Vì sao nhiều người có thói quen đạp phanh khi qua gờ giảm tốc, ổ gà?

Thói quen đạp phanh khi gặp chướng ngại vật như gờ giảm tốc hay ổ gà là một phản xạ tự nhiên của nhiều người lái. Có một số lý do chính dẫn đến hành vi này:

Phản xạ tự nhiên và tâm lý sợ hãi

Khi nhìn thấy chướng ngại vật phía trước, đặc biệt là khi bất ngờ, não bộ thường ra lệnh giảm tốc độ ngay lập tức để tránh va chạm hoặc giảm thiểu tác động. Việc đạp phanh là cách nhanh nhất để thực hiện điều đó. Tâm lý lo sợ xe bị hư hại, hoặc sợ mất kiểm soát cũng thúc đẩy người lái đạp phanh mạnh.

Thiếu kiến thức về kỹ thuật lái xe

Nhiều người lái xe, đặc biệt là những người mới, có thể chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về cách xử lý các tình huống đặc biệt trên đường. Họ có thể nghĩ rằng việc đạp phanh là giải pháp an toàn nhất trong mọi trường hợp, mà không hiểu rõ về cơ chế hoạt động của hệ thống treo và phanh khi xe đang vượt chướng ngại vật.

Thói quen từ việc lái xe trong điều kiện bình thường

Trong điều kiện giao thông bình thường, đạp phanh là hành động cần thiết để giảm tốc độ hoặc dừng xe. Thói quen này dễ dàng được áp dụng một cách vô thức khi gặp gờ giảm tốc hay ổ gà, mà không phân biệt được sự khác biệt về kỹ thuật xử lý.

Tác hại của việc đạp phanh sai cách khi vượt gờ giảm tốc hay ổ gà

Việc đạp phanh không đúng kỹ thuật khi qua gờ giảm tốc hay ổ gà không chỉ không giúp xe an toàn hơn mà còn gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng:

Gây hư hại hệ thống treo và lốp xe

Khi bạn đạp phanh, trọng tâm của xe sẽ dồn về phía trước. Điều này làm cho hệ thống treo phía trước bị nén xuống tối đa. Nếu lúc đó xe va chạm với gờ giảm tốc hoặc rơi vào ổ gà, lực tác động sẽ trực tiếp dồn vào các bộ phận như giảm xóc, lò xo, càng A, rotuyn lái mà không có đủ biên độ để hấp thụ xung lực. Điều này dễ dẫn đến cong vênh, gãy vỡ hoặc giảm tuổi thọ đáng kể của các chi tiết này. Lốp xe cũng chịu áp lực lớn hơn, dễ bị rách, nứt hoặc biến dạng.

Mất kiểm soát lái

Việc đạp phanh đột ngột khi xe đang di chuyển qua chướng ngại vật có thể làm mất độ bám đường của lốp, đặc biệt là trên bề mặt trơn trượt hoặc khi phanh gấp. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng trượt bánh, mất lái, đặc biệt nguy hiểm đối với xe máy hoặc ô tô không có hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) hiệu quả.

Ảnh hưởng đến hệ thống phanh

Phanh gấp liên tục và không cần thiết cũng làm tăng nhiệt độ má phanh, đĩa phanh, gây mòn nhanh hơn và giảm hiệu quả phanh về lâu dài. Trong trường hợp xấu nhất, có thể gây bó phanh hoặc mất phanh tạm thời.

Gây khó chịu cho người ngồi trên xe

Việc xe bị xóc mạnh do xử lý chướng ngại vật sai cách sẽ gây cảm giác khó chịu, thậm chí là đau lưng cho người ngồi trong xe, đặc biệt là hành khách ở hàng ghế sau.

Kỹ thuật lái xe đúng khi qua gờ giảm tốc

Để đảm bảo an toàn và bảo vệ xe, bạn cần áp dụng kỹ thuật lái xe đúng khi qua gờ giảm tốc:

1. Quan sát và giảm tốc độ từ xa

Khi phát hiện gờ giảm tốc phía trước, hãy chủ động giảm tốc độ từ từ bằng cách nhả chân ga và rà phanh nhẹ nhàng (nếu cần) từ khoảng cách an toàn. Mục tiêu là đưa xe về tốc độ đủ chậm (khoảng 5-10 km/h) trước khi bánh xe chạm vào gờ.

2. Nhả phanh hoàn toàn trước khi bánh xe chạm gờ

Đây là nguyên tắc quan trọng nhất. Khi bánh xe chuẩn bị chạm vào gờ, hãy nhả hoàn toàn chân phanh. Việc này giúp hệ thống treo có đủ không gian để giãn nở và hấp thụ xung lực một cách hiệu quả nhất. Nếu bạn vẫn đạp phanh, trọng tâm xe dồn về phía trước, hệ thống treo bị nén, khiến xe chịu lực trực tiếp và dễ hư hại.

3. Giữ thẳng lái và đi qua từ từ

Giữ vô lăng (hoặc tay lái xe máy) thẳng, không đánh lái đột ngột. Cho xe đi qua gờ một cách nhẹ nhàng, từng bánh một nếu gờ đủ rộng để làm vậy (đối với ô tô). Sau khi cả hai bánh đã qua gờ, bạn có thể tăng tốc trở lại bình thường.

4. Đối với gờ giảm tốc cao hoặc sắc cạnh

Nếu gờ giảm tốc quá cao hoặc có cạnh sắc, hãy đi chậm hơn nữa. Đối với ô tô, có thể đi chéo một góc nhỏ (khoảng 30-45 độ) để một bánh xe đi qua trước, sau đó đến bánh còn lại. Điều này giúp giảm thiểu lực tác động lên hệ thống treo của từng bánh và tránh cạ gầm xe.

Kỹ thuật lái xe đúng khi qua ổ gà

Ổ gà thường bất ngờ hơn gờ giảm tốc và có thể gây nguy hiểm lớn hơn. Kỹ thuật xử lý cũng cần sự linh hoạt:

1. Quan sát và tránh nếu có thể

Luôn giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để có tầm nhìn tốt. Khi phát hiện ổ gà, nếu điều kiện giao thông cho phép và an toàn, hãy chủ động đánh lái để tránh hoàn toàn. Đây là phương án tốt nhất.

2. Giảm tốc độ từ xa và nhả phanh

Trong trường hợp không thể tránh, hãy giảm tốc độ tối đa có thể trước khi bánh xe chạm vào ổ gà. Tương tự như gờ giảm tốc, hãy nhả phanh hoàn toàn ngay trước khi xe đi vào ổ gà. Việc này giúp hệ thống treo có thể hoạt động hết công suất để hấp thụ xung lực.

3. Giữ thẳng lái và đi qua nhẹ nhàng

Khi xe đi qua ổ gà, giữ vô lăng (hoặc tay lái) thẳng và chắc chắn. Không đánh lái đột ngột khi xe đang ở trong ổ gà vì có thể làm mất kiểm soát. Cố gắng giữ cho bánh xe đi qua ổ gà một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

4. Tránh đạp ga khi xe đang ở trong ổ gà

Việc đạp ga khi bánh xe đang ở trong ổ gà có thể làm tăng lực tác động lên hệ thống truyền động và bánh xe, gây hư hại không đáng có.