Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa trở thành ngân hàng tiếp theo tăng lãi suất huy động trong tháng 11. Sau khi tăng lãi suất huy động 0,2%/năm kỳ hạn 3-5 tháng vào cuối tháng 10, VIB tiếp tục tăng với tất cả các kỳ hạn từ 1-36 tháng.

Theo đó, lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng và kỳ hạn 6-36 tháng đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tăng mạnh 0,75%/năm.

Các nhà băng tiếp tục tăng lãi suất huy động. Ảnh: Hoàng Hà

Với mức tăng lãi suất trên, biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất của VIB với tiền gửi của khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ như sau: kỳ hạn 1 tháng chạm ngưỡng 4%/năm; kỳ hạn 2 tháng 4,1%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng lên đỉnh 4,75%/năm - mức tối đa theo quy định đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

Ngoài VIB, hiện có Nam A Bank, MBV, Techcombank và Bac A Bank niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho một số kỳ hạn dưới 6 tháng. Một số ngân hàng cũng trả mức lãi suất trần này cho người gửi tiền nhưng có kèm theo điều kiện.

Với mức tăng thêm 0,2%/năm, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng của VIB là 5%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng 5,5%/năm và cao nhất theo niêm yết là 5,6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 24-36 tháng.

Ngoài ra, VIB cũng là một trong số những ngân hàng mạnh tay cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền. Nhà băng này cộng thêm lãi suất 1%/năm cho khách hàng ưu tiên Premier; 0,7%/năm cho khách hàng ưu tiên Priority/khách hàng Diamond/khách hàng mới gửi tiền trong tháng (tháng đầu tiên giao dịch tại VIB) gửi kỳ hạn từ 1-36 tháng từ 4/10.

Cũng từ thời điểm này, VIB cộng thêm lãi suất 0,6%/năm cho khách hàng Sapphire payroll; 0,5%/năm cho khách hàng Sapphire/iBusiness gửi kỳ hạn từ 1-36 tháng.

Như vậy, lãi suất huy động cao nhất theo thực tế có thể lên đến 6,6%/năm nếu khách hàng đáp ứng được điều kiện của VIB để trở thành khách hàng ưu tiên.

Cùng tăng lãi suất huy động còn có Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) với mức tăng thêm 0,2%/năm lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng, 9 tháng; tăng 0,1%/năm kỳ hạn 3 tháng. Tuy nhiên, TPBank giữ nguyên lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12-36 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất của TPBank, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng là 3,9%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,1%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 5,7%/năm và cao nhất là 5,9%/năm đối với kỳ hạn 24-36 tháng.

Với việc TPBank và VIB vừa điều chỉnh lãi suất huy động, có 18 ngân hàng chính thức tăng lãi suất huy động trong tháng 11 gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank.