hội trở thành Giám đốc Văn Phòng Tổng Đại lý FWD Việt Nam luôn rộng mở với những ứng viên có khát khao và hoài bão, đam mê chinh phục những thử thách của ngành để cùng FWD Việt Nam đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm”, đại diện FWD Việt Nam cho biết.

Bích Đào