Chương trình còn có nhiều giải thưởng hấp dẫn khác như: xe máy SH, Smart Tivi, robot hút bụi, và hàng ngàn quà tặng giá trị.

Từ nay đến ngày 28/2/2026, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trên App HDBank/ Đi HDBank sẽ có cơ hội nhận hàng trăm giải thưởng giá trị thông qua hình thức quay số may mắn hàng kỳ.

Chỉ với mỗi khoản gửi tiết kiệm 50 triệu đồng, kỳ hạn dự thưởng tối thiểu 1 tháng, khách hàng đã được cấp 1 mã số dự thưởng (MSDT) để tham gia quay số trúng thưởng.

Đặc biệt, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online) trên ứng dụng sẽ được nhân đôi số lượng MSDT, tăng cơ hội trúng thưởng gấp đôi.

Nhiều giải thưởng giá trị - Trao niềm vui mỗi kỳ quay số

Chương trình gồm 4 kỳ quay số may mắn, trong đó:

Ba kỳ đầu tiên (dự kiến 12/12/2025, 09/01/2026, 12/02/2026) bao gồm:

- 3 Giải Đặc biệt: Xe SH 125i ​

- 3 Giải Nhất: Smart Tivi QLED Samsung 4K85 inch​

- 9 Giải Nhì: Robot hút bụi tự động DreameL30S Ultra​

- 15 Giải Ba: Máy lọc không khí LG PuriCareAero Furniture​

- 60 Giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 5 triệu đồng

- 150 Giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 2 triệu đồng

Kỳ quay số đặc biệt (dự kiến 12/3/2026):

- 1 Giải Đặc biệt: Sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng​

- 1 Giải Nhất: Sổ tiết kiệm 500 triệu đồng​

- 3 Giải Nhì: Bếp từ kết hợp hút mùi Bosch ​

- 5 Giải Ba: Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side​

- 10 Giải Tư: Máy rửa bát Bosch ​

- 30 Giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 6.868.686 đồng​

- 50 Giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 3.939.393 đồng

Tổng giá trị giải thưởng lớn chưa từng có tại HDBank có thể mang đến cơ hội “trở thành tỷ phú” cho hàng ngàn khách hàng may mắn.

HDBank cũng có chương trình ưu đãi cộng thêm cho khách hàng mới và khách hàng gửi ọnline; dành tặng 01 mã dự thưởng bổ sung cho khách hàng mới (CIF mở trong thời gian chương trình) khi mở sổ tiết kiệm dự thưởng đầu tiên.

Ngoài ra, mọi khách hàng gửi online trên App HDBank/ Đi HDBank đều được nhân đôi mã dự thưởng, gia tăng cơ hội trúng thưởng lớn.

Chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú” là tiếp nối nỗ lực không ngừng của HDBank trong việc mang đến sản phẩm tiết kiệm sinh lời cao, an toàn, và tiện lợi.

Với ứng dụng ngân hàng số hiện đại, khách hàng có thể mở sổ, gửi tiền, theo dõi lãi suất và kết quả quay số mọi lúc mọi nơi, đồng thời được phục vụ tận tâm tại hơn 370 điểm giao dịch HDBank trên toàn quốc.

Chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú” Thời gian áp dụng: Từ nay đến 28/02/2026 Đối tượng tham gia: Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm VNĐ tại quầy hoặc online qua App HDBank / Đi HDBank Thể lệ chi tiết: Công bố tại các điểm giao dịch HDBank toàn quốc và website www.hdbank.com.vn HDBank - Ngân hàng Phát triển TP.HCM - là một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, tiên phong trong chuyển đổi số, mang đến hệ sinh thái tài chính - tiêu dùng - dịch vụ tiện ích toàn diện cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

(Nguồn: HDBank)