Đổ dầu vào bộ lọc dầu mới trước khi lắp vào động cơ trong quá trình thay dầu có thể giúp động cơ nhanh đạt áp suất dầu ổn định sau khi khởi động. Tuy nhiên, lợi ích thực tế của thao tác này đối với tuổi thọ động cơ vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Với những chủ xe có thói quen tự thay dầu động cơ, bộ lọc dầu là chi tiết không thể bỏ qua. Bộ phận này có nhiệm vụ giữ lại bụi bẩn, cặn, bùn và các hạt carbon phát sinh trong quá trình động cơ hoạt động, giúp dầu tuần hoàn sạch hơn. Vì vậy, lọc dầu thường được thay mới cùng mỗi lần thay dầu động cơ.

Tuy nhiên, bên cạnh việc tháo lọc cũ và lắp lọc mới, một thao tác vẫn gây tranh luận là có nên đổ dầu vào bộ lọc trước khi lắp hay không. Một số người cho rằng nếu sử dụng lọc khô, động cơ có thể phải hoạt động trong vài giây đầu sau khi khởi động mà chưa được cung cấp đủ áp suất dầu. Điều này có nguy cơ làm tăng ma sát và khiến các chi tiết bên trong động cơ bị mài mòn.

Để kiểm chứng, một kênh YouTube chuyên về ô tô đã tiến hành thử nghiệm giữa bộ lọc dầu khô và bộ lọc được đổ dầu trước khi lắp đặt. Kết quả cho thấy, khi sử dụng bộ lọc khô, động cơ mất hơn 4 giây để đạt áp suất dầu phù hợp. Trong khi đó, với bộ lọc đã được đổ dầu, thời gian này giảm xuống dưới 1 giây.

Chênh lệch khoảng 3 giây có vẻ không đáng kể, nhưng theo lập luận của những người ủng hộ việc đổ dầu trước, khoảng thời gian động cơ chưa đạt áp suất dầu tối ưu có thể làm tăng nguy cơ mài mòn. Do đó, việc chuẩn bị sẵn dầu trong bộ lọc được xem là cách giúp hệ thống bôi trơn nhanh đạt trạng thái làm việc ổn định hơn sau khi khởi động.

Nhiều tranh cãi xoay quanh ý kiến đổ dầu vào bộ lọc trước khi lắp đặt có thể giúp động cơ nhanh đạt áp suất dầu ổn định sau khi khởi động.

Kết quả thử nghiệm vẫn còn nhiều tranh luận

Dù vậy, kết quả trên chưa đủ để khẳng định việc đổ đầy dầu vào bộ lọc trước khi lắp sẽ giúp kéo dài tuổi thọ động cơ. Một thử nghiệm khác do kênh YouTube Freedom Worx thực hiện đã đưa ra kết quả không hoàn toàn giống như vậy.

Trong thử nghiệm này, người thực hiện so sánh 25 bộ lọc đã được đổ dầu với 25 bộ lọc khô. Kết quả cho thấy, việc sử dụng bộ lọc khô khiến động cơ hoạt động trong vài giây đầu khi chưa đạt áp suất dầu thích hợp, nhưng không làm phát sinh lượng vật liệu mài mòn ở ổ trục động cơ nhiều hơn đáng kể so với trường hợp sử dụng bộ lọc đã được đổ dầu.

Một yếu tố khác cần tính đến là sau khi xả dầu cũ khỏi động cơ, một lượng dầu nhất định vẫn còn lưu lại trong các đường dẫn và chi tiết bên trong. Vì vậy, ngay cả khi lắp bộ lọc khô, động cơ không hoàn toàn rơi vào tình trạng thiếu dầu bôi trơn trong những giây đầu tiên sau khi khởi động.

Việc có nên đổ dầu trước khi lắp lọc hay không còn phụ thuộc vào vị trí và cách bố trí bộ lọc trên từng loại động cơ.

Việc có nên đổ dầu trước khi lắp lọc hay không còn phụ thuộc vào vị trí và cách bố trí bộ lọc trên từng loại động cơ. Với những bộ lọc được lắp ở phía dưới động cơ theo phương thẳng đứng, miệng lọc hướng lên trên, chủ xe có thể đổ dầu trước khi lắp để giúp rút ngắn thời gian hệ thống đạt áp suất dầu phù hợp.

Ngược lại, nếu bộ lọc được đặt ở phía trên động cơ, hướng miệng xuống dưới hoặc lắp nằm ngang, việc đổ dầu trước sẽ khó thực hiện do dầu dễ bị tràn ra ngoài trong quá trình lắp đặt. Khi đó, thao tác này có thể không thực sự cần thiết.

Nhìn chung, đổ dầu vào bộ lọc trước khi lắp đặt không phải thao tác bắt buộc trong mọi trường hợp. Việc này có thể giúp động cơ nhanh đạt áp suất dầu sau khi khởi động, đặc biệt với những bộ lọc có vị trí lắp phù hợp. Tuy nhiên, lợi ích lâu dài đối với tuổi thọ động cơ vẫn chưa được chứng minh rõ ràng qua các thử nghiệm được đề cập.

Khi tự thay dầu, chủ xe nên ưu tiên thực hiện đúng hướng dẫn của nhà sản xuất đối với từng loại động cơ và bộ lọc. Nếu vị trí lắp đặt cho phép, việc đổ dầu trước có thể là một bước bổ sung để yên tâm hơn, nhưng không nên xem đây là yếu tố quyết định độ bền của động cơ.