Tại hội nghị Snapdragon Summit 2026 đang diễn ra ở Hawaii (Mỹ), Qualcomm cho biết cả hai chip được sản xuất trên tiến trình 2 nm, giúp tăng hiệu năng và tiết kiệm năng lượng. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 là phiên bản cao cấp nhất, trong khi 8 Elite Gen 6 kế nhiệm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ra mắt năm ngoái.

Motorola Signature 27 là một trong những điện thoại Android đầu tiên trang bị chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Ảnh: Qualcomm

Xiaomi và Motorola đã giới thiệu những smartphone đầu tiên dùng chip mới. Motorola Signature 27, dự kiến bán ra cuối năm, trang bị Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, hệ thống bốn camera với camera chính 50MP và tele tiềm vọng 200MP.

Điểm khác biệt chính giữa hai chip nằm ở khả năng xử lý AI. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 hỗ trợ các mô hình AI hơn 30 tỷ tham số và được Qualcomm thiết kế để chạy các tác nhân AI ngay trên điện thoại. Các tác nhân này có thể xử lý nhiều bước công việc, tương tác với nhiều ứng dụng và hoạt động ở chế độ nền.

Chip cao cấp nhất cũng được bổ sung các lõi AI chuyên dụng trong GPU, hỗ trợ nâng cấp hình ảnh và tạo khung hình khi chơi game. Với camera, chip có thể quay video 8K ở 60 khung hình/giây hoặc 4K ở 240 khung hình/giây.

So với Snapdragon 8 Elite Gen 5, 8 Elite Extreme Gen 6 có CPU nhanh hơn 13%, GPU tăng 44% và NPU tăng 35%. Các mức tương ứng của 8 Elite Gen 6 là 10%, 37% và 14%.

Cả hai chip sử dụng CPU Oryon mới với tốc độ tối đa 5 GHz. Qualcomm cho biết đây là chip di động đầu tiên đạt mức xung nhịp này.

Ngoài smartphone, Qualcomm cũng nâng cấp khả năng xử lý AI cho hệ thống âm thanh Snapdragon Sound Elite Gen 2, với hiệu năng AI tăng gấp đôi và mức tiêu thụ điện giảm tới 40%.

(Theo Cnet)