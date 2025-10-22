Theo Khoản 1, Điều 68 Luật BHXH 2024, lao động nam có thời gian đóng BHXH trên 35 năm và lao động nữ trên 30 năm, ngoài lương hưu hằng tháng, sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Mức trợ cấp được chia thành hai nhóm đối tượng, với cách tính khác nhau.

Ảnh minh họa.

Trường hợp 1, lao động nghỉ hưu đúng tuổi và có thời gian đóng BHXH vượt quy định (nam >35 năm, nữ >30 năm) mỗi năm vượt tính 0,5 lần mức bình quân tiền lương dùng làm căn cứ đóng BHXH.

Ví dụ: trường hợp ông Nguyễn Văn D. Tháng 11 tới ông đến tuổi nghỉ hưu, đã đóng đủ 39 năm BHXH. Trong khi đó, để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%, ông chỉ cần đóng 35 năm.

Ông D. có 4 năm vượt quá thời gian quy định và được áp dụng cách tính như sau: 4 năm vượt × 0,5 = 2 tháng tiền lương

Như vậy, ông Nguyễn Văn D. sẽ được hưởng trợ cấp một lần tương đương 2 tháng mức lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH, bên cạnh lương hưu hằng tháng.

Trường hợp 2, lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu và vẫn tham gia BHXH, mỗi năm đóng thêm được tính 2 lần mức bình quân tiền lương. Mức này cao gấp 4 lần so với quy định cũ.

Ví dụ, ông Lê Minh N., làm việc trong điều kiện bình thường, đến tuổi nghỉ hưu đã đóng đủ 38 năm BHXH, nhưng vẫn tiếp tục làm việc thêm 3 năm, nâng tổng thời gian lên 41 năm.

Theo Luật BHXH mới, ông N. được tính trợ cấp như sau:

3 năm vượt mức trước tuổi nghỉ hưu: 3 × 0,5 = 1,5 tháng lương

3 năm đóng sau tuổi nghỉ hưu: 3 × 2 = 6 tháng lương

Như vậy, ông N. được nhận trợ cấp một lần tương đương 7,5 tháng mức lương bình quân dùng làm căn cứ đóng BHXH.

Theo các chuyên gia lao động – tiền lương, quy định mới không chỉ nâng cao thu nhập cho người về hưu, mà còn khuyến khích người lao động tiếp tục tham gia BHXH, đặc biệt sau độ tuổi nghỉ hưu.

Chính sách này cũng góp phần giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, giàu kinh nghiệm cho các doanh nghiệp và tổ chức.

Luật BHXH 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, với nhiều điểm mới quan trọng liên quan đến trợ cấp hưu trí, điều kiện nghỉ hưu, thời gian đóng BHXH và mức hưởng.

Người lao động cần chủ động cập nhật để đảm bảo quyền lợi hưu trí được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn.