Chế độ máy bay được thiết kế để tạm thời vô hiệu hóa các kết nối không dây như mạng di động, Wi-Fi và Bluetooth.

Khi sạc, việc ngắt kết nối giúp điện thoại không phải liên tục tìm kiếm tín hiệu, từ đó giảm một phần mức tiêu thụ pin.

Theo các thử nghiệm của Engadget, chế độ máy bay chỉ giúp tiết kiệm khoảng 4-11 phút thời gian sạc, tùy thiết bị.

Mức cải thiện này xuất hiện cả trên những mẫu điện thoại cũ lẫn smartphone mới có hiệu suất năng lượng tốt hơn.

Điều đó đồng nghĩa người dùng có thể sạc nhanh hơn một chút, nhưng phải chấp nhận việc điện thoại gần như mất kết nối trong quá trình này.

Các hoạt động cần Internet, cuộc gọi hoặc tin nhắn trực tuyến sẽ không thể thực hiện như bình thường.

Bật chế độ máy bay khi sạc điện thoại chỉ tiết kiệm được vài phút. Ảnh: Engadget

Thay vì bật chế độ máy bay, Engadget khuyến nghị cách hiệu quả hơn là sử dụng củ sạc và cáp phù hợp với công suất tối đa mà điện thoại hỗ trợ.

Một số smartphone có khả năng sạc nhanh nhưng không đi kèm củ sạc tương ứng trong hộp.

Chẳng hạn, Galaxy S26 Ultra không được Samsung bán kèm adapter, trong khi dòng iPhone 17 hỗ trợ công suất sạc lên đến 40 W, riêng iPhone Air là 20 W.

Vì vậy, người dùng cần kiểm tra công suất sạc tối đa của thiết bị và lựa chọn adapter đáp ứng mức này.

Với sạc không dây, những smartphone hỗ trợ Qi2 có thể tận dụng bộ sạc chuẩn này để đạt tốc độ cao hơn. Cáp cũng có ảnh hưởng đến tốc độ sạc.

Cáp USB-C sang USB-C thường phù hợp hơn USB-A sang USB-C khi sử dụng các chuẩn sạc nhanh hiện nay, trong khi chất lượng cáp cũng quyết định khả năng truyền tải công suất.

Một yếu tố khác dễ bị bỏ qua là hạn chế sử dụng điện thoại trong lúc sạc. Mỗi lần bật màn hình để đọc tin nhắn, lướt mạng xã hội hoặc xem video đều khiến thiết bị tiêu thụ thêm năng lượng, kéo dài thời gian sạc.

Vì vậy, nếu cần sạc nhanh trong thời gian ngắn, người dùng chỉ cần khóa màn hình, hạn chế thao tác và sử dụng bộ sạc đủ công suất.

Chế độ máy bay có thể hữu ích trong trường hợp cần tối đa hóa từng phút sạc, nhưng với phần lớn tình huống, 4-11 phút tiết kiệm được không đủ để đánh đổi việc biến smartphone thành một thiết bị gần như ngoại tuyến.

(Theo Engadget)